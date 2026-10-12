Ngôi nhà của NSND Công Lý

NSND Công Lý (SN 1973) là gương mặt kỳ cựu của làng giải trí Việt, ghi dấu ấn sâu đậm với vai Bắc Đẩu trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân, cùng nhiều vai diễn ấn tượng trên sân khấu và phim truyền hình. Ở tuổi 53, sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật và trải qua biến cố sức khỏe, nam nghệ sĩ hiện dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống bình yên bên bà xã Ngọc Hà. Anh vẫn duy trì một số hoạt động nghệ thuật phù hợp với thể trạng, dù không còn làm việc với cường độ cao như trước.

Hiện tại, vợ chồng NSND Công Lý đang sống trong căn hộ rộng 83m², tọa lạc tại tầng 24 của một khu chung cư hiện đại ở Hà Nội. Không quá xa hoa hay phô trương, tổ ấm của cả hai ghi điểm bởi cách bài trí gọn gàng, tiện nghi và cảm giác ấm cúng. Theo chia sẻ của bà xã nam nghệ sĩ, căn hộ là thành quả sau nhiều năm hai vợ chồng dành dụm. Cả hai cũng may mắn mua được nhà trước khi giá chung cư tại Hà Nội bước vào giai đoạn tăng cao. Dù diện tích không quá lớn, căn hộ vẫn được sắp xếp khoa học, từng góc nhỏ đều được chăm chút cẩn thận. Từ phòng khách, khu vực bếp đến khoảng ban công xanh mát, tất cả cùng tạo nên một không gian sống giản dị, tinh tế và bình yên.

Khu vực sảnh vào nhà NSND Công Lý được thiết kế gọn gàng, tiện dụng với hệ tủ giày kích thước lớn, đáp ứng nhu cầu lưu trữ của gia đình. Phía trên tủ được tận dụng để trưng bày một số món đồ decor, tạo điểm nhấn sinh động ngay từ lối vào. Bước qua khu vực sảnh là phòng khách rộng rãi, thoáng đãng với thiết kế mở hiện đại. Khu vực giải trí được bố trí tivi treo tường cùng hệ tủ phía dưới, vừa đảm bảo công năng lưu trữ vừa giữ cho căn phòng thêm ngăn nắp. Ngay cạnh đó là bộ sofa cỡ lớn màu nâu kem, mang đến cảm giác ấm cúng và thoải mái cho những buổi tiếp khách hay sinh hoạt chung. Đặc biệt, những bức tranh nghệ thuật được khéo léo bố trí trong phòng khách, góp phần tạo điểm nhấn cho không gian, đồng thời thể hiện gu thẩm mỹ riêng của vợ chồng NSND Công Lý.

Không gian sống của vợ chồng NSND Công Lý không quá rộng hay phô trương, nhưng từng góc nhỏ đều được chăm chút kỹ lưỡng, mang đến cảm giác ấm cúng, gần gũi của một tổ ấm đúng nghĩa. Bên cạnh những món đồ decor và tranh ảnh nghệ thuật, vợ chồng nam nghệ sĩ còn thường xuyên bài trí những bình hoa tươi với nhiều kích cỡ khác nhau, giúp căn nhà thêm sinh động và tràn đầy sức sống. Đặc biệt, mỗi dịp lễ Tết, không gian sống lại được tô điểm bằng những cành đào tươi thắm - nét trang trí quen thuộc mang không khí mùa xuân và sắc màu Tết truyền thống vào nhà.

Phòng khách thoáng đãng, lại có vị trí lý tưởng khi nằm ngay cạnh ban công, giúp không gian đón thêm ánh sáng tự nhiên và gần gũi với thiên nhiên. Khu vực ban công được vợ chồng NSND Công Lý chăm chút như một khu vườn thu nhỏ với nhiều chậu cây xanh, từ những chậu đặt dưới sàn nhà đến các giỏ cây treo dọc lan can. Cây cối đều xanh mơn mởn, tạo nên góc thư giãn đầy sức sống, đồng thời mang sắc xanh dịu mắt vào không gian sống. Nhờ vậy, căn nhà không chỉ có thêm điểm nhấn tươi mát mà còn đem lại cảm giác bình yên, dễ chịu giữa nhịp sống thường ngày.

Trong căn hộ, góc bàn thờ được bài trí đầy đủ vật phẩm thờ cúng, sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn. Hai bình hoa vàng rực rỡ đặt đối xứng hai bên, kết hợp cùng mâm ngũ quả và các món đồ thờ truyền thống, tạo nên tổng thể trang nghiêm mà vẫn đẹp mắt. Có thể thấy, từ khu vực sinh hoạt chung đến những góc riêng mang ý nghĩa tâm linh, vợ chồng NSND Công Lý đều dành sự quan tâm và chăm chút kỹ lưỡng, góp phần tạo nên một tổ ấm chỉn chu, ấm cúng.

Khu vực bếp nấu được thiết kế mở, kết nối liền mạch với phòng khách, tạo cảm giác thông thoáng và thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày. Gam màu trắng chủ đạo từ hệ tủ bếp trên dưới mang đến vẻ sáng sủa, gọn gàng cho căn bếp. Các vật dụng và thiết bị được sắp xếp hợp lý, không bày biện quá nhiều đồ đạc, giúp khu vực nấu nướng luôn ngăn nắp mà vẫn đảm bảo đầy đủ công năng. Cách bố trí đơn giản, chú trọng tính tiện dụng cũng góp phần tạo nên một không gian sống gần gũi, thoải mái cho gia đình nam nghệ sĩ.

Qua những hình ảnh được vợ chồng nam nghệ sĩ chia sẻ, có thể thấy không gian nghỉ ngơi cũng được thiết kế theo phong cách đơn giản, hiện đại và thanh lịch, đồng điệu với tổng thể căn nhà. Một góc phòng được bố trí hệ tủ để lưu trữ và trưng bày các món đồ, phụ kiện, túi xách của bà xã, vừa giúp sắp xếp đồ đạc gọn gàng, vừa thuận tiện cho việc sử dụng hằng ngày.