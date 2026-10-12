Đang nóng góc khuất hôn nhân của cặp đôi hạnh phúc nhất showbiz

Sáng 12/10, tờ Starnews đưa tin, cặp vợ chồng nổi tiếng showbiz Hàn Quốc Choi Soo Jong - Ha Hee Ra đã bất ngờ bị bủa vây bởi tin rạn nứt. Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội xứ kim chi trước đó, Choi Soo Jong đã uống rượu say bí tỉ rồi đánh đập vợ ngay tại nhà riêng. Cũng theo nguồn tin này, vì tài tử họ Choi cảm thấy có lỗi nên mới hay tổ chức các sự kiện, buổi tiệc lãng mạn bất ngờ dành cho bà xã để bày tỏ sự ân hận. Từ đây, 1 bộ phận khán giả cho rằng, cứ mỗi lần Choi Soo Jong tổ chức tiệc thì chứng tỏ vợ chồng nam diễn viên này vừa xảy ra biến căng và đàng trai đang cố gắng tìm mọi cách để cứu vãn tình hình.

Đáng nói, Choi Soo Jong - Ha Hee Ra vẫn thường được mệnh danh là cặp đôi hạnh phúc nhất làng giải trí Hàn Quốc, họ đã đồng hành bên nhau sau 33 năm kết hôn. Vậy nên, việc 2 ngôi sao vướng tin bạo lực gia đình đã khiến cho công chúng không khỏi ngỡ ngàng, bật ngửa.

Choi Soo Jong - Ha Hee Ra dính tin bất hòa vì bạo lực gia đình. Ảnh: Naver

Trong diễn biến mới nhất, Ha Hee Ra vừa làm khách mời trên chương trình You Quiz on the Block (đài tvN) và chính thức lên tiếng về nghi vấn bị chồng tài tử nát rượu đánh đập tại nhà riêng. Nữ minh tinh họ Ha cho biết đây thực chất chỉ là tin đồn nhảm, vô lý.

Trước ống kính, Ha Hee Ra cho biết thêm từ lâu vợ chồng cô đã bị 1 bộ phận khán giả săm soi đầy ác ý: “Khi tôi nắm tay chồng đi ra ngoài, người ta lại xì xào bảo rằng: ‘Ra ngoài mà cũng phải nắm tay nhau như vậy cơ đấy’ nên sau đó chúng tôi quyết định buông tay nhau mỗi khi đi ra khỏi nhà. Nhưng nếu không nắm tay thì họ lại xầm xì ‘Ồ, cãi nhau rồi à, sao lại đi cách xa nhau như thế kia?’. Tôi nghe xong mà thấy bất lực”.

Sau thời gian dài chịu đựng đủ lời đàm tiếu, Ha Hee Ra cuối cùng cũng chọn ra được giải pháp để đối mặt với mọi chuyện: “Tôi nghĩ tốt nhất là đừng bận tâm tới những lời bán tán và cứ sống theo cách của mình. Chúng tôi cứ sống đúng với những gì bản thân mình đang có thôi. Dù vợ chồng tôi có làm gì đi nữa thì sẽ vẫn có những người muốn tin mọi chuyện qua lăng kính đầy định kiến của họ. Vậy nên, chúng tôi quyết định cứ đi theo con đường của mình và đến nay đã được 33 năm gắn bó bên nhau rồi”.

Những chia sẻ mới đây của Ha Hee Ra đã thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng Hàn Quốc. Ảnh: Nate

Choi Soo Jong và Ha Hee Ra kết hôn vào năm 1993 và có với nhau 2 người con. 2 nghệ sĩ được coi là đôi vợ chồng mẫu mực trong làng giải trí.

Dù đã ở bên nhau nhiều năm, Choi Soo Jong - Ha Hee Ra vẫn cư xử với đối phương đầy ngọt ngào như thuở mới yêu. Tài tử họ Choi nổi tiếng cưng chiều vợ hết mực. Ha Hee Ra vốn vụng về, có lần làm đứt tay khi thái rau trong bếp. Kể từ đó, Choi Soo Jong quyết định tự mình đảm nhận những việc dùng đến dao trong nhà. Song song với đó, nam nghệ sĩ còn để Ha Hee Ra quyết định mọi việc lớn của gia đình. Từng bị đồng nghiệp trêu “sợ vợ”, thế nhưng Choi Soo Jong không hề cảm thấy xấu hổ, đồng thời bình tĩnh đáp lại: “Đó là tôi đang kính trọng vợ thì đúng hơn”.

1 đồng nghiệp cho biết thêm, Choi Soo Jong thường tranh thủ giờ nghỉ ở trường quay để nhắn tin trò chuyện với bà xã Ha Hee Ra, khi ấy miệng tài tử họ Choi còn không ngừng tủm tỉm cười trong hạnh phúc.

Choi Soo Jong nổi tiếng với các vai diễn ấn tượng ở loạt phim ăn khách như Mối Tình Đầu, Chuyện Tình Thảo Nguyên,... Trong khi đó, nữ minh tinh Ha Hee Ra rất quen thuộc với khán giả Việt Nam qua vai chính trong Tối Nay Ăn Gì.