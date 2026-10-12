Nghệ sĩ piano từng nhận Huân chương Lao động chinh phục khán giả TP.HCM bằng kiệt tác âm nhạc cổ điển

Tối 10/10, tại Nhà hát Thành phố (TP.HCM), nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang đã mang đến phần trình diễn Piano Concerto No. 1 in D Minor, Op. 15 của nhà soạn nhạc Johannes Brahms trong đêm nhạc “A Night of Virtuoso Concertos”, do Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM (HBSO) tổ chức.

Đồng hành cùng nam nghệ sĩ là Dàn nhạc Giao hưởng HBSO dưới sự chỉ huy của NSƯT Trần Vương Thạch, tạo nên không gian âm nhạc cổ điển giàu chiều sâu và cảm xúc.

Được xem là một trong những concerto piano đồ sộ và giàu thử thách của âm nhạc cổ điển thế kỷ XIX, tác phẩm của Brahms đòi hỏi người biểu diễn phải hội tụ kỹ thuật điêu luyện, sức bền, tư duy âm nhạc cùng khả năng truyền tải những tầng cảm xúc phức tạp.

Không chỉ là cuộc đối thoại giữa cây đàn piano và dàn nhạc giao hưởng, tác phẩm còn mở ra hành trình khám phá thế giới nội tâm sâu sắc, nơi những sắc thái mạnh mẽ, trầm tư và giàu tính tự sự đan xen. Việc lựa chọn tác phẩm này tiếp tục cho thấy sự nghiêm túc của Lưu Hồng Quang trong hành trình theo đuổi âm nhạc hàn lâm, đồng thời khẳng định định hướng chinh phục những kiệt tác có giá trị nghệ thuật cao của thế giới.

Thông qua chương trình, Lưu Hồng Quang tiếp tục có cơ hội kết nối với khán giả yêu nhạc cổ điển tại Việt Nam, đồng thời góp phần đưa những tác phẩm kinh điển đến gần hơn với công chúng. Sự kết hợp giữa nghệ sĩ piano và dàn nhạc giao hưởng không chỉ đòi hỏi sự chuẩn xác về kỹ thuật mà còn cần khả năng lắng nghe, tương tác và hòa quyện trong từng chuyển động âm nhạc.

Đặc biệt, ngày 10/10 cũng là sinh nhật của Lưu Hồng Quang. Vì vậy, đêm diễn mang ý nghĩa riêng đối với nam nghệ sĩ khi anh đón tuổi mới trên sân khấu, giữa không gian âm nhạc mà mình đã dành nhiều năm theo đuổi. Sự hiện diện của bố mẹ tại buổi hòa nhạc càng khiến dịp này trở nên ấm áp và đáng nhớ. Đối với một nghệ sĩ theo đuổi con đường biểu diễn chuyên nghiệp, được đứng trên sân khấu trình diễn những tác phẩm lớn trong ngày sinh nhật, đồng thời có gia đình ở bên chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt, là dấu mốc giàu ý nghĩa trên hành trình nghệ thuật.

Không chỉ ghi dấu ấn qua các hoạt động biểu diễn, Lưu Hồng Quang còn sở hữu những thành tích đáng chú ý từ khi còn rất trẻ. Năm 2006, khi mới 16 tuổi, anh được vinh danh trong danh sách “Mười gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc”. Đến năm 2011, anh tiếp tục được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng. Đây là những dấu mốc quan trọng trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nam nghệ sĩ, cho thấy quá trình nỗ lực và theo đuổi con đường âm nhạc từ sớm.

Lưu Hồng Quang được đào tạo âm nhạc tại Việt Nam, Australia, Canada và New Zealand, từng học tập dưới sự hướng dẫn của nhiều giáo sư, nghệ sĩ piano uy tín, trong đó có nghệ sĩ Đặng Thái Sơn. Quá trình học tập trong môi trường âm nhạc quốc tế giúp anh tiếp cận nhiều phương pháp đào tạo, tư duy biểu diễn và cách tiếp cận tác phẩm khác nhau. Bên cạnh hoạt động biểu diễn, anh còn dành sự quan tâm cho nghiên cứu âm nhạc chuyên sâu. Hiện Lưu Hồng Quang tiếp tục theo học chương trình Tiến sĩ tại Victoria University of Wellington, New Zealand, với trọng tâm nghiên cứu là các tuyển tập Années de pèlerinage của nhà soạn nhạc Franz Liszt.

Sự kết hợp giữa biểu diễn và nghiên cứu là một hướng đi quan trọng trong hành trình nghệ thuật của Lưu Hồng Quang. Với anh, việc tiếp cận những tác phẩm kinh điển không chỉ dừng lại ở yêu cầu kỹ thuật mà còn đòi hỏi quá trình tìm hiểu bối cảnh sáng tác, ngôn ngữ âm nhạc và những giá trị tư tưởng được gửi gắm trong từng tác phẩm. Đây cũng là nền tảng để nghệ sĩ tiếp tục phát triển chiều sâu chuyên môn, mở rộng khả năng diễn giải và mang đến những góc nhìn mới trong quá trình trình diễn.

Tiếp nối các hoạt động biểu diễn trong tháng 10, ngày 23/10 tới, Lưu Hồng Quang sẽ giới thiệu chương trình Những năm tháng hành hương – Volume 3, S.163 tại Nhà thờ Lớn Hà Nội. Buổi hòa nhạc nằm trong dự án nghệ thuật – nghiên cứu dài hạn của nam nghệ sĩ, tập trung vào việc khám phá và trình diễn các tác phẩm thuộc tuyển tập Années de pèlerinage của Franz Liszt. Bên cạnh giá trị nghệ thuật và học thuật, chương trình còn hướng đến những giá trị nhân văn thông qua hoạt động quyên góp từ thiện.

Từ đêm nhạc “A Night of Virtuoso Concertos” tại TP.HCM đến dự án Những năm tháng hành hương tại Hà Nội, Lưu Hồng Quang tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật gắn liền với biểu diễn, nghiên cứu và những giá trị cộng đồng. Những dấu mốc trong tháng 10 không chỉ đánh dấu các hoạt động âm nhạc của nam nghệ sĩ mà còn mở ra chặng đường tiếp nối trong hành trình khám phá những di sản âm nhạc cổ điển thế giới.