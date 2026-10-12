Hương Tràm bị Trấn Thành gọi tên

Trấn Thành tiếp tục giữ vai trò “gây nhiễu” trên bàn cố vấn khi vừa phân tích chất giọng, kỹ thuật, vừa liên tục đưa ra nhiều phương án khác nhau. Với Cô Sao, anh lần lượt gọi tên Hương Tràm, Ngọc Khuê và Khánh Linh. Trong khi đó, Min và Song Luân phải phản biện, đối chiếu thêm từng manh mối. Đến phần thi của Rabibuum, nam cố vấn chuyển hướng, cho rằng người đứng sau mascot là nghệ sĩ có nhiều năm làm nghề, sở hữu màu giọng đặc trưng và đủ khả năng đi đến chung kết. Những màn tung tên rồi tự bác bỏ của Trấn Thành tạo thêm không khí tương tác, đồng thời khiến cuộc giải mã bảng B xuất hiện nhiều hướng dự đoán.