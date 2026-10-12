Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng về thái độ với Trường Giang

Lê Dương Bảo Lâm vốn là một trong những nghệ sĩ hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội. Từ việc đăng bài cập nhật cuộc sống, tương tác với người hâm mộ đến bắt trend, nam diễn viên thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý bởi những màn đối đáp hài hước. Tuy nhiên, anh cũng từng vướng tranh luận vì bị phát hiện tương tác với các bài đăng bàn luận về ồn ào của đồng nghiệp.

Mới đây, trong tập 104 2 Ngày 1 Đêm lên sóng tối 12/10, Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ có màn giải thích về thói quen sử dụng điện thoại khiến các thành viên bật cười. Khi Cody Nam Võ thắc mắc về chuyện nam diễn viên đã ngủ nhưng tay vẫn lướt điện thoại, Lê Dương Bảo Lâm liền đáp: "Đó em thấy không, nhiều khi anh bị phốt trên mạng là vì như vậy đó".

Ngay sau đó, HIEUTHUHAI tiếp lời bằng câu hỏi: "Có phải ảnh lướt xong ảnh đăng lại không?", còn Kiều Minh Tuấn hài hước bổ sung: "Đăng lại, rồi thả tim nữa". Nhân cơ hội này, Lê Dương Bảo Lâm lập tức thanh minh: "Đó là như vậy đó, nhiều khi tôi nói người ta không có tin".

Lê Dương Bảo Lâm bị phát hiện vừa ngủ vẫn vừa bấm điện thoại lướt MXH

Màn đối đáp nhanh chóng khiến khán giả nhớ lại một lần nam diễn viên bị phát hiện thả tim bài đăng liên quan đến tranh cãi của Trường Giang. Thời điểm đó, động thái của Lê Dương Bảo Lâm từng gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều, thậm chí có người cho rằng anh đang thể hiện thái độ với đàn anh.

Cụ thể, ồn ào bắt nguồn từ một phân đoạn trong 2 Ngày 1 Đêm, khi các thành viên được thử thách viết thư cho người bên cạnh. Trong bức thư dành cho Cris Phan, Trường Giang có câu nói: "Phan Lê Vy Thanh là thiên tài, ngàn năm có một. Nếu sau này bạn ấy cô đơn, không cha không mẹ thì em xin về nuôi".

Sau khi phân đoạn lên sóng, một bộ phận khán giả cho rằng cách dùng từ của Trường Giang chưa phù hợp, bởi Cris Phan từng chia sẻ về hoàn cảnh gia đình và những ký ức khiến anh xúc động. Phản ứng của các thành viên trong khoảnh khắc ấy cũng bị khán giả chú ý, trong đó có biểu cảm được nhận xét là khá sượng của Lê Dương Bảo Lâm.

Trường Giang từng bị đào đoạn clip dùng cụm "không cha không mẹ" trong bài văn về Cris Phan

Khi tranh cãi về Trường Giang bùng lên, nhiều bài đăng nhắc lại phát ngôn nói trên và bày tỏ sự không đồng tình. Không lâu sau, cư dân mạng phát hiện tài khoản TikTok chính chủ của Lê Dương Bảo Lâm đã thả tim một bài đăng có nội dung liên quan. Từ đây, nam diễn viên bị đặt vào vòng bàn luận, với nhiều suy đoán về thái độ của anh đối với đàn anh.

Tuy nhiên, lời giải thích mới đây của Lê Dương Bảo Lâm trên 2 Ngày 1 Đêm lại mang đến một góc nhìn khác. Khi bị các thành viên trêu chuyện thường xuyên lướt và tương tác trên mạng xã hội, anh cho rằng đôi khi mình ngủ quên nên mới xảy ra những tình huống dễ gây hiểu lầm. Đáng chú ý, ngay dưới bài đăng nhắc lại câu chuyện này, Lê Dương Bảo Lâm còn trực tiếp phản hồi: "Ngủ quên em ơi, em tài lanh quá".

Lê Dương Bảo Lâm trực tiếp khẳng định việc "thả tim" clip là do thói quen lướt điện thoại khi đã ngủ

Mối quan hệ của Trường Giang và Lê Dương Bảo Lâm

Lê Dương Bảo Lâm khá thân thiết với các thành viên trong dàn cast. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nam diễn viên từng có khoảng thời gian không được Trường Giang yêu thích. Trong một lần trò chuyện với Lý Nhã Kỳ, Lê Dương Bảo Lâm từng kể lại câu chuyện này. Lê Dương Bảo Lâm nói: "Ngày xưa, tôi đi diễn, nhiều năng lượng quá nên lúc nào cũng lố hơn người ta. Thời gian đó, anh Trường Giang không hề thích tôi. Ảnh cũng có nói thiệt với tôi rằng ngày xưa mày lố quá, tao không thích diễn chung với mày, nhưng sau này, mày đã có tiếp thu và sửa đổi. Dù vậy, tôi cảm giác anh Trường Giang là người thương tôi nhiều nhất".

Dù từng nhận lời nhận xét khá thẳng thắn từ đàn anh, Lê Dương Bảo Lâm lại cho rằng Trường Giang là người thương anh nhiều nhất. Sau những va chạm ban đầu, cả hai dần trở nên thân thiết và có nhiều màn tung hứng tự nhiên trên 2 Ngày 1 Đêm. Đặc biệt, Lê Dương Bảo Lâm đã đồng hành cùng chương trình trong 5 mùa với vai trò cast chính. Từ một gương mặt từng bị nhận xét là quá "lố", nam diễn viên dần tìm được màu sắc riêng và trở thành một trong những nhân tố tạo tiếng cười quen thuộc của chương trình.

Trường Giang và Lê Dương Bảo Lâm cũng là đồng nghiệp thân thiết nhiều năm qua

Ảnh: FBNV