Nhu cầu iPhone 18 Pro hạ nhiệt

Sau giai đoạn bùng nổ của thế hệ iPhone 17 Pro năm ngoái, chu kỳ sản phẩm năm nay của Apple ghi nhận những dấu hiệu chậm lại rõ rệt. Trang Phone Arena dẫn lại các báo cáo từ chuỗi cung ứng cho biết hãng công nghệ Mỹ đã chủ động cắt giảm khoảng 15% lượng đơn đặt hàng linh kiện do nhu cầu thực tế thấp hơn dự báo.

Trên thị trường phân phối, thời gian chờ giao hàng đối với các đơn đặt trước của bộ đôi iPhone 18 Pro và Pro Max cũng được giải tỏa nhanh chóng, không còn xảy ra tình trạng khan hàng kéo dài như các năm trước.

Ở góc độ sản phẩm , mức tăng giá 100 USD kết hợp với việc thiếu vắng đột phá về thiết kế khiến người dùng phổ thông ngần ngại nâng cấp. Tình trạng hạ nhiệt cũng diễn ra trong bối cảnh toàn ngành di động đang bước vào chu kỳ tái cấu trúc. Báo cáo của IDC công bố hồi tháng 8/2026 cho thấy lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu dự kiến giảm 16,7% do khan hiếm chip nhớ và chi phí sản xuất gia tăng, dù giá bán trung bình (ASP) toàn ngành tăng 27,6% lên mức 581 USD.

iPhone Duo có thể là lý do khiến iPhone 18 Pro series tiêu thụ chậm. (Ảnh: Thụy Phương)

Dù vậy, sản lượng xuất xưởng của máy chạy hệ điều hành iOS chỉ giảm nhẹ 1,3%, giúp Apple xác lập kỷ lục mới với 23,6% thị phần toàn cầu, cho thấy sức mua trong hệ sinh thái Apple không suy giảm, mà dòng tiền của nhóm khách hàng cao cấp đang có sự dịch chuyển chiến lược.

Dữ liệu từ IDC chỉ ra smartphone màn hình gập là phân khúc duy nhất duy trì tăng trưởng dương, dự kiến tăng 12,6% lên 22,9 triệu máy trong năm 2026 và tiếp tục tăng 18% lên 27 triệu máy vào năm 2027. Công ty cũng dự báo Apple sẽ chiếm 31% thị phần thiết bị gập toàn cầu ngay trong năm nay và vươn lên mốc 40% vào năm 2027.

Số liệu trên phần nào lý giải nguyên nhân sức mua của iPhone 18 Pro sụt giảm. Nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả trên 1.100 USD cho một chiếc smartphone thường ít chịu ảnh hưởng bởi biến động giá vài trăm USD, nhưng họ đòi hỏi sự khác biệt rõ rệt về công nghệ.

Thay vì tiếp tục đầu tư vào một phiên bản nâng cấp dạng phẳng lặp lại thiết kế cũ, nhiều người dùng đang chủ động giữ lại ngân sách để chờ đợi iPhone Duo - thiết bị màn hình gập đầu tiên của hãng.

iPhone 18 Pro dù sở hữu vi xử lý mạnh mẽ nhưng thiếu yếu tố bất ngờ, trong khi iPhone Duo được kỳ vọng mang lại bước chuyển lớn về phần cứng cùng trải nghiệm hệ điều hành tối ưu. Đối với tệp khách hàng chuộng công nghệ mới, đây là lý do thuyết phục để chi thêm tiền cho một sản phẩm đột phá sau nhiều năm thị trường smartphone dạng thanh đi vào lối mòn.

Dù vừa ra mắt, IDC dự báo điện thoại gập của Apple sẽ nhanh chóng chiếm thị phần lớn từ “miếng bánh” mà Android đang giữ.

Dù vậy, doanh số ban đầu của iPhone 18 Pro chững lại không đồng nghĩa với thất bại thương mại của Apple. Tập đoàn công nghệ Mỹ có cơ sở để chủ động điều tiết nguồn cung dòng Pro truyền thống khi chuẩn bị tung ra dòng sản phẩm mang tính biểu tượng tiếp theo.

Mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên với mức giá niêm yết cao được dự báo sẽ tạo nên sức hút lớn, bù đắp cho sụt giảm sản lượng của các mẫu máy dạng thanh thông thường. Nhờ phân khúc siêu cao cấp, Apple nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì biên lợi nhuận vững chắc và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng tài chính trong các quý kinh doanh tới.