Đã đến lúc Công Phượng trở lại

Trong bối cảnh hàng công của Đội tuyển Việt Nam đang đối mặt với bài toán nan giải về lực lượng, sự trở lại của Nguyễn Công Phượng tại CLB Đồng Nai đang mang đến những tín hiệu đầy hứa hẹn. Khi các nhân tố chủ lực sa sút hoặc dính chấn thương, khát khao cống hiến cùng kinh nghiệm dày dặn của chân sút sinh năm 1995 hoàn toàn có thể trở thành chìa khóa giúp HLV Kim Sang Sik giải quyết bài toán nhân sự trên hàng công.

Tín hiệu tích cực mới nhất đến từ chiến thắng nghẹt thở 4-3 của Đồng Nai trước Bình Minh Sài Gòn tại vòng loại Cúp Quốc gia 2026/27. Trong trận đấu này, Công Phượng đã lên tiếng đúng lúc với bàn thắng mang tính bước ngoặt, không chỉ giúp đội nhà tìm lại niềm vui thắng trận sau chuỗi 3 thất bại liên tiếp ở V.League mà còn giúp chính anh giải tỏa áp lực tâm lý nặng nề. Việc được thi đấu thường xuyên trong màu áo Đồng Nai chính là điểm tựa để tiền đạo 31 tuổi duy trì cảm giác bóng, tích lũy thể lực và từng bước tìm lại bản năng săn bàn vốn có.

Công Phượng thi đấu ổn định ở CLB (Ảnh: FBNV)

Cơ hội tái xuất tuyển Việt Nam của Công Phượng

Cơ hội tái xuất của Công Phượng càng trở nên rõ ràng khi Đội tuyển Việt Nam rơi vào khủng hoảng lực lượng trên hàng công. Những cái tên được kỳ vọng thời gian qua như Xuân Son, Hoàng Hên hay Tài Lộc đều đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương hoặc chưa đạt được phong độ tối ưu. Thực tế này buộc ban huấn luyện phải tính toán những phương án bổ sung nhân sự nhằm gia tăng tính đa dạng và tính đột biến cho lối chơi chung.

Xét về khía cạnh chuyên môn, Công Phượng vẫn sở hữu những phẩm chất kỹ thuật khác biệt. Khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp, những tình huống đột phá cá nhân lắt léo và tư duy phối hợp nhạy bén trước vòng cấm giúp anh luôn là mẫu tiền đạo nguy hiểm với mọi hàng phòng ngự. Không chỉ vậy, sự đa năng cho phép anh đảm nhiệm linh hoạt nhiều vị trí, từ đá cắm, tiền đạo lùi cho đến hộ công. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, bản lĩnh trận mạc dày dặn tích lũy qua nhiều giải đấu quốc tế lớn cùng khoảng thời gian chơi bóng ở nước ngoài chính là hành trang quan trọng giúp anh luôn giữ được sự tự tin trước các áp lực lớn.

Hàng công của đội tuyển Việt Nam lúc này cần những cầu thủ biết tạo đột biến và dày dặn kinh nghiệm như Công Phượng (Ảnh: FBNV)

Bản thân Công Phượng cũng không giấu giếm mong muốn được tiếp tục cống hiến cho màu áo đội tuyển quốc gia. Dẫu vậy, một vài khoảnh khắc lóe sáng là chưa đủ để đảm bảo một suất triệu tập chắc chắn. HLV Kim Sang Sik vẫn cần thêm thời gian theo dõi sự ổn định, mức độ duy trì thể trạng và khả năng thích ứng chiến thuật của anh qua từng vòng đấu tới tại V.League.

Dù hành trình trở lại vẫn còn những thử thách phía trước, nhưng với phong độ đang hồi sinh cùng khát khao khẳng định bản thân, Nguyễn Công Phượng hoàn toàn có thể trở lại danh sách ứng viên hàng đầu của Đội tuyển Việt Nam trong các đợt tập trung vào tháng 11 dịp FIFA Days.