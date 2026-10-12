Ninh Dương Lan Ngọc khổ lắm rồi

Ngày 12/10, trailer chính thức của Chị Chị Em Em 3 được công bố, mở ra câu chuyện tình cảm đầy toan tính giữa Thị Nương (Chi Pu), Thị Mầu (Kỳ Duyên), Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc), Văn Tài (Quốc Anh) và Văn Cường (Steven Nguyễn). Không còn dừng lại ở một chuyện tình tay ba thông thường, bộ phim gây tò mò với hàng loạt mối quan hệ chồng chéo, nơi những người từng thân thiết có thể trở thành đối thủ, còn tình yêu lại là khởi nguồn cho những cuộc đối đầu cay nghiệt.

Trailer chính thức Chị Chị Em Em 3 (Nguồn: NSX)

Quốc Anh mắc kẹt giữa ba người phụ nữ, Chi Pu tuyên bố không ai được có nếu mình không có

Mở đầu trailer là cuộc gặp gỡ giữa hai bên gia đình Văn Tài và Thị Mầu, chuẩn bị cho chuyện tình cảm của đôi trẻ tiến đến một kết thúc viên mãn bằng đám cưới long trọng. Thế nhưng, không khí tưởng chừng yên ổn nhanh chóng bị phá vỡ bởi lời trách móc của Thị Nương: “Sao phải vội thế?”. Phản ứng này hé lộ khả năng giữa Nương và Tài đã tồn tại những hứa hẹn riêng, khiến chuyện kết hôn của Tài và Mầu không đơn giản như vẻ ngoài.

Ảnh: NSX

Bên cạnh đó, màn chất vấn phẫn nộ của Thị Nương dành cho Văn Tài: “Anh khốn nạn với em, anh khốn nạn với chị Mầu, khốn nạn với cả chị Liễu nữa!” cũng phần nào phơi bày mức độ phức tạp trong những mối quan hệ của các nhân vật. Đồng thời, câu hỏi được đặt ra là: Văn Tài đã làm gì để khiến cả ba người phụ nữ đều có lý do để tổn thương vì mình?

Sự xuất hiện của Chi Pu vì thế mà mang đến một màu sắc đáng chú ý. Nhân vật Thị Nương thể hiện sự phẫn nộ, không ngần ngại vạch trần những tổn thương mà Văn Tài gây ra cho những người phụ nữ xung quanh. Thị Nương cũng cho thấy cô không có ý định đứng ngoài cuộc. Đằng sau vẻ ngoài tưởng như cam chịu là sự quyết liệt đến cực đoan khi cô tuyên bố: nếu mình không có được thì “không con nào có được”. Câu thoại gay gắt của cô không chỉ nhắm vào một mối quan hệ riêng lẻ mà còn cho thấy những bí mật liên quan đến cả 2 người phụ nữ khác có thể đang dần bị phơi bày.

Ảnh: NSX

Rắc rối càng thêm chồng chất khi ánh mắt Văn Tài hướng về Thị Liễu - người phụ nữ mang vẻ đẹp kiều diễm nhưng phảng phất nét u buồn. Câu nói “Mười lăm năm rồi nhỉ” của Liễu gợi mở một mối liên hệ từ quá khứ, cho thấy mối quan hệ giữa cô và Tài có thể đã bắt đầu từ rất lâu trước khi Thị Mầu xuất hiện. Từ đây, Văn Tài bị đặt giữa ba người phụ nữ với những vị trí khác nhau: một người vợ sắp cưới, một người phụ nữ có mối quan hệ mập mờ và một bóng hình cũ chưa thể dứt bỏ.

Ảnh: NSX

Ninh Dương Lan Ngọc quá khổ, Steven Nguyễn bắt tay Kỳ Duyên để trả đũa

Một trong những nút thắt đáng chú ý nhất của trailer nằm ở mối quan hệ giữa Thị Liễu và Thị Mầu. Đáng lẽ là những người phụ nữ có thể dành cho nhau sự cảm thông, cả hai lại bị đẩy vào tình thế đối đầu bởi cùng một người đàn ông. Đáng nói, Thị Mầu từng chủ động tặng áo cho Thị Liễu, nhưng mối quan hệ giữa họ dường như đã rạn nứt khi Mầu nhận ra người chị em thân thiết lại có qua lại với chồng sắp cưới của mình. Có lẽ là người trên cơ, Thị Mầu thẳng thừng chất vấn, sỉ nhục Thị Liễu.

Ảnh: NSX

Trong khi đó, Văn Cường - chồng của Thị Liễu - cũng không đứng ngoài vòng xoáy. Nhân vật do Steven Nguyễn thủ vai chủ động khiến mọi chuyện trở nên ồn ào hơn bằng câu nói nhắm thẳng vào sĩ diện của cha Văn Tài: “Cậu Tài quen vợ con”. Văn Cường sau đó còn tìm đến Thị Mầu và đưa ra một lời đề nghị hợp tác. Mầu thẳng thắn tuyên bố: “Tôi có một người chồng, anh có một cô vợ, và giờ họ yêu nhau. Tôi muốn họ phải trả giá”. Hai con người cùng bị tổn thương bởi những lựa chọn tình cảm của người khác quyết định bắt tay, có thể trở thành những nhân tố khiến mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.

Steven Nguyễn cũng gây chú ý với vai diễn này khi vừa toát lên vẻ lưu manh, sẵn sàng ngủ với người khác dù đã có vợ, vừa gia trưởng khi có thể thẳng tay vũ phu vợ của mình. Còn Ninh Dương Lan Ngọc có thể thấy là người khổ nhất phim khi phải ở bên cạnh người mình không yêu thương, lại bị hết người này đến người khác xúc phạm, tác động vật lý.

Ảnh: NSX

Ảnh: NSX

Tuy nhiên, trailer không chỉ khắc họa những màn đấu đá gay gắt. Ở những giây cuối, bộ phim bất ngờ chuyển sang một khoảng lặng khi Văn Cường đứng trước người vợ đã lạc lòng. Không còn vẻ tự mãn hay toan tính khi đối đầu với người khác, anh chỉ còn nước mắt và lời van xin: “Những năm qua, tôi có yêu em mà”. Câu thoại này tạo ra một sắc thái khác cho nhân vật Văn Cường. Đằng sau những hành động có phần quyết liệt, anh dường như vẫn là một người chồng không muốn đánh mất cuộc hôn nhân của mình.

Ảnh: NSX

Qua trailer chính thức, Chị Chị Em Em 3 cho thấy bộ phim không chỉ tập trung vào những màn tranh giành tình cảm mà còn khai thác lòng tin, sự phản bội, sĩ diện và khát vọng được lựa chọn. Các mối quan hệ của họ cũng rối ren mà netizen dùng từ "bùng binh" để miêu tả.

Khi năm nhân vật bị cuốn vào cùng một vòng xoáy, mỗi quyết định đều có thể kéo theo những hệ quả khó lường. Người tưởng như nắm giữ lợi thế có thể trở thành kẻ bị tổn thương, còn người đứng ngoài cuộc lại có khả năng trở thành nhân tố đảo chiều tình thế. Bên cạnh nội dung nhiều nút thắt, phim còn gây chú ý với bối cảnh làng quê Bắc Bộ xưa, được thể hiện qua phục trang, không gian sinh hoạt và phần mỹ thuật. Sự tương phản giữa vẻ ngoài nền nã của bối cảnh và những mối quan hệ đầy toan tính hứa hẹn tạo nên màu sắc riêng cho tác phẩm.

Chị Chị Em Em 3 dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 30/10.