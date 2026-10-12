Tranh luận về Tóc Tiên

Mới đây, Tóc Tiên trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh hậu trường với phong cách gợi cảm. Trong loạt ảnh được chia sẻ, Tóc Tiên lựa chọn thiết kế nội y hai mảnh với những đường ren xuyên thấu, kết hợp mái tóc ngắn uốn nhẹ và lối trang điểm tông nude.

Nữ ca sĩ tạo nhiều dáng chụp khác nhau, khi nghiêng người khoe đường cong, lúc đưa hai tay lên chỉnh tóc. Ánh sáng và góc chụp cũng góp phần tạo nên tổng thể mang màu sắc gợi cảm, có phần táo bạo so với những hình ảnh đời thường.

Hình ảnh hậu trường của Tóc Tiên gây sốt mạng xã hội

Bên cạnh những lời khen ngợi về ngoại hình, cách tạo dáng và lựa chọn trang phục của giọng ca sinh năm 1989 cũng gây ra một số ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng trang phục cùng cách tạo dáng của Tóc Tiên có phần phô trương, chưa thực sự cần thiết.

Tuy nhiên, ý kiến này bị nhiều netizen đồng loạt phản bác. Ngay sau đó, nhiều người lên tiếng bênh vực nữ ca sĩ, cho rằng bộ ảnh vẫn nằm trong giới hạn của phong cách thời trang gợi cảm, không quá phản cảm như một số nhận xét.

Đáng chú ý, không ít bình luận tập trung vào vóc dáng của Tóc Tiên. Nhiều khán giả nhận xét nữ ca sĩ sở hữu hình thể săn chắc, tỷ lệ cơ thể cân đối và thần thái cuốn hút ở tuổi 37. Một số người cho rằng điều đáng chú ý nhất trong loạt ảnh không nằm ở mức độ táo bạo của trang phục, mà là khả năng làm chủ ống kính và sự tự tin của người đẹp.

Dân tình đồng loạt bảo vệ Tóc Tiên trước những bình luận chê bai

Không phải lần đầu vướng tranh luận vì phong cách ăn mặc, Tóc Tiên từng thẳng thắn đáp trả những bình luận gay gắt trên mạng xã hội. Trong một lần đăng tải hình ảnh gợi cảm, nữ ca sĩ nhận được lời góp ý rằng cô nên tiết chế trang phục hở bạo, hướng đến phong cách thanh lịch, quyến rũ thay vì lựa chọn những bộ cánh quá táo bạo. Cuối bình luận, netizen chốt lại: "Em nêu cảm nghĩ bản thân em, còn chị không thích có thể bỏ qua ạ". Không im lặng, Tóc Tiên nhanh chóng có phản hồi trực tiếp: "Chị bỏ qua nghen".

Ở một lần khác, khi bị một tài khoản dùng lời lẽ nặng nề để nhận xét chuyện ăn mặc, nữ ca sĩ cũng không ngần ngại phản hồi bằng giọng điệu dí dỏm: "Con nào, pé mòoo". Những màn đáp trả có phần tưng tửng của Tóc Tiên nhận được nhiều lượt tương tác, khiến câu chuyện càng được chú ý. Qua đó, có thể thấy nữ ca sĩ khá thoải mái trước những ý kiến trái chiều về phong cách cá nhân, đồng thời lựa chọn cách phản hồi nhẹ nhàng, hài hước thay vì kéo dài tranh cãi.

Những lần Tóc Tiên gặp phải ý kiến gay gắt về cách ăn diện của mình

Tóc Tiên không phải cái tên xa lạ với những bộ trang phục táo bạo hay hình ảnh quyến rũ. Trong các sản phẩm âm nhạc, sân khấu biểu diễn và bộ ảnh thời trang, cô thường lựa chọn phong cách hiện đại, cá tính. Sau những biến động trong chuyện tình cảm, Tóc Tiên dường như ngày càng phóng khoáng hơn trong cách thể hiện bản thân.

Sự thay đổi này phần nào được thể hiện qua phong cách thời trang của nữ ca sĩ, từ những bộ trang phục đời thường đến các outfit trình diễn trên sân khấu. Người đẹp không ngại lựa chọn thiết kế cắt xẻ táo bạo, tôn đường cong và tự tin khoe vóc dáng săn chắc. Bên cạnh gu ăn mặc ngày càng gợi cảm, nhan sắc của Tóc Tiên cũng được nhiều khán giả nhận xét ngày càng thăng hạng.

Sắc vóc ngày càng thăng hạng của nữ ca sĩ

Ảnh: Tổng hợp