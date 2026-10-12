Bỏ phố lên núi nghỉ hưu ở tuổi 34, đêm đến tôi lại không dám ra khỏi nhà

Sống một mình giữa núi sâu, đêm đến không dám bước ra khỏi nhà

Giữa vùng núi ở Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), một người đàn ông họ Đinh đã trải qua cuộc sống mà không ít người thành thị từng mơ ước: không phải chen chúc đi làm mỗi sáng, không chịu áp lực kiếm tiền và cũng chẳng cần bận tâm đến chuyện kết hôn.

Thế nhưng, đằng sau khung cảnh tưởng chừng bình yên ấy lại là một thực tế khiến nhiều người bất ngờ.

Khu vực người đàn ông sinh sống từng có những hộ dân khác, nhưng hiện tại, toàn bộ hàng xóm xung quanh đều đã chuyển đi. Gần như chỉ còn mình anh ở lại giữa núi sâu.

Ban ngày, cuộc sống có thể khá yên ả. Nhưng khi màn đêm buông xuống, không gian xung quanh trở nên vắng lặng, thỉnh thoảng xuất hiện những âm thanh kỳ lạ từ động vật hoang dã.

Có những lúc, anh Đinh còn tự hỏi liệu tiếng động mình nghe thấy có phải phát ra từ những con thú dữ như sói hay không.

Dù đã quen với việc sống một mình, người đàn ông vẫn thừa nhận cảm thấy sợ hãi vào ban đêm, đặc biệt là những lúc khuya khoắt. Anh gần như không dám bước ra khỏi nhà khi trời tối. Để bớt cô đơn, anh nuôi thêm chó và cừu làm bạn.

Lý do lựa chọn cuộc sống tách biệt

Theo Sohu và 163, người đàn ông họ Đinh, 34 tuổi, vốn trở về quê nhà tại Tương Dương, Hồ Bắc, trong dịp Tết Dương lịch.

Ban đầu, đây chỉ là chuyến về quê thông thường. Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng ở lại, anh quyết định không tiếp tục đi làm xa mà lựa chọn định cư lâu dài tại quê nhà.

Trong khi nhiều người cùng độ tuổi đang tập trung phát triển sự nghiệp, lập gia đình và tích lũy tài sản, anh Đinh lại muốn sống theo một cách khác.

“Bản thân tôi chưa lập gia đình, mà cũng không còn ý định kết hôn, tích góp một ít tiền rồi trở về quê sinh sống, trồng rau, trồng lúa, tận hưởng một cuộc sống giống như nghỉ hưu sớm là được rồi”, anh chia sẻ.

Với khoản tiền đã dành dụm, người đàn ông cho rằng mình không cần phải tiếp tục theo đuổi công việc ở thành phố.

Thay vào đó, anh có thể tự trồng rau, trồng lúa để phục vụ sinh hoạt. Khi cần thêm tiền chi tiêu, anh dự định nhận một số công việc làm thêm từ xa.

Do sống một mình ở vùng nông thôn, các khoản chi hàng ngày của anh cũng không quá lớn.

Nơi ở hiện tại của người đàn ông là một căn nhà ngói cũ. Anh không có kế hoạch xây mới hay cải tạo đáng kể mà chấp nhận tiếp tục sử dụng căn nhà như hiện tại.

Điều khiến anh cảm thấy may mắn là khu vực này vẫn có điện và kết nối Internet. Nhờ đó, dù sống tách biệt với nhiều người, anh vẫn có phương tiện giải trí và liên lạc với thế giới bên ngoài.

Với anh Đinh, việc không phải đi làm xa, không chịu sức ép lập gia đình và có thể tự quyết định nhịp sống mỗi ngày đã là điều đáng hài lòng.

Dân mạng tranh luận: Cuộc sống tự do hay sự cô đơn đáng sợ?

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, lựa chọn của người đàn ông nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến tranh luận.

Một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước quyết định rời xa thành phố để sống tự cung tự cấp. “Một mình tự cung tự cấp, tự do biết bao”, một người bình luận.

Trong khi đó, nhiều người lại cho rằng cuộc sống giữa núi sâu không hề dễ dàng như tưởng tượng, đặc biệt khi khu vực xung quanh gần như không còn người sinh sống.

“Anh ấy thật dũng cảm! Nếu là tôi, chắc chẳng trụ nổi một đêm trong núi”, một cư dân mạng nhận xét.

Không ít người khuyên anh Đinh nên sửa chữa căn nhà đã xuống cấp và xây thêm hàng rào để tăng mức độ an toàn. Theo họ, việc sống một mình ở nơi hẻo lánh đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất là khi xung quanh không có hàng xóm để hỗ trợ nếu xảy ra sự cố.

Bên cạnh những ý kiến lo lắng, một số người nhìn nhận quyết định của anh Đinh như cách thoát khỏi áp lực cuộc sống hiện đại.

Nhịp sống nhanh, áp lực công việc và chi phí kết hôn là những yếu tố khiến không ít người trẻ cảm thấy mệt mỏi. Với những người không còn muốn tiếp tục cạnh tranh ở thành phố, việc trở về quê, trồng trọt và làm thêm những công việc nhỏ có thể trở thành một lựa chọn.

Tuy nhiên, cuộc sống ấy cũng có những đánh đổi.

Rời thành phố có thể giúp giảm bớt áp lực tài chính và xã hội, nhưng đồng thời khiến con người phải đối diện với sự cô đơn, đặc biệt khi sống ở nơi gần như tách biệt hoàn toàn với cộng đồng.

Ngược lại, ở lại đô thị đồng nghĩa với việc tiếp tục chịu những sức ép của công việc và cuộc sống, nhưng cũng mang lại nhiều cơ hội giao tiếp và duy trì các mối quan hệ xã hội.

Dù lựa chọn nào cũng có ưu điểm và hạn chế, điều quan trọng vẫn là tìm được cách sống phù hợp với hoàn cảnh và mong muốn của bản thân.

Theo Sohu, 163