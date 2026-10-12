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Thần đồng âm nhạc Việt nổi tiếng từ năm 2 tuổi: Nay làm mẹ 3 con, làm nail ở Mỹ

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Năm 2015, cô kết hôn khi mới 20 tuổi và sinh con đầu lòng.

Xuân Mai tên thật là Trương Hoàng Xuân Mai, sinh năm 1995, có bố là ca sĩ Tuấn Cảnh và mẹ là nghệ sĩ guitar Thu Thu. Sớm bộc lộ năng khiếu ca hát, cô bước lên sân khấu từ khi mới hơn 2 tuổi và nhanh chóng trở thành một trong những giọng ca nhí nổi tiếng của nhạc Việt. Những ca khúc như Con cò bé bé, Cháu yêu bà, Một con vịt được đông đảo khán giả yêu thích, đưa tên tuổi Xuân Mai trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Sức hút của Xuân Mai khi ấy không chỉ nằm ở giọng hát trong trẻo hay vẻ ngoài đáng yêu. Các băng đĩa âm nhạc của cô được nhiều gia đình đón nhận, những màn biểu diễn liên tục thu hút sự chú ý. Khi mới 5 tuổi, Xuân Mai đã có liveshow với hàng nghìn khán giả. Từ một cô bé hát nhạc thiếu nhi, cô sớm trở thành hiện tượng đặc biệt của làng nhạc Việt, được khán giả ưu ái gọi là "thần đồng âm nhạc".

Thần đồng âm nhạc Việt nổi tiếng từ năm 2 tuổi: Nay làm mẹ 3 con, làm nail ở Mỹ- Ảnh 1.

Xuân Mai nổi tiếng từ khi mới 2 tuổi với loạt ca khúc thiếu nhi quen thuộc. Ảnh: Tổng hợp

Thần đồng âm nhạc Việt nổi tiếng từ năm 2 tuổi: Nay làm mẹ 3 con, làm nail ở Mỹ- Ảnh 2.

Khi mới 5 tuổi, Xuân Mai đã có liveshow với hàng nghìn khán giả. Ảnh: Tổng hợp

Tuy nhiên, cuộc sống của Xuân Mai có bước ngoặt khi bố mẹ chia tay. Năm cô khoảng 9 tuổi, nữ ca sĩ theo mẹ sang Mỹ sinh sống. Từ đó, cô ít tham gia các hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, dành thời gian cho việc học và làm thêm để phụ giúp gia đình. Dù từng có một số lần trở về nước biểu diễn, Xuân Mai không thể duy trì sức nóng như thời thơ ấu và dần rời xa ánh đèn sân khấu.

Năm 2015, Xuân Mai kết hôn khi mới 20 tuổi và sinh con đầu lòng. Cô tiếp tục đón con thứ hai vào năm 2017 và con thứ ba vào năm 2018. Từ một giọng ca nhí từng được săn đón, Xuân Mai chuyển sang cuộc sống kín tiếng, dành phần lớn thời gian chăm lo gia đình. Những thông tin về nữ ca sĩ trong nhiều năm chủ yếu được công chúng biết đến qua các lần hiếm hoi cô xuất hiện hoặc chia sẻ hình ảnh đời thường.

Thần đồng âm nhạc Việt nổi tiếng từ năm 2 tuổi: Nay làm mẹ 3 con, làm nail ở Mỹ- Ảnh 3.

Sau khi sang Mỹ định cư, nữ ca sĩ lập gia đình, trở thành mẹ của 3 người con. Ảnh: Tổng hợp

Thần đồng âm nhạc Việt nổi tiếng từ năm 2 tuổi: Nay làm mẹ 3 con, làm nail ở Mỹ- Ảnh 4.

Từ một giọng ca nhí từng được săn đón, Xuân Mai chuyển sang cuộc sống kín tiếng, dành phần lớn thời gian chăm lo gia đình. Ảnh: Tổng hợp

Về công việc, Xuân Mai từng làm trong lĩnh vực ngân hàng tại Mỹ. Tuy nhiên, cô sau đó chuyển sang làm nail để có thu nhập ổn định hơn. Xuân Mai và chồng cùng làm việc tại một tiệm nail ở bang Ohio. Cô làm nail, nối mi và nhận thêm các công việc liên quan, trong khi chồng cũng làm trong lĩnh vực này.

Đáng chú ý, tháng 7/2026, Xuân Mai bất ngờ trở lại với âm nhạc khi kết hợp cùng Xuân Nghi trong ca khúc Có ai quan tâm mình đâu?. Đây là lần đầu tiên hai giọng ca nhí nổi tiếng cùng thế hệ thu âm và xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh. Màn hội ngộ sau nhiều năm khiến khán giả nhớ lại thời kỳ cả hai từng là những gương mặt quen thuộc của nhạc thiếu nhi Việt Nam.

Sau hơn hai thập kỷ kể từ ngày nổi tiếng khi mới 2 tuổi, Xuân Mai hiện có cuộc sống riêng tại Mỹ, là mẹ của 3 người con và làm việc cùng chồng để chăm lo gia đình. Dù không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, cô vẫn nhận được sự quan tâm từ những khán giả từng lớn lên cùng các ca khúc thiếu nhi của mình.

Thần đồng âm nhạc Việt nổi tiếng từ năm 2 tuổi: Nay làm mẹ 3 con, làm nail ở Mỹ- Ảnh 5.

Xuân Mai và chồng đang cùng làm việc tại một tiệm nail ở bang Ohio. Ảnh: FBNV

Thần đồng âm nhạc Việt nổi tiếng từ năm 2 tuổi: Nay làm mẹ 3 con, làm nail ở Mỹ- Ảnh 6.

Tháng 7/2026, Xuân Mai bất ngờ trở lại với âm nhạc khi kết hợp cùng Xuân Nghi. Ảnh: FBNV

Thần đồng âm nhạc Việt nổi tiếng từ năm 2 tuổi: Nay làm mẹ 3 con, làm nail ở Mỹ- Ảnh 7.

Dù không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, cô vẫn nhận được sự quan tâm từ những khán giả từng lớn lên cùng các ca khúc thiếu nhi của mình. Ảnh: FBNV

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Theo Minh Ngọc

Thanh Niên Việt

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