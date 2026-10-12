Thu nhập của Công Phượng - Viên Minh

Sau nhiều năm về chung một nhà, tiền đạo Nguyễn Công Phượng và vợ Tô Ngọc Viên Minh vẫn luôn là một trong những cặp đôi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Dù lựa chọn lối sống riêng tư, kín tiếng và hạn chế xuất hiện trước truyền thông, nền tảng tài chính của gia đình nam tiền đạo vẫn là chủ đề thu hút sự chú ý.

Từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Công Phượng và tư duy quản trị bài bản của Viên Minh đã giúp gia đình nhỏ này có thu nhập vừa bền vững, vừa đa dạng.

Nguồn thu rõ ràng và chiếm tỷ trọng lớn nhất của gia đình từ trước đến nay vẫn đến từ sự nghiệp quần đùi áo số của Công Phượng. Là một trong những ngôi sao thương hiệu hàng đầu của bóng đá Việt Nam, tiền đạo sinh năm 1995 từng kinh qua nhiều môi trường thi đấu trong và ngoài nước như HAGL, Incheon United (Hàn Quốc), Sint-Truidense (Bỉ), Yokohama FC (Nhật Bản) hay CLB Đồng Nai. Ở mỗi mảng mốc sự nghiệp, anh đều nhận được những khoản đãi ngộ thuộc hàng top.

Công Phượng có chế độ đãi ngộ tốp đầu Việt Nam

Đáng chú ý nhất là bản hợp đồng thời hạn 3 năm ký với CLB Trường Tươi Bình Phước (nay là CLB Đồng Nai) vào tháng 9/2024, thời điểm truyền thông hé lộ mức phí lót tay và đãi ngộ dành cho anh lên tới trên 10 tỷ. Trước đó, trong giai đoạn thi đấu tại Nhật Bản cho Yokohama FC, mức lương của nam cầu thủ ước tính rơi vào hàng tỷ đồng/năm. Ngay cả ở thời điểm khoác áo CLB TP.HCM vào năm 2020, Công Phượng cũng đã bỏ túi mức lương tốp đầu hàng tháng, chưa tính các khoản tiền thưởng trận đấu hay phụ cấp thi đấu khác.

Tuy nhiên, điều giúp vợ chồng Công Phượng khác biệt so với nhiều đồng nghiệp chính là chiến lược khai thác thương hiệu cá nhân. Đứng đằng sau sự thành công trong mảng kinh doanh của anh là sự hỗ trợ đắc lực từ bà xã Tô Ngọc Viên Minh - người từng du học tại Bỉ và sở hữu tấm bằng Thạc sĩ xuất sắc ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học RMIT.

Viên Minh đứng sau quản lý công việc kinh doạn cho chồng

Tháng 7/2019, từ trước khi chính thức về chung một nhà, cặp đôi đã cùng thành lập Công ty TNHH Thương mại Tiếp thị Thể thao PM. Trong doanh nghiệp này, Công Phượng đứng tên đại diện, còn Viên Minh là người trực tiếp điều hành và quản lý công việc kinh doanh hàng ngày. Công ty chịu trách nhiệm quản lý hình ảnh, khai thác bản quyền thương mại, truyền thông và tiếp thị cho chính nam cầu thủ, đồng thời đăng ký kinh doanh đa dạng ở các lĩnh vực như bán lẻ dụng cụ thể thao, quảng cáo và tư vấn quản lý.

Viên Minh phụ trách công việc kinh doanh để Công Phượng tập trung thi đấu

Sự nhạy bén thương mại của Công Phượng còn thể hiện ở việc anh thử sức kinh doanh từ rất sớm. Ngay từ năm 2017, nam cầu thủ đã đầu tư mở chuỗi quán CP10 Coffee tại Pleiku và Hà Nội. Dù sau đó có sự điều chỉnh và rút vốn khỏi một số cơ sở để tập trung cho chuyên môn, anh vẫn tiếp tục mở rộng dấu ấn kinh doanh qua việc hợp tác mở nhà hàng bánh tráng thịt heo, tham gia chuỗi cà phê Ông Bầu hay bắt tay cùng Yokohama FC ra mắt thương hiệu phụ kiện gia dụng Route to Dream hướng tới khách hàng nội địa lẫn quốc tế.

Có thể thấy, thu nhập của gia đình Công Phượng – Viên Minh không chỉ đơn thuần phụ thuộc vào tiền lương hay phí lót tay trên sân cỏ. Sự chủ động đa dạng hóa nguồn thu, kết hợp giữa sức hút truyền thông của một ngôi sao bóng đá và năng lực quản lý tài chính của một thạc sĩ đã giúp cả hai xây dựng một mô hình kinh tế gia đình độc lập, vững vàng và giàu tiềm năng phát triển dài hạn.