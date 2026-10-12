Hương Tràm bị Trấn Thành gọi tên
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Theo Trạch Dương 12-10-2026 - 17:20 PM |
Lifestyle
Sau phần trình diễn biến hóa giọng hát của Cô Sao tại tập 2 Ca sĩ mặt nạ 2026, Trấn Thành liên tục gọi tên Hương Tràm, Ngọc Khuê và Khánh Linh. Trong khi đó, Bích Phương bật khóc vì nhận ra người quen phía sau mascot Mimibu.
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Tập 2 Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer Vietnam 2026 có sự tham gia của hai cố vấn Trấn Thành, Bích Phương cùng khách mời Min và Song Luân. Với chủ đề Truy tìm kho báu, bốn nghệ sĩ lần lượt giải mã năm giọng ca thuộc bảng B gồm Cô Sao, Rabibuum, Dol-La-La, Cậu Tư Lành và Mimibu. Càng về cuối, danh sách nghệ sĩ bị gọi tên càng mở rộng, nhưng chưa mascot nào để lộ danh tính.
Trấn Thành tiếp tục giữ vai trò “gây nhiễu” trên bàn cố vấn khi vừa phân tích chất giọng, kỹ thuật, vừa liên tục đưa ra nhiều phương án khác nhau. Với Cô Sao, anh lần lượt gọi tên Hương Tràm, Ngọc Khuê và Khánh Linh. Trong khi đó, Min và Song Luân phải phản biện, đối chiếu thêm từng manh mối. Đến phần thi của Rabibuum, nam cố vấn chuyển hướng, cho rằng người đứng sau mascot là nghệ sĩ có nhiều năm làm nghề, sở hữu màu giọng đặc trưng và đủ khả năng đi đến chung kết. Những màn tung tên rồi tự bác bỏ của Trấn Thành tạo thêm không khí tương tác, đồng thời khiến cuộc giải mã bảng B xuất hiện nhiều hướng dự đoán.
Đội hình bảng B tạo ra nhiều hướng suy đoán khi mỗi mascot chọn một cách che giấu khác nhau. Cô Sao mô phỏng màu giọng của nghệ sĩ khác, Cậu Tư Lành chủ động giả giọng trong gần nửa bài, còn Mimibu khiến Bích Phương nhận ra nhưng không công khai đáp án. Kết thúc vòng diễn đầu tiên, Rabibuum dẫn đầu với 30,5%, Mimibu đứng thứ hai với 22,9%. Ba vị trí còn lại lần lượt thuộc về Cô Sao, Cậu Tư Lành và Dol-La-La.
Cô Sao mở màn bằng Gã săn cá, sáng tác gây bão ở Em xinh say hi. Mascot mở đầu bằng cách mô phỏng màu giọng của Maiquinn và Lâm Bảo Ngọc, khiến ban cố vấn ban đầu bị dẫn sang những hướng phán đoán khác nhau. Khi trở về giọng thật và xử lý các quãng cao, Cô Sao tiếp tục làm khó hội đồng bởi chất giọng dày, khỏe nhưng chưa để lộ nhiều đặc điểm nhận diện.
Sau phần thi của Cô Sao, Bích Phương loại trừ khả năng mascot thuộc dàn nghệ sĩ từng tham gia Em xinh say hi. Trấn Thành lại mở rộng danh sách nghi vấn bằng ba cái tên Hương Tràm, Ngọc Khuê và Khánh Linh. Trước những phán đoán liên tiếp, Cô Sao không xác nhận hay phủ nhận, chỉ cho biết muốn thể hiện hết khả năng vì không biết mình có thể đi được bao xa. Mascot nhận 17,1% bình chọn, tạm đứng thứ ba bảng B.
Rabibuum đưa không khí chương trình về hướng trầm lắng với Một đêm say của Thịnh Suy. Phần giới thiệu khiến các cố vấn ban đầu nghiêng về nghệ sĩ trẻ, nhưng cách rung ngân và xử lý ca khúc gợi ra người có nhiều năm kinh nghiệm. Trấn Thành khẳng định đây là giọng ca có dấu ấn riêng, mong Rabibuum có mặt ở vòng chung kết. Mascot sau đó dẫn đầu bảng với 30,5% bình chọn.
Dol-La-La xuất hiện với manh mối từng là thủ khoa đại học, ước mơ trở thành phi công. Mascot lựa chọn Mẹ yêu của nhạc sĩ Phương Uyên, ca khúc từng gắn với nhóm Ba Con Mèo, xử lý bằng màu giọng trầm và khàn. Trấn Thành nhận ra một số nét tương đồng với ca sĩ Hyo, nhưng dự đoán chưa thuyết phục các cố vấn.
Cậu Tư Lành chọn Đáng thương của Hùng Quân cho vòng chào sân. Trong gần nửa đầu tiết mục, mascot chủ động giả giọng, khiến các cố vấn chờ đến phần sau mới có thêm dữ kiện về màu giọng thật. Khi chuyển sang lối hát nội lực, các nghệ sĩ tiếp tục bị làm khó.
Mimibu khép lại phần thi bảng B bằng mashup Mái đình làng biển và Vô minh. Việc đặt sáng tác mang âm hưởng dân gian của Nguyễn Cường cạnh màu sắc đương đại tạo sự khác biệt. Khi Mimibu chuyển sang những đoạn cao trào, Bích Phương nhận ra giọng hát quen thuộc nhưng chưa vội đưa ra phán đoán.
Trấn Thành đánh giá cao cách Mimibu kết hợp hai chất liệu âm nhạc, cho rằng nghệ sĩ nên khai thác nhiều hơn màu giọng đang thể hiện tại chương trình. Bích Phương cho biết cô đã nhận ra người đứng sau lớp mặt nạ, song bất ngờ vì chưa từng thấy người em thân thiết hát theo cách này. Những chia sẻ của hai cố vấn giúp Mimibu trở thành một trong những nhân vật được chú ý nhất tập 2. Mascot nhận 22,9% bình chọn, tạm xếp sau Rabibuum.
Bích Phương bật khóc khi nói về Mimibu, cho biết cô nhận ra nghệ sĩ ngay trong phần trình diễn, quyết định giữ kín danh tính cho mascot. Khép lại màn chào sân bảng B, Rabibuum và Mimibu tạm dẫn đầu bình chọn, khán giả cũng có những phán đoán riêng, nhưng chưa đủ dữ kiện để đưa ra cái tên chính xác.
Theo Trạch Dương
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