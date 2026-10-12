Nữ thần tái xuất với visual "bạch nguyệt quang", nhan sắc 20 năm vẫn đẹp như ngày đầu

Mới đây, hình ảnh cá nhân của Yoona nằm trong bộ ảnh 2027 Season’s Greetings của Girls' Generation (SNSD) đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Với lối trang điểm mang đậm phong cách thần tượng, thành viên SNSD xuất hiện ấn tượng trong tạo hình vô cùng ngọt ngào và kiều diễm. Tông trang điểm hồng trong trẻo kết hợp cùng sống mũi thanh tú, làn da trắng sứ và điểm nhấn mắt nai to tròn lập tức khiến người hâm mộ không khỏi xao xuyến.

Hình ảnh cá nhân của Yoona nằm trong bộ ảnh 2027 Season’s Greetings của Girls' Generation (SNSD) đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng

Đông đảo cư dân mạng Hàn Quốc liên tục dành cho nữ thần tượng những lời khen ngợi tích cực. Nhiều khán giả để lại bình luận trầm trồ trước thần thái dịu dàng cùng đường nét gương mặt thanh tú như "Công chúa đấy", "Đẹp ngất" hay "Yoona đúng chuẩn nữ thần". Bên cạnh đó, các chi tiết như làn da mịn màng, chiếc cổ cao thanh thoát cùng đôi mắt sáng cũng nhận về vô số lời tán thưởng. Rất nhiều ý kiến mong muốn cô thường xuyên xuất hiện với phong cách trang điểm đậm chất idol này, đồng thời bày tỏ niềm vui khi thấy một "idol Yoona" thực thụ đã chính thức trở lại.

Đông đảo cư dân mạng Hàn Quốc liên tục dành cho nữ thần tượng những lời khen ngợi tích cực

Rất nhiều ý kiến mong muốn cô thường xuyên xuất hiện với phong cách trang điểm đậm chất idol này

Bộ ảnh Season's Greetings 2027 của Girls' Generation (SNSD) cũng thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ truyền thông và cộng đồng fan Kpop. Điều đặc biệt khiến người hâm mộ không khỏi xúc động là dự án quy tụ đầy đủ cả 8 thành viên. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017 nhóm phát hành bộ Season's Greetings với đội hình trọn vẹn, đồng thời đóng vai trò mở đường cho chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm ra mắt vào năm sau.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017 nhóm phát hành bộ Season's Greetings với đội hình trọn vẹn

Không phải ngẫu nhiên mà Yoona đảm nhận vị trí visual và center kể từ khi ra mắt trong đội hình SNSD. Nữ thần tượng sở hữu dung mạo khả ái với tỉ lệ gương mặt nhỏ nhắn chuẩn mực, làn da trắng mịn không tì vết cùng vóc dáng cao ráo, thanh thoát. Vẻ đẹp dịu dàng nhưng đầy sức hút của cô được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp cân bằng và làm hài hòa tổng thể đội hình của SNSD, nơi mỗi thành viên đều mang một màu sắc và cá tính riêng biệt.

Nữ thần tượng sở hữu dung mạo khả ái với tỉ lệ gương mặt nhỏ nhắn chuẩn mực, làn da trắng mịn không tì vết cùng vóc dáng cao ráo, thanh thoát

Vẻ đẹp dịu dàng nhưng đầy sức hút của cô được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp cân bằng và làm hài hòa tổng thể đội hình của SNSD

Ngay từ thời điểm ra mắt vào năm 2007 khi mới 17 tuổi, Yoona đã nhanh chóng trở thành "vũ khí visual" của nhóm nhờ gương mặt thanh tú, sống mũi thon gọn và đôi mắt to tròn trong trẻo. Danh tiếng về nhan sắc của nữ thần tượng lớn đến mức công chúng từng coi những nét đẹp của cô như bộ tiêu chuẩn sắc đẹp tiêu biểu tại Hàn Quốc. Dù đã bước sang giai đoạn trưởng thành trong sự nghiệp và hoạt động ở độ tuổi U40, cô vẫn giữ vững diện mạo rạng rỡ, thường xuyên được ví như "bạch nguyệt quang" hay "mỹ nhân không tuổi" tại các sự kiện thời trang quốc tế và họp báo phim.

Ngay từ thời điểm ra mắt vào năm 2007 khi mới 17 tuổi, Yoona đã nhanh chóng trở thành "vũ khí visual" của nhóm

Dù đã bước sang giai đoạn trưởng thành trong sự nghiệp và hoạt động ở độ tuổi U40, cô vẫn giữ vững diện mạo rạng rỡ

Yoona còn là nhân tố góp phần định hình và phổ biến định nghĩa "Center" trong ngành công nghiệp Kpop. Ở thời điểm âm nhạc Hàn Quốc chưa chú trọng việc phân chia rõ ràng vai trò thành viên, vị trí trung tâm trong các đoạn vũ đạo hay khoảnh khắc mở màn của Yoona đã tạo nên dấu ấn đậm nét. Công thức thành công của SNSD cùng vị trí "Center Yoona" đã tạo bước ngoặt lớn, khiến các công ty giải trí sau này bắt đầu xây dựng đội hình xoay quanh một nhân tố trung tâm phù hợp. Cùng với SNSD, cô đã đưa nhóm vươn lên dẫn đầu làn sóng Hallyu thế hệ thứ 2 thông qua loạt bản hit quốc dân như Gee, Genie, Oh!, The Boys. Vào tháng 8/2022, nhóm cũng đã khẳng định vị thế bền vững khi tái hợp ấn tượng qua album FOREVER 1 kỷ niệm 15 năm hoạt động.

Công thức thành công của SNSD cùng vị trí "Center Yoona" đã tạo bước ngoặt lớn, khiến các công ty giải trí sau này bắt đầu xây dựng đội hình xoay quanh một nhân tố trung tâm phù hợp

Song song với sự nghiệp âm nhạc, Yoona còn khẳng định năng lực thực sự ở mảng phim ảnh khi bỏ túi hàng loạt tác phẩm ăn khách. Từ bộ phim gia đình ghi dấu ấn đầu đời You Are My Destiny cho đến các dự án hành động, tình cảm bùng nổ như The K2, Exit, King the Land, Big Mouth hay gần đây là Bon Appétit, Your Majesty.

Đẳng cấp visual cùng thần thái sang trọng cũng giúp nữ nghệ sĩ trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu cao cấp toàn cầu chọn mặt gửi vàng. Bên cạnh vai trò Đại sứ toàn cầu cho thương hiệu Miu Miu, cô còn hợp tác lâu dài với nhiều nhãn hàng danh tiếng như Estée Lauder, Qeelin, Sulwhasoo,..

Đẳng cấp visual cùng thần thái sang trọng cũng giúp nữ nghệ sĩ trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu cao cấp toàn cầu chọn mặt gửi vàng

Với mở đầu đầy ấn tượng từ bộ ảnh Season’s Greetings 2027, Yoona cùng các thành viên SNSD đang khiến khán giả vô cùng trông chờ vào dự án kỷ niệm 20 năm ra mắt hoành tráng trong thời gian tới. Sự xuất hiện rạng rỡ của Yoona trong tạo hình lần này tiếp tục củng cố vị trí "tường thành nhan sắc" của cô trong mắt công chúng. Bằng sự bền bỉ cùng hình ảnh chỉn chu qua nhiều năm hoạt động, Yoona chứng minh năng lực duy trì sức hút riêng biệt, tiếp tục đồng hành cùng SNSD chuẩn bị cho những cột mốc ý nghĩa tiếp theo trong sự nghiệp.

Ảnh: Tổng hợp