BTV duy nhất VTV dùng nghệ danh, dẫn Thời sự 19h: Kín tiếng ngoài đời, U45 có thú vui giản dị

BTV Khánh Trang (tên thật Trần Minh Trang, SN 1984) là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua Bản tin Thời sự 19h trên VTV. Cô ghi dấu ấn nhờ giọng nói truyền cảm cùng phong thái nhẹ nhàng, điềm đạm. Cô là BTV duy nhất của Bản tin Thời sự 19h không sử dụng tên thật khi lên sóng. Theo nhiều khán giả, việc sử dụng nghệ danh Khánh Trang giúp cô tránh nhầm lẫn với một BTV khác trùng tên, cũng từng dẫn chương trình Thời sự của VTV.

Giống với phong thái điềm đạm trên sóng, ngoài đời, BTV Khánh Trang cũng hướng đến nhịp sống nhẹ nhàng, thư thái. Điều này phần nào được thể hiện qua tổ ấm của cô - một căn hộ hiện đại tại Hà Nội, nơi cây xanh và hoa tươi xuất hiện ở nhiều góc nhỏ. Trên mạng xã hội cá nhân, nữ BTV không thường xuyên chia sẻ toàn cảnh nhà cửa mà chủ yếu đăng tải những tác phẩm cắm hoa do mình thực hiện. Qua đó, người xem cũng có dịp hé nhìn không gian sống được chăm chút tỉ mỉ, vừa thanh lịch, gọn gàng vừa mang đến cảm giác gần gũi, bình yên.

Không gian sống của BTV Khánh Trang nổi bật với tông trắng chủ đạo, được tô điểm bằng sắc xanh của cây cối và vẻ rực rỡ của hoa tươi. Căn hộ có thiết kế mở, kết nối phòng khách với khu vực bếp, tạo cảm giác thông thoáng và thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày. Phòng khách được bố trí bộ sofa màu xám, đối diện là tivi treo tường, bên cạnh có một góc nhỏ dành riêng cho việc thờ cúng. Nhờ nằm gần hệ cửa kính lớn, khu vực này có thể đón ánh sáng tự nhiên và gió trời, mang lại cảm giác dễ chịu. BTV Khánh Trang còn trang bị điều hòa để đảm bảo sự mát mẻ cho toàn bộ khu vực sinh hoạt chung, từ phòng khách đến gian bếp liền kề.

Bên cạnh bàn trà, nữ BTV còn bố trí thêm một chiếc bàn nhỏ cạnh sofa, dành riêng để trưng bày những bình hoa tươi thơm ngát. Cả hai chiếc bàn đều được tô điểm bằng các tác phẩm nghệ thuật, tạo nên những điểm nhấn thú vị cho căn hộ. Bình hoa trên bàn trà nằm ở vị trí có tầm nhìn hướng ra ban công và khung cảnh thành phố, trong khi bình hoa ở chiếc bàn cạnh sofa lại góp phần làm mềm mại không gian tiếp khách. Sự kết hợp giữa hoa tươi, đồ decor và gam màu trung tính giúp căn hộ thêm sinh động mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng.

Khu vực tivi treo tường đối diện sofa được bố trí thêm một hệ tủ nhỏ, vừa thuận tiện lưu trữ đồ đạc vừa là nơi trưng bày một vài món decor đẹp mắt. BTV Khánh Trang cũng khéo léo tận dụng góc này để tô điểm cho căn hộ bằng cây xanh và hoa lá. Có khi, nơi đây được điểm xuyết bằng một bình hoa nhỏ xinh, lúc lại xuất hiện cây thông mini mang đậm không khí Giáng sinh. Nữ BTV còn thường xuyên đặt những chậu cây xanh cỡ lớn ngay cạnh hệ tủ, vừa tạo điểm nhấn tươi mát cho phòng khách, vừa tận dụng hiệu quả khoảng trống mà không ảnh hưởng đến lối đi.

Góc bàn thờ được BTV Khánh Trang khéo léo bố trí tại một khoảng diện tích vừa vặn trong phòng khách. Tuy không quá lớn, nơi đây vẫn được bài trí chỉn chu, gọn gàng với hoa tươi, mâm ngũ quả cùng các vật phẩm thờ cúng cần thiết. Cách sắp xếp trang nghiêm, thanh tịnh cho thấy sự chăm chút của nữ BTV dành cho góc tâm linh trong nhà, đồng thời thể hiện tấm lòng thành kính của gia chủ đối với tổ tiên.

Từ khu vực bàn trà phòng khách, có thể dễ dàng hướng tầm mắt ra không gian bếp liền kề. Căn bếp tiếp tục sử dụng gam trắng chủ đạo với hệ tủ trên dưới được bố trí gọn gàng, vừa tăng diện tích lưu trữ vừa tạo sự thuận tiện cho việc nấu nướng. Bàn ăn được đặt ngay trong khu vực này, nổi bật với mặt bàn trắng kết hợp ghế ngồi màu xám, đồng điệu với bộ sofa ở phòng khách, tạo nên tổng thể hài hòa. Gian bếp không bày biện quá nhiều đồ đạc mà ưu tiên cách sắp xếp khoa học, ngăn nắp, giúp việc chuẩn bị bữa ăn hằng ngày trở nên dễ dàng mà vẫn giữ được vẻ sáng sủa, thanh lịch cho căn hộ.

Một góc khác trong không gian sinh hoạt thường xuyên được BTV Khánh Trang chia sẻ là khu vực đàn piano, được đặt gần chiếc gương lớn có thể phản chiếu một phần gian bếp. Nữ BTV tận dụng khoảng trống trên đàn để trưng bày những bình hoa tươi, thường xuyên thay đổi màu sắc và cách cắm, giúp góc nhỏ luôn mang diện mạo mới mẻ. Có thể thấy, Khánh Trang dành tình yêu đặc biệt cho cây cối và hoa lá khi hầu như góc nào trong nhà cũng được cô khéo léo tô điểm bằng sắc hoa. Dẫu vậy, cách bài trí vẫn rất vừa vặn, có tính toán, không khiến căn hộ trở nên rối mắt hay chật chội. Chỉ ngắm những góc nhỏ được nữ BTV chia sẻ cũng đủ hình dung về một tổ ấm nhẹ nhàng, thư thái, nơi mỗi ngày đều có thể tận hưởng cảm giác chill giữa hoa tươi và những món đồ thân thuộc.