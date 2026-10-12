Kim Yoo Jung dọn gấp khỏi biệt thự cao cấp để đi ở nhà thuê

“Nhất cử nhất động” của “em gái quốc dân” Kim Yoo Jung luôn thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng. Tới sáng 12/10, tờ Sports Seoul đưa tin, mỹ nhân họ Kim mới đây vừa bất ngờ thay đổi nơi ở. Và chi tiết khiến công chúng hoang mang, ngỡ ngàng đó là “em gái quốc dân” bỗng dưng dọn gấp khỏi căn biệt thự cao cấp ở khu UN Village để đi thuê nhà hàng tháng.

Được biết, Kim Yoo Jung hiện đã dọn tới 1 căn hộ thuộc khu chung cư Hillstate Seoul Forest River với tư cách người thuê nhà chứ không phải chủ sở hữu. Tính tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến sao nhí 1 thời đột ngột thay đổi nơi ở và đi thuê nhà.

Kim Yoo Jung từ sống ở biệt thự cao cấp nay bỗng dưng phải đi ở nhà thuê. Ảnh: X

Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng mạng xứ củ sâm hiện xôn xao tranh luận quanh thông tin nữ diễn viên đình đám sở hữu khối tài sản khủng đột nhiên dọn khỏi biệt thự cao cấp để đi thuê nhà. Trong đó, 1 bộ phận netizen bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình tài chính của Kim Yoo Jung ở thời điểm hiện tại, thậm chí còn đặt ra nghi vấn sao nhí 1 thời đã gặp biến: “1 là vấn đề về thuế, 2 là liên quan tới chuyện nợ nần của gia đình rồi”, “Cô ấy phá sản rồi sao?”,...

Song song với đó, nhiều fan lại nhấn mạnh, chưa thể dựa vào thông tin Kim Yoo Jung đi thuê nhà hàng tháng để kết luận nữ diễn viên sinh năm 1999 hiện đang gặp khủng hoảng tài chính. Theo những khán giả này, khu phức hợp nơi Kim Yoo Jung chuyển tới vốn nổi tiếng với các căn hộ có tầm nhìn tuyệt đẹp ra sông Hàn và có giá thuê không hề rẻ chút nào. Vậy nên, nếu nữ diễn viên họ Kim thực sự đang gặp khó khăn tài chính thì cô sẽ không thể nào tới nơi đắt đỏ như vậy để sinh sống. Ngoài ra, người hâm mộ cũng hy vọng nhiều khán giả không nên đưa ra những suy đoán thiếu căn cứ về tình hình tài chính của Kim Yoo Jung ở thời điểm hiện tại.

Cộng đồng mạng tranh luận sôi nổi xung quanh thông tin Kim Yoo Jung đi ở nhà thuê. Ảnh: X

Kim Yoo Jung sinh năm 1999, là 1 trong số rất ít sao nhí Hàn Quốc chuyển mình thành công sang vai nữ chính khi trưởng thành. Bắt đầu hoạt động từ năm 4 tuổi với vai trò người mẫu quảng cáo, cô sớm lấn sân diễn xuất và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc.

Lúc còn nhỏ, tên tuổi của Kim Yoo Jung gắn liền với hàng loạt tác phẩm đình đám như Dong Yi, Flames of Desire, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Nữ Hoàng Tháng 5, Cầu Vồng Hoàng Kim, Secret Door, Angry Mom.... Nhờ liên tục đảm nhận phiên bản thời niên thiếu của các nữ chính nổi tiếng, cô được công chúng ưu ái gọi bằng danh hiệu “em gái quốc dân” của Hàn Quốc.

Năm 2016 đánh dấu bước ngoặt lớn khi Kim Yoo Jung lần đầu đảm nhận vai nữ chính trưởng thành trong bộ phim cổ trang Mây Họa Ánh Trăng đóng cùng Park Bo Gum. Tác phẩm đạt tỷ suất người xem cao, tạo hiệu ứng bùng nổ trên toàn châu Á và giúp cô thoát khỏi cái bóng sao nhí, đồng thời được mệnh danh là “nàng tiên phim cổ trang”.

Sau thành công đó, Kim Yoo Jung tiếp tục thử sức với nhiều thể loại khác nhau qua Clean with Passion for Now (2018), Backstreet Rookie (2020), Lovers of the Red Sky (2021), bộ phim điện ảnh 20th Century Girl (2022), My Demon (2023-2024), 20th Century Girl (2023)... Hồi cuối năm ngoái, nữ diễn viên tiếp tục khẳng định tên tuổi qua tác phẩm gây sốt trên diện rộng Dear X.