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Nam ca sĩ SN 1993 phải đi ship cam, may mắn vì có vợ kém 6 tuổi

| | Lifestyle

"Tôi phải cảm ơn bà xã rất nhiều vì đã nhồi nhét" – Đông Hùng nói.

Vừa qua, tại chương trình Sao Check, ca sĩ Đông Hùng đã chia sẻ về bà xã của mình.

Anh nói: "Trước đó, tôi không biết phải làm album thế nào. Cũng may, tôi có vợ động viên là phải làm album đi.

Nam ca sĩ SN 1993 phải đi ship cam, may mắn vì có vợ kém 6 tuổi- Ảnh 1.

Bà xã tôi bảo: "Anh làm cái gì cũng được nhưng phải có album để cho mọi người biết là anh cũng có cái gì của riêng mình".

Tôi phải cảm ơn bà xã rất nhiều vì đã nhồi nhét được suy nghĩ đó vào đầu mình. Trong quá trình làm album, bà xã luôn song hành cùng tôi. Cho đến bây giờ, cô ấy luôn là người đồng hành cùng tôi trong mọi công việc. Tôi thấy mình vô cùng may mắn khi có bà xã. Đi đâu tôi cũng tự khoe mình là người may mắn.

Tôi có vợ, có con, có gia đình. Ít nhất với một thằng đàn ông, đó là may mắn".

Tiếp đó, Đông Hùng khoe một bức tranh do con gái vẽ và nói: "Đây là món quà bất ngờ mà bà xã dành tặng cho tôi.

Trước khi tôi vào chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, con gái tôi đã vẽ bức tranh này rồi, hai mẹ con tự chuẩn bị rồi còn in ra cho một một cái áo có bức tranh này.

Thế là trong suốt chương trình Anh trai, lúc ở ký túc xá tôi chỉ mặc chiếc áo gia đình. Từ đó, tôi cải biên ra nhiều thứ. Tôi in luôn bức tranh này ra để dán vào mọi đồ dùng của tôi, từ nhật ký đến bình uống nước, quạt máy. Tôi yêu con gái lắm".

Nam ca sĩ SN 1993 phải đi ship cam, may mắn vì có vợ kém 6 tuổi- Ảnh 2.

Về sự gắn bó và đồng hành của bà xã trong giai đoạn khó khăn, Đông Hùng từng tâm sự: "Vợ kém tôi 6 tuổi nhưng rất chín chắn, đồng điệu với tôi và trải qua với tôi rất nhiều khó khăn.

Chúng tôi quen nhau từ trước dịch Covid, tới khi dịch Covid đến mới biết là có em bé. Thế là chúng tôi xúc tiến làm đám cưới ngay. Cùng lúc đó Covid bùng nổ, ca sĩ không đi hát được. Tôi mất đi nguồn thu nhập từ việc đi hát.

Vì thế, hai vợ chồng quyết định nhập cam và dừa về để bán trong khu chung cư nhà tôi. Mỗi khách thường mua 5 quả dừa, 5 cân cam. Tôi đi làm shipper luôn vì vợ đang mang bầu.

Chỉ trong một năm đó, vợ chồng tôi phải chuyển tới 6 cái nhà vì lúc đó phải đi thuê nhà, trả tiền thuê theo tháng. Cứ hết hạn hợp đồng này lại phải chuyển nhà khác, tìm một nơi rẻ hơn.

Hành trình chuyển nhà cũng đơn giản. Hai vợ chồng tôi đi xe máy, chỉ dám thuê một chiếc xe ba gác với giá 500 nghìn đồng, không dám thuê xe tải vì giá 1 triệu đồng.

Vợ chồng tôi tự chuyển đồ lên xe, tới nhà mới thì tự chuyển đồ xuống chứ không thuê được người chuyển đồ cho".

Nam ca sĩ kể chuyện từng sống như người vô gia cư suốt 147 ngày, trong tay chỉ có 38 triệu đồng

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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