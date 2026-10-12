Sơn Tùng mê mẩn mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Lisa (BLACKPINK) là một trong những nghệ sĩ châu Á có sức ảnh hưởng trên thị trường âm nhạc toàn cầu. Từ khi hoạt động cùng BLACKPINK đến sự nghiệp solo, nữ thần tượng người Thái Lan liên tục ghi dấu ấn với các sản phẩm âm nhạc, sân khấu trình diễn và sức hút quốc tế.

Lisa (BLACKPINK) là một trong những nghệ sĩ châu Á có sức ảnh hưởng trên thị trường âm nhạc toàn cầu, trở thành hình mẫu nghệ sĩ châu Á vươn ra thế giới, nhận được sự quan tâm và ngưỡng mộ từ nhiều đồng nghiệp

Không chỉ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, Lisa còn trở thành hình mẫu nghệ sĩ châu Á vươn ra thế giới, nhận được sự quan tâm và ngưỡng mộ từ nhiều đồng nghiệp. Trong đó, Sơn Tùng M-TP, một trong những nam ca sĩ hàng đầu làng nhạc Việt, cũng nhiều lần thể hiện sự quan tâm đến thành viên BLACKPINK, từ việc công khai bày tỏ mong muốn hợp tác đến động thái tương tác trên mạng xã hội.

Trong một cuộc phỏng vấn với chuyên trang âm nhạc quốc tế Genius, Sơn Tùng M-TP đã công khai gọi tên Lisa (BLACKPINK) khi được hỏi về nghệ sĩ hoặc nhà sản xuất quốc tế mà anh mong muốn hợp tác

Tháng 6/2026, trong một cuộc phỏng vấn với chuyên trang âm nhạc quốc tế Genius, Sơn Tùng M-TP đã công khai gọi tên Lisa (BLACKPINK) khi được hỏi về nghệ sĩ hoặc nhà sản xuất quốc tế mà anh mong muốn hợp tác trong tương lai. Nam ca sĩ chia sẻ rằng có rất nhiều nghệ sĩ tài năng trên thế giới mà anh muốn làm việc cùng, khiến việc lựa chọn một cái tên duy nhất trở nên khó khăn.

Tuy nhiên, nếu buộc phải đưa ra quyết định, Lisa sẽ là lựa chọn của anh. Sơn Tùng M-TP dành lời khen cho tài năng và những thành tựu âm nhạc của nữ thần tượng, đồng thời nhấn mạnh điểm chung khi cả hai đều đến từ Đông Nam Á. Việc chủ động nhắc đến Lisa trong cuộc phỏng vấn quốc tế cho thấy sự quan tâm của nam ca sĩ dành cho nữ nghệ sĩ, đồng thời hé lộ mong muốn mở rộng cơ hội hợp tác vượt ra ngoài thị trường Việt Nam.

Sơn Tùng cũng từng thả tim bài viết của Lisa trên Instagram

Trước khi công khai bày tỏ mong muốn hợp tác với Lisa, Sơn Tùng M-TP từng được người hâm mộ phát hiện thả tim bài đăng của nữ thần tượng trên Instagram vào năm 2024. Trong bài đăng, Lisa chia sẻ niềm vui khi phát hành đĩa đơn Rockstar hôm 28/6/2024, đồng thời gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã kiên nhẫn chờ đợi và ủng hộ sản phẩm solo mới sau 3 năm. Đáng chú ý, nhiều người hâm mộ sau đó đã nhận ra Sơn Tùng M-TP cũng thả tim bài viết này, động thái tương tác của nam ca sĩ nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Mong muốn hợp tác hay những động thái tương tác của Sơn Tùng M-TP dành cho Lisa cũng không phải điều quá khó hiểu, khi suốt nhiều năm qua, nữ ca sĩ luôn là một trong những nghệ sĩ châu Á nổi bật trên thị trường âm nhạc quốc tế, với sức ảnh hưởng ngày càng lớn cả trong đội hình BLACKPINK lẫn sự nghiệp solo.

Sau 10 năm hoạt động cùng BLACKPINK, Lisa ngày càng mở rộng sự nghiệp cá nhân, liên tục ghi dấu ấn trong âm nhạc, thời trang và diễn xuất

Lisa (BLACKPINK) là một trong những nghệ sĩ châu Á có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường âm nhạc quốc tế. Sau 10 năm hoạt động cùng BLACKPINK, nữ ca sĩ người Thái Lan ngày càng mở rộng sự nghiệp cá nhân, liên tục ghi dấu ấn trong âm nhạc, thời trang và diễn xuất.

Ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016, Lisa nhanh chóng gây chú ý nhờ khả năng trình diễn, vũ đạo và phong cách rap đặc trưng. Cùng nhóm nhạc, cô góp mặt trong loạt ca khúc nổi tiếng như Ddu-Du Ddu-Du, Kill This Love và How You Like That, từng bước xây dựng lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn cầu.

Tháng 9/2021, Lisa chính thức ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo qua đĩa đơn Lalisa, gồm ca khúc chủ đề cùng tên và Money. Ngay khi phát hành, MV Lalisa đạt 73,6 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu trên YouTube, lập kỷ lục video âm nhạc có lượt xem trong ngày đầu cao nhất của nghệ sĩ solo tại thời điểm đó và được Guinness World Records ghi nhận.

Lisa có thành tích hoạt động solo vô cùng ấn tượng

Trong khi đó, Money vượt mốc 1 tỷ lượt phát trên Spotify vào tháng 9/2023, trở thành ca khúc đầu tiên của một nghệ sĩ solo K-pop đạt thành tích này. Những cột mốc trên giúp Lisa khẳng định sức hút riêng khi hoạt động độc lập, bên cạnh thành công cùng BLACKPINK.

Năm 2024, Lisa thành lập công ty quản lý riêng LLOUD, đồng thời hợp tác với RCA Records để phát triển sự nghiệp cá nhân. Cô liên tiếp phát hành các sản phẩm như Rockstar, New Woman kết hợp Rosalía và Born Again cùng Doja Cat, Raye. Đến năm 2025, nữ ca sĩ phát hành album phòng thu solo đầu tay Alter Ego. Album ra mắt ở vị trí #7 Billboard 200, đánh dấu lần đầu Lisa lọt top 10 bảng xếp hạng này với tư cách nghệ sĩ solo.

MV SaWaDiKa gặt hái một loạt thành tích ấn tượng khi vừa mới ra mắt

Vào tháng 9 năm nay, Lisa phát hành đĩa đơn SaWaDiKa, mở đường cho EP Press Play. Ca khúc gây chú ý khi khai thác hình ảnh và những yếu tố văn hóa Thái Lan, quê hương của nữ ca sĩ, trong âm nhạc và phần hình ảnh.

MV SaWaDiKa vượt mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau khoảng 2 ngày 4 giờ kể từ thời điểm phát hành. Đến ngày 8/10, sản phẩm tiếp tục vượt mốc 200 triệu lượt xem sau khoảng 34 ngày. Những thành tích này cho thấy sức hút của Lisa trong giai đoạn hoạt động solo.

Lisa dự kiến phát hành EP Press Play vào ngày 23/10/2026

Tiếp nối sức nóng của SaWaDiKa, Lisa dự kiến phát hành EP Press Play vào ngày 23/10/2026. Dự án gồm 7 ca khúc, đánh dấu bước tiếp theo trong hành trình âm nhạc cá nhân của nữ ca sĩ. Ngoài âm nhạc, Lisa còn mở rộng hoạt động sang diễn xuất với vai diễn trong mùa 3 của series The White Lotus, từng bước phát triển sự nghiệp ở nhiều lĩnh vực của ngành giải trí quốc tế.

Năm 2021, Lisa đứng đầu bảng xếp hạng Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới do TC Candler công bố

Không chỉ ghi dấu ấn trong âm nhạc, Lisa còn nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý nhờ nhan sắc và sức hút cá nhân. Năm 2021, nữ ca sĩ đứng đầu bảng xếp hạng Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới do TC Candler công bố. Bên cạnh đó, cô còn xây dựng dấu ấn trong lĩnh vực thời trang khi trở thành đại sứ của nhiều thương hiệu xa xỉ và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện quốc tế.

Sở hữu sức hút từ âm nhạc đến nhan sắc, Lisa không chỉ là cái tên được công chúng quốc tế quan tâm mà còn lọt vào tầm ngắm hợp tác của Sơn Tùng M-TP. Việc nam ca sĩ hai lần để lộ sự chú ý dành cho thành viên BLACKPINK, từ tương tác trên Instagram đến lời đề nghị hợp tác, càng khiến câu chuyện trở nên đáng chú ý.

Ảnh: X/IG