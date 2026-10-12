BTV SN 1986 từng dẫn Chuyển động 24h: Ở biệt thự Hà thành sang chảnh, tình duyên đến giờ vẫn là ẩn số

Dương Ngọc Trinh (SN 1986, quê Hà Nội) là nữ BTV, MC quen thuộc với khán giả truyền hình. Cô từng dẫn dắt nhiều chương trình được quan tâm như: Bản tin Kinh tế, Chuyển động 24h, Bí mật đồng tiền, Tự do tài chính... Đồng thời, Ngọc Trinh còn tham gia công tác biên tập và tổ chức sản xuất nội dung tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Gương mặt quen thuộc của VTV, nổi bật bởi thần thái sang trọng

Trên sóng truyền hình, nữ MC gây ấn tượng bởi vẻ ngoài sắc sảo, phong thái tự tin và cách dẫn dắt linh hoạt. Không chạy theo hình ảnh trẻ trung, nhí nhảnh thường thấy ở nhiều gương mặt giải trí, Ngọc Trinh xây dựng dấu ấn riêng với vẻ ngoài thanh lịch, quyền lực cùng gu thời trang được chăm chút kỹ lưỡng. Hình ảnh này cũng góp phần khiến cô trở thành một trong những nữ BTV được chú ý mỗi khi xuất hiện.

Ngoài công việc, Ngọc Trinh còn được công chúng quan tâm bởi phong cách sống sang trọng. Tuy nhiên, nữ BTV lại tương đối kín tiếng về cuộc sống phía sau màn ảnh. Những thông tin về gia đình, các mối quan hệ tình cảm hay sinh hoạt thường ngày không được cô công khai, chuyện tình duyên của nữ MC cũng là một ẩn số trước công chúng. Dẫu vậy, điều này cũng không đồng nghĩa với việc có thể khẳng định cô chưa từng trải qua những mối quan hệ tình cảm mà đây chỉ đơn giản là khía cạnh mà Ngọc Trinh lựa chọn giữ lại cho riêng mình. Sự kín kẽ này càng khiến đời tư của Ngọc Trinh trở thành chủ đề khiến nhiều người tò mò.

Ở biệt thự sang trọng, nội thất như một phòng triển lãm nghệ thuật

Nếu chuyện tình cảm là vùng riêng tư ít được hé lộ thì không gian sống của Ngọc Trinh lại được cô chia sẻ rất thoải mái, khán giả nhiều lần được chiêm ngưỡng qua những hình ảnh cô đăng tải trên trang cá nhân. Nữ BTV hiện sinh sống tại Hà Nội, trong một căn biệt thự rộng rãi, được thiết kế theo phong cách kết hợp giữa nét cổ điển và hiện đại.

Một góc nhà như phòng triển lãm

Điểm nổi bật của căn nhà nằm ở cách lựa chọn màu sắc và bài trí nội thất. Gam trắng được sử dụng làm chủ đạo, tạo cảm giác thanh lịch, thoáng đãng, đồng thời làm nền cho những món đồ nội thất mang hơi hướng cổ điển. Các chi tiết trang trí được kết hợp hài hòa, giúp tổng thể không gian có nét sang trọng mà không cần quá nhiều màu sắc nổi bật. Người đẹp rất thích tranh nghệ thuật và hoa nên 2 món đồ này thường xuyên được decor ở nhiều góc trong biệt thự. Ngọc Trinh cũng có riêng một căn phòng được trang trí bằng hàng loạt tác phẩm treo trên tường, tạo thành một không gian trưng bày đầy tính thẩm mỹ. Cách sắp xếp này khiến căn phòng trở thành điểm nhấn riêng, gợi liên tưởng đến một phòng triển lãm thu nhỏ.

Niềm đam mê tranh ảnh thể hiện khắp nơi trong ngôi nhà của nữ MC

Sự cầu kỳ trong cách bài trí còn thể hiện ở những góc sinh hoạt khác. Nội thất cổ điển, các món đồ trang trí và cách phối hợp màu sắc được duy trì tương đối nhất quán, tạo nên cảm giác chỉn chu cho toàn bộ căn nhà. Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy gia chủ dành nhiều sự quan tâm cho từng góc nhỏ, từ không gian tiếp khách đến những khu vực phục vụ sinh hoạt thường ngày. Biệt thự của Ngọc Trinh còn có bể bơi riêng. Khu vực này được thiết kế với hệ thống đèn trên trần và cây xanh xung quanh, tạo nên không gian vừa phục vụ vận động, vừa mang lại cảm giác thư giãn.

Khu vực bếp lại mang màu sắc hiện đại hơn với tông đen chủ đạo, tạo sự tương phản với những không gian sử dụng gam trắng. Các thiết bị phục vụ việc nấu nướng như tủ lạnh, lò nướng, lò vi sóng và máy hút mùi cũng được trang bị đầy đủ.

Một chi tiết khác từng được chú ý là không gian riêng dành cho con gái tập ballet. Căn phòng có diện tích thoáng, được trang trí bằng những bức họa trên tường, tạo môi trường học tập và luyện tập đầy cảm hứng, cho thấy căn biệt thự không chỉ được chăm chút về hình thức mà còn có những khu vực phục vụ nhu cầu riêng của các thành viên trong gia đình.

Đam mê cắm hoa, mỗi góc nhà đều mang một sắc thái riêng

Bên cạnh tranh nghệ thuật và nội thất sang trọng, hoa tươi là điểm nhấn thường xuyên xuất hiện trong những hình ảnh về tổ ấm của Ngọc Trinh. Nữ BTV nhiều lần chia sẻ những bình hoa do chính tay mình cắm, cho thấy sự yêu thích dành cho việc trang trí nhà cửa bằng những chất liệu tự nhiên. Tùy từng không gian, Ngọc Trinh lựa chọn các loại hoa và cách cắm khác nhau. Khi là những bình hoa hồng nổi bật, lúc lại là hoa lay ơn với dáng vươn cao, hoặc những bình sen trắng mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh nhã. Màu sắc của hoa được thay đổi linh hoạt, tạo điểm nhấn giữa nền nội thất chủ yếu là trắng và các món đồ cổ điển.

Vào những dịp lễ, Tết, hoa tươi càng xuất hiện nhiều hơn trong không gian sống của nữ MC. Không chỉ đơn thuần đặt một bình hoa để trang trí, cô còn dành sự chú ý cho cách lựa chọn dáng bình, phối màu và sắp xếp sao cho phù hợp với từng góc nhà. Thậm chí, những chất liệu gần gũi như bông lúa cũng được đưa vào trang trí, đem lại cảm giác mới mẻ giữa không gian vốn mang nét sang trọng.

Ở tuổi 40, Dương Ngọc Trinh vẫn giữ hình ảnh một nữ MC chỉn chu, sắc sảo và có phong cách riêng. Trong khi sự nghiệp truyền hình giúp cô đến gần hơn với khán giả, cuộc sống cá nhân kín tiếng cùng căn biệt thự được chăm chút tỉ mỉ lại tạo nên sức hút khác biệt. Và có lẽ, chính khoảng cách giữa hình ảnh quen thuộc trên sóng truyền hình với thế giới riêng ít được tiết lộ đã khiến công chúng vẫn luôn tò mò về nữ BTV này.