Bộ gia dụng của Victoria Beckham: Đẹp, sang nhưng giá thì "chát" ngắt!

Bộ sưu tập (BST) đồ gia dụng đầu tay của Victoria Beckham - bà xã của cựu đội trưởng tuyển Anh David Beckham vừa chính thức lên kệ trên nền tảng bán hàng trực tuyến, nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi phong cách xa xỉ.

Mang tên The Serving Style, dòng sản phẩm mới của nhà thiết kế thời trang 52 tuổi bao gồm từ các vật dụng trang trí như bình hoa cho đến bộ dao muỗng nĩa làm bằng kim loại dập búa thủ công, đi kèm khăn ăn và ly thủy tinh sang trọng.

Tuy nhiên, để sở hữu các thiết kế của cựu thành viên Spice Girls, người tiêu dùng sẽ phải "rút ví" không ít. Một chiếc khay đựng bơ kèm dao đính kèm có giá 119 Bảng (khoảng 3,8 triệu VNĐ). Cặp hũ đựng muối tiêu hình vỏ sò được niêm yết ở mức 84 Bảng (khoảng 2,7 triệu VNĐ), trong khi bộ chân đế nến tealight, khăn ăn cocktail và nhẫn trang trí ly có mức giá khởi điểm từ 54,99 Bảng (khoảng 1,8 triệu VNĐ).

Ảnh: The Sun

Ảnh: The Sun

Ảnh: The Sun

Chia sẻ về BST mới, Victoria Beckham cho biết cô áp dụng chính triết lý thời trang cá nhân vào các sản phẩm gia dụng. "Mọi thứ đều phải gắn liền với thực tế. Tất cả những gì tôi thiết kế hay đưa lên sàn catwalk, bạn đều có thể ứng dụng được chứ không chỉ mang tính biểu diễn", nữ thiết kế nhấn mạnh.

Theo các nguồn tin nội bộ, toàn bộ dòng sản phẩm của bà xã cựu đội trưởng đội tuyển Anh Sir David Beckham dự kiến sẽ "cháy hàng" chỉ trong vài giờ sau khi mở bán. Sự kiện này cũng đánh dấu bước tiến mới của Victoria Beckham trong việc mở rộng đế chế thương hiệu cá nhân sang lĩnh vực đời sống và trang trí nội thất.

Ảnh: The Sun

Cuộc sống hôn nhân của David - Victoria

Trải qua nhiều năm đồng hành, hôn nhân của David và Victoria Beckham không chỉ là câu chuyện tình yêu bền chặt của giải trí - thể thao thế giới mà còn là biểu tượng cho một “đế chế” gia đình quyền lực. Bản lĩnh vượt qua những giông bão truyền thông cùng tin đồn rạn nứt trong quá khứ đã trở thành chất keo gắn kết hai người, giúp họ xây dựng một hậu phương vững chắc và khối tài sản hàng trăm triệu USD.

Vợ chồng Beckham trải qua nhiều sóng gió vẫn mặn nồng (Ảnh: Getty)

Không dừng lại ở việc giữ lửa hạnh phúc, cặp đôi còn khẳng định sự đồng điệu tuyệt đối trong sự nghiệp khi luôn có mặt ủng hộ nhau từ các sân xịn thời trang cao cấp đến những giải đấu thể thao lớn. Bối cảnh gia đình thêm trọn vẹn nhờ phương pháp nuôi dạy bốn người con nghiêm khắc nhưng tràn đầy yêu thương. Tuy nhiên, vài năm gần đây con trai cả Brooklyn Beckham và vợ xảy ra mẫu thuẫn với vợ chồng Beckham, cho đến hiện tại vẫn chưa thể làm lành.