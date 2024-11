Nam ca sĩ vừa đảm nhận “vai trò mới” cùng Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Đi hát 10 năm vẫn là “con ghẻ quốc dân”, đổi vận sau 1 gameshow ca nhạc

“Vô danh” ở quê nhà, 10 năm chật vật tìm kiếm vị trí của mình trong lòng khán giả

Quang Hùng MasterD tên thật là Lê Quang Hùng, sinh năm 1997 tại Thừa Thiên Huế. Chính thức theo đuổi con đường âm nhạc vào năm 2011 nhưng mãi đến năm 2016, anhmới bắt đầu được khán giả chú ý nhờ video mash-up 30 ca khúc nổi tiếng nhất nhạc Việt.

Bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Quang Hùng đến vào 4 năm sau đó khi ra mắt ca khúc "Dễ đến dễ đi". Đoạn điệp khúc chưa đầy 20 giây của bài hát đã phủ sóng TikTok tại Thái Lan giúp Quang Hùng thu hút lượng fan quốc tế đáng kể. Năm 2022, cả bản tiếng Việt và tiếng Thái của ca khúc trên lan tỏa ở Campuchia, Lào... Từ đó, Quang Hùng trở nên nổi tiếng ở quốc tế và có cả cộng đồng fan hâm mộ lớn.

Trước đó, nam ca sĩ sinh năm 1997 không có show, thậm chí phải xin diễn mà không nhận cát-xê. Quang Hùng MasterD cũng trải qua nhiều biến cố, từ trầm cảm, công ty quản lý cũ phá sản, không có chi phí tái đầu tư và ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến gia đình. Anh thừa nhận rằng chỉ cần nhớ lại những giai đoạn đó cũng đủ khiến anh ám ảnh.

Những năm qua, nam ca sĩ thường xuyên sang Thái Lan biểu diễn. Lần đầu hát ở nước bạn, anh cho biết bản thân khá sợ hãi và choáng ngợp trước sự đón tiếp của người hâm mộ xứ chùa vàng. Tuy nhiên sau khi được các bầu show bên Thái mời qua diễn và làm buổi off fan đầu tiên, Quang Hùng rất xúc động bởi lẽ anh không nghĩ mọi người đón mình nhiều như vậy. Cũng từ đó trở đi, các ca khúc của nam ca sĩ đều có thêm phiên bản tiếng Thái như một cách anh tri ân khán giả quốc tế.

Dù rất nổi tiếng ở nước ngoài nhưng ở thị trường Việt Nam, trên tuổi của Quang Hùng được xem là kém nổi. Không những thế, ca khúc "Dễ đến dễ đi" giúp anh thu hút một lượng lớn fan quốc tế lại bị chê "dễ dãi" về giai điệu lẫn ca từ, không có dấu ấn cá nhân đặc biệt. Quang Hùng cũng được nhận xét khá "nhạt" và ngây ngô nên chưa thực sự chinh phục được những khán giả khó tính ở quê nhà.

Chia sẻ về việc nhận được từ khóa “con ghẻ quốc dân”, nam ca sĩ thừa nhận anh từng rất chạnh lòng:

“Tôi nghĩ tôi cố gắng rất nhiều, ngày nào tôi cũng làm nhạc, ngày nào cũng trau dồi nhưng tại sao tôi lại nhận những từ khóa đó. Tôi không biết mình có thể xóa được những từ khóa như ‘con ghẻ’ hay không".

“Vụt sáng” sau Anh Trai ‘Say Hi’, trở thành gương mặt đồng hành của Xanh SM

Sau những ngày tháng chật vật đi tìm vị trí của mình ở showbiz Việt, có lẽ tham gia gameshow Anh Trai ‘Say Hi’ là quyết định rất sáng suốt của Quang Hùng MasterD. Ở sân chơi âm nhạc đình đám này, anh được chú ý đến nhờ tính cách thân thiện, ngoại hình "phát sáng" và đặc biệt là khả năng sáng tác cùng những màn trình diễn ấn tượng trên sân khấu.

Trong suốt hành trình, nhiều ca khúc của nhóm Quang Hùng MasterD thu hút hàng triệu lượt xem, liên tục lọt Top trending trên YouTube. Những ca khúc như "Tình đầu quá chén", "Trói em lại" do anh sáng tác leo lên vị trí số 1 danh sách thịnh hành chỉ sau thời gian ngắn lên sóng. Ngoài ra, ca khúc "Catch me if you can" do anh tham gia viết lời cũng nhận được được số lượt xem khủng và xuất sắc giành giải Ca khúc được xem và nghe nhiều nhất tại đêm chung kết.

Trong chương trình này, ngoài việc mang lại cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn và bùng nổ, Quang Hùng MasterD còn xuất sắc lọt vào đội hình top 5 chung cuộc, là thành viên nhóm nhạc toàn năng của show, bên cạnh HIEUTHUHAI, Quang Anh Rhyder, Đức Phúc và Isaac. Cũng từ đây, Trấn Thành tuyên bố chính thức trở thành fan của Quang Hùng MasterD dù trước đó, nam MC không hề biết đến anh.

Có thể nói sau Anh Trai ‘Say Hi’, độ nhận diện và sự nổi tiếng của nam ca sĩ sinh năm 1997 này cũng tăng vọt. Quang Hùng MasterD cũng chia sẻ anh nhận được nhiều lời mời biểu diễn trong nước hơn và được khán giả Việt nhớ đến nhiều hơn.

Với tài năng và sự cống hiến hết mình, sau hành trình 10 năm của mình, nam ca sĩ này tiếp tục gặt hái được quả ngọt khi trở thành gương mặt đồng hành của thương hiệu Xanh SM trong chiến dịch "Chất Việt Vươn Xa, Xanh Đi Muôn Ngả" và MV "Ngày Trong Xanh". Đây là sản phẩm mở đầu cho chiến dịch “Chất Việt vươn xa - Xanh đi muôn ngả”, được Xanh SM triển khai nhân dịp Mùa Lễ Hội cuối năm.

Cú bắt tay của Quang Hùng MasterD và Xanh SM với MV "Ngày Trong Xanh" cũng chính là dấu mốc đầu tiên của anh với “cương vị mới”. Sự hợp tác này cũng nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ phía người hâm mộ. Không chỉ on top #3 Trending Music trên YouTube sau 3 ngày ra mắt, Ngày Trong Xanh còn “on top” trên khắp phố phường, truyền tải thông điệp sống xanh, giao thông xanh, tình yêu môi trường và lan tỏa hình ảnh đẹp về văn hóa Việt Nam ra thế giới. Thông qua đó, câu chuyện riêng về những bác tài Xanh SM Bike cũng trở thành một mảnh ghép trong câu chuyện chung của tất cả mọi người.

Sau thành công này, Quang Hùng MasterD được kỳ vọng sẽ có nhiều bước tiến trong sự nghiệp tại Việt Nam.

(Tổng hợp)