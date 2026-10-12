Một tập đoàn vừa công bố doanh thu và lợi nhuận hợp nhất cao nhất lịch sử: Sở hữu thương hiệu quen mặt với nhiều người Việt, 7 năm mở 32 cửa hàng tại 6 địa phương, "nhắm tới" hơn 36,4 triệu người

Ngày 9/10/2026, Tập đoàn Fast Retailing, công ty mẹ của thương hiệu thời trang UNIQLO, công bố kết quả kinh doanh năm tài chính 2026 với doanh thu và lợi nhuận hợp nhất đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp Nhật Bản thiết lập kỷ lục mới.

Cụ thể theo thông tin doanh nghiệp công bố, trong năm tài chính kết thúc ngày 31/8/2026, doanh thu hợp nhất của tập đoàn đạt 3.963,3 tỷ yên, tăng 16,6% so với năm trước. Lợi nhuận kinh doanh đạt 718,4 tỷ yên, tăng 30,4%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 802,5 tỷ yên, tăng 23,4%.

Lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ cũng tăng 25,3%, đạt 542,5 tỷ yên. Những con số này cho thấy lợi nhuận kinh doanh đang tăng nhanh hơn đáng kể so với doanh thu, phản ánh hiệu quả sinh lời của tập đoàn được cải thiện.

Trong đó, UNIQLO tại các thị trường quốc tế tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Riêng mảng kinh doanh này đạt doanh thu 2.411,1 tỷ yên, tăng 26,2%, tương đương khoảng 60,8% tổng doanh thu hợp nhất của Fast Retailing. Lợi nhuận kinh doanh tăng tới 44,1%, đạt 439,8 tỷ yên.

Một diễn biến đáng chú ý khác là lần đầu tiên, tổng doanh thu UNIQLO tại Bắc Mỹ và châu Âu vượt khu vực Trung Quốc mở rộng. Trong năm tài chính 2026, doanh thu Bắc Mỹ tăng 34,6%, còn châu Âu tăng 38,7%. Lợi nhuận kinh doanh tại hai khu vực lần lượt tăng 53,3% và 69%.

Trong khi đó, nhóm thị trường Hàn Quốc, Đông Nam Á, Ấn Độ và Úc ghi nhận tổng doanh thu 809,4 tỷ yên, tăng 30,7%; lợi nhuận kinh doanh đạt 168,3 tỷ yên, tăng 44%.

Sự tăng trưởng đồng thời tại nhiều khu vực cho thấy nguồn thu của UNIQLO đang ngày càng đa dạng, với Bắc Mỹ và châu Âu trở thành những trụ cột quan trọng bên cạnh các thị trường châu Á.

Gần 7 năm tại Việt Nam: Từ cửa hàng rộng hơn 3.000 m² đến mạng lưới 32 địa điểm

Tại Việt Nam, hành trình của UNIQLO bắt đầu ngày 6/12/2019, khi thương hiệu Nhật Bản khai trương cửa hàng đầu tiên tại khu vực Đồng Khởi, trung tâm TP.HCM. UNIQLO Đồng Khởi có diện tích bán hàng gần 3.100 m², trải trên ba tầng. Đây từng là cửa hàng UNIQLO lớn nhất Đông Nam Á tại thời điểm khai trương.

Gần 7 năm sau, hệ thống bán lẻ của thương hiệu này đã mở rộng đáng kể, không chỉ tập trung tại TP.HCM và Hà Nội mà còn hiện diện ở nhiều địa phương khác. Đến tháng 11/2024, nhân dịp kỷ niệm 5 năm hiện diện tại Việt Nam, UNIQLO đã có 26 cửa hàng. Tháng 10/2025, thương hiệu đạt mốc 30 cửa hàng, trước khi nâng lên 31 địa điểm vào tháng 3/2026 với cửa hàng Hanoi Centre tại Hà Nội.

Ngày 3/7/2026, UNIQLO tiếp tục khai trương cửa hàng đầu tiên tại Đà Nẵng, đặt tại AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê. Cửa hàng có diện tích hơn 1.500 m², đồng thời đánh dấu địa điểm bán lẻ thứ 32 của UNIQLO tại Việt Nam.

Không chỉ mở rộng điểm bán trực tiếp, thương hiệu này còn phát triển kênh mua sắm trực tuyến, kết hợp các dịch vụ như Click & Collect, cho phép khách hàng đặt hàng online và nhận sản phẩm tại cửa hàng.

Đại diện UNIQLO Việt Nam cho biết thêm hơn 60% sản phẩm bày bán tại các cửa hàng trong nước khi đó được sản xuất tại Việt Nam. Như vậy, Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ mà còn tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm của thương hiệu Nhật Bản.

32 cửa hàng tại 6 địa phương có tổng dân số hơn 36,4 triệu người

Đối chiếu mạng lưới cửa hàng với địa giới hành chính sau sắp xếp năm 2025, các địa điểm này phân bố tại 6 tỉnh, thành phố gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Đà Nẵng và Huế.

Đáng chú ý, khi cộng quy mô dân số hành chính của 6 địa phương theo dữ liệu phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, tổng số lên tới 36.464.267 người, tương đương hơn 36,4 triệu người.

Xét về phân bố, TP.HCM và Hà Nội đang chiếm ưu thế rõ rệt với tổng cộng 27 cửa hàng, tương đương khoảng 84,4% toàn hệ thống. Trong đó, TP.HCM có 16 cửa hàng, bao gồm những địa điểm thuộc tỉnh Bình Dương trước khi sắp xếp đơn vị hành chính; Hà Nội có 11 cửa hàng. Ở các địa phương còn lại, Hải Phòng có 2 cửa hàng, trong khi Đồng Nai, Đà Nẵng và Huế mỗi nơi có một cửa hàng.

Thương hiệu Nhật Bản cũng đang chuẩn bị bổ sung một địa phương mới vào hệ thống bán lẻ. Gần nhất, UNIQLO dự kiến khai trương cửa hàng đầu tiên tại Thanh Hóa vào ngày 15/10, đặt tại AEON MALL Thanh Hóa, với diện tích khoảng 1.000 m².

Nếu khai trương đúng kế hoạch, đây sẽ là cửa hàng thứ 33 của UNIQLO tại Việt Nam, nâng số địa phương có cửa hàng lên 7. Khi bổ sung quy mô dân số hành chính của Thanh Hóa, tổng dân số tại những địa phương này sẽ đạt khoảng 40,79 triệu người.