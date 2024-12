Đạo diễn “mát tay” bậc nhất Vbiz: Từng là thần đồng âm nhạc thập niên 90, nay hoá “phù thủy top-trending”, đứng sau loạt gameshow đình đám

Sao nhí đình đám một thời tỏa sáng trong mọi lĩnh vực nghệ thuật sân khấu

Nhắc đến Vương Khang người ta nghĩ ngay đến hình ảnh chàng ca sĩ, rapper bên cạnh Bảo Thy, Lương Bích Hữu, Phạm Quỳnh Anh nhưng thật ra, Vương Khang đã bắt đầu ca hát và nổi tiếng từ nhỏ.

Lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Vương Khang tiếp xúc với âm nhạc từ khi mới bập bẹ tập nói. Chưa tròn 5 tuổi, chàng Tý Đô đã đi công diễn nhiều nơi và được yêu thích bởi nhiều fan ‘nhí’ cùng lứa. Khi lớn lên, cái tên Vương Khang liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc bên cạnh nhóm H.A.T, Bảo Thy, Yến Trang… với những ca khúc hit như Cổ tích anh và em, nhạc game Audition với liên khúc Sorry, Please tell me why,…nổi tiếng đình đám lúc bấy giờ.

Gây ấn tượng với giọng ca ngọt ngào cùng vẻ ngoài ‘tròn trịa’ đáng yêu, Vương Khang Phan Lĩnh trở thành tên tuổi lẫy lừng được nhiều khán giả yêu mến. Tuy nhiên sau những thành công đó, Vương Khang lại khá trầm lắng trong hoạt động giải trí. Mãi đến năm 2015, chàng Tý Đô mới quay trở lại và tiếp tục được khán giả yêu thích khi tham gia chương trình Gương mặt thân quen 2015 và Bước nhảy Hoàn vũ 2015.

10 năm trở lại đây, Vương Khang khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng khi rẽ ngang trở thành Giám Đốc sáng tạo và Đạo diễn dàn dựng của hàng loạt chương trình lớn. Dẫu vậy ở vai trò mới, anh vẫn gặt hái rất nhiều thành công. Thậm chí, “thần đồng âm nhạc” một thời giờ đây còn được gọi là “phù thủy top-trending” hay “đạo diễn triệu view” khi cùng đội ngũ ekip hùng hậu là những người đứng phía sau thành công của Anh Trai Say Hi , Our Song, Rap Viet và chuỗi concert gắn liền với các chương trình đó.

Không những vậy, Vương Khang còn nhiều lần làm đạo diễn một số đêm nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng như Liveshow xuyên Việt của ca sĩ Lệ Quyên - Đàm Vĩnh Hưng “Đêm tâm sự” và đặc biệt Liveshow “Hẹn nhau ngày đó” của “nữ hoàng phòng trà” Lệ Quyên ở TP.HCM và Đà Nẵng.

Dưới sự chỉ huy của “phù thuỷ sân khấu” Vương Khang, những chương trình này đều thành công và để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Điều này càng khiến khán giả thêm kỳ vọng về những siêu phẩm khác sẽ được vị đạo diễn tài hoa này cho ra đời.

Giữ “vai trò” đặc biệt tại LHP Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 61

Thể hiện xuất sắc trong mọi vai trò từ khách mời, ca sĩ, nhạc sĩ, rapper, diễn viên hay đạo diễn, Vương Khang vẫn luôn nhận được sự chú ý và tình yêu của khán giả. Không những vậy, tài năng của anh cũng được giới chuyên môn đánh giá cao. Với những thành tựu của mình, mới đây, Vương Khang đã được LHP Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 61 mời góp mặt để làm người trao giải cho 2 hạng mục giải thưởng quan trọng của LHP là Hoá Trang, Phục Trang xuất sắc nhất và Chỉ Đạo Nghệ Thuật xuất sắc nhất.

Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương là một sự kiện điện ảnh thường niên với sự tham gia của đông đảo ê-kíp làm phim, diễn viên và giới truyền thông trong khu vực đồng thời vinh danh các tác phẩm, cá nhân theo từng hạng mục đề cử. Năm nay, có tổng cộng 268 phim tham gia từ 21 quốc gia và 19 bộ phim cuối cùng đã lọt vào danh sách rút gọn, bao gồm nhiều bộ phim nổi tiếng.

Đoàn nghệ sĩ Việt Nam được mời đến tham gia Liên hoan phim năm nay ngoài đạo diễn Vương Khang còn có nhà sản xuất Trịnh Tú Trung, diễn viên Trần Nghĩa, Thiên An, Doãn Hoàng, Thế Duy, Wonbi Minh Quân.

Trong suốt thời gian ở LHP, đạo diễn Vương Khang đã kết nối trao đổi kinh nghiệm với nghệ sĩ, giới làm phim các nước để mở ra những cơ hội hợp tác mới hơn. Được biết anh cũng được đề cử giải Best Stage Director của Asia Top Awards 2025 sẽ trao giải đầu năm sau tại Bangkok, Thái Lan.

Ngay sau LHP, “phù thuỷ sân khấu” Vương Khang đã bay thẳng ra Hà Nội để chuẩn bị chỉ đạo cho hai đêm concert Anh Trai Say Hi đang rất được khán giả chờ đợi.

