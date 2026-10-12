Thêm thành viên trụ cột của 2 Ngày 1 Đêm vướng ồn ào

Tối 12/10, tập 104 của 2 Ngày 1 Đêm lên sóng, đánh dấu tập thứ hai liên tiếp chương trình không có sự góp mặt của Trường Giang. Dàn khách mời trong chặng này vẫn gồm Cody Nam Võ, CongB và Pháp Kiều. Trong thử thách dựng tiểu phẩm hài, màn tung hứng giữa Lê Dương Bảo Lâm và Pháp Kiều bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận.

Cụ thể, trong phân cảnh Tấm - Cám tranh nhau vắt nước cam, Lê Dương Bảo Lâm dùng một chiếc màn tre đánh vào đầu Pháp Kiều, sau đó nắm tóc và kéo đàn em ra giữa sân. Những động tác có phần mạnh tay khiến một bộ phận khán giả không khỏi chú ý. Trên MXH, nhiều ý kiến cho rằng cách diễn của nam diễn viên khá thô bạo, dễ tạo cảm giác bạo lực và có thể khiến bạn diễn bị đau. Bên cạnh đó, nét diễn cọc cằn của Lê Dương Bảo Lâm cũng trở thành chủ đề tranh luận. Một số khán giả cho rằng dù đây là tiểu phẩm hài, các động tác hình thể vẫn cần được tiết chế để tránh gây khó chịu cho người xem.

Clip: Lê Dương Bảo Lâm liên tục "tác động vật lý" Pháp Kiều

Trước những bàn tán, Lê Dương Bảo Lâm nhanh chóng lên tiếng trên Threads bằng giọng điệu hài hước. Nam diễn viên viết: "Diễm (biệt danh của Lê Dương Bảo Lâm) thương Kiều, diễn con Kiều mà đau thì Diễm làm con gỗ xà cừ. Khúc lộn mèo Diễm còn dạy mấy em làm sao cho không chấn thương mà. Diễm bên xiếc, kinh nghiệm đầy mình, yên tâm".

Không chỉ lên tiếng giải thích, nam diễn viên còn chia sẻ hình ảnh cả hai vẫn vui vẻ bên nhau trong hành trình ghi hình. Về phía Pháp Kiều, anh cũng đáp lại bằng câu nói đùa: "Kệ đi Diễm ơi, mốt gặp cho em đánh lại là hoà". Phản hồi của hai nghệ sĩ cho thấy họ vẫn giữ thái độ thoải mái khi tương tác với nhau.

Lê Dương Bảo Lâm vướng tranh cãi vì túm tóc Pháp Kiều trên sóng 2 ngày 1 đêm

Dàn khách mời ở chặng Đồng Tháp được nhận xét rất hoà đồng, vui vẻ với dàn cast chính

Với khán giả theo dõi 2 Ngày 1 Đêm qua nhiều mùa, Lê Dương Bảo Lâm là một trong những gương mặt tạo màu sắc riêng cho chương trình. Nam diễn viên thường đảm nhận vai trò khuấy động không khí, dẫn dắt các màn tung hứng và tạo tình huống hài hước cùng đồng nghiệp, khách mời. Kinh nghiệm diễn xuất hình thể cũng là yếu tố được anh nhắc đến khi giải thích về những phân cảnh có động tác mạnh.

Lê Dương Bảo Lâm nhiều lần khẳng định anh biết dùng kỹ thuật hình thể để không làm đau bạn diễn

Pháp Kiều rất thân thiết với đàn anh trên sóng lẫn ở hậu trường

Trước đây, Lê Dương Bảo Lâm từng bật khóc khi chia sẻ về việc tham gia 2 Ngày 1 Đêm đã giúp hình ảnh của anh thay đổi trong mắt công chúng. Nam diễn viên bày tỏ sự biết ơn với nhà sản xuất vì đã trao cho mình cơ hội góp mặt trong chương trình. Anh từng tâm sự: “Ở những gameshow khác, khoảng 60% bình luận là chửi em, còn ở 2 Ngày 1 Đêm, khán giả thương em nhiều lắm, không ai chửi em hết”. Nam diễn viên cũng cho biết luôn tự nhắc bản thân phải cố gắng hết sức, bất kể mệt mỏi ra sao, bởi chương trình đã mang đến cho anh cơ hội quý giá.

Trong khi một bộ phận khán giả cho rằng cần cẩn trọng hơn với các động tác mạnh khi diễn hài, những người khác cho rằng tương tác trên giữa Pháp Kiều và Lê Dương Bảo Lâm không nên bị nghiêm trọng hoá, drama như thế kia.

Lê Dương Bảo Lâm là nhân tố tạo nên màu sắc hài hước cho chương trình

Ảnh: FBNV