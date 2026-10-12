Đây là xếp hạng thương hiệu điện thoại Android từ "tệ nhất đến tốt nhất": Huyền thoại ở Việt Nam xếp chót bảng?

Cuộc tranh luận kinh điển giữa Android và iPhone đã kéo dài suốt nhiều năm qua và thực sự dần trở nên nhàm chán khi ai cũng đã chọn xong "phe" cho riêng mình. Điều đáng quan tâm hơn ở thời điểm hiện tại chính là những gì đang diễn ra bên trong thế giới Android. Bởi nếu từng dùng qua hai chiếc điện thoại Android đến từ hai hãng khác nhau, bạn sẽ thấy chúng mang lại trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Người dùng Samsung luôn quả quyết thiết bị của họ là hoàn hảo nhất. Tín đồ Vivo lại cho rằng máy của mình chụp ảnh đẹp hơn. Trong khi đó, những người trung thành với Motorola chỉ cần pin ba ngày là đủ, chẳng mấy bận tâm đến các tính năng thời thượng.

Tổng hợp dữ liệu từ các bài đánh giá công nghệ, diễn đàn thảo luận và phản hồi từ người mua thực tế đã mang lại nhiều góc nhìn bất ngờ.

Có những thương hiệu đạt thứ hạng cao hơn hẳn so với danh tiếng vốn có, trong khi một số cái tên sở hữu bảng thông số kỹ thuật "trong mơ" nhưng lại gây thất vọng về mặt trải nghiệm phần mềm. Suy cho cùng, mỗi người dùng đều hướng tới những giá trị riêng, và đó cũng chính là nét quyến rũ của hệ điều hành Android: mang đến sự lựa chọn gần như vô tận.

Dưới đây là bảng xếp hạng các thương hiệu Android từ tệ nhất đến tốt nhất do người dùng đánh giá, được trang BGR tổng hợp, phản ánh chính xác những tiêu chí được người dùng coi trọng nhất, từ độ bền phần cứng, giao diện mượt mà, tốc độ cập nhật phần mềm cho đến chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Lưu ý, bảng xếp hạng này chỉ mang tính chất tham khảo và theo phép tổng hợp riêng của trang BGR nên có thể gây ra những ý kiến tranh cãi.

10. Motorola

Motorola chinh phục người dùng nhờ giao diện Android thuần gọn nhẹ, không bị chiếm dụng dung lượng bởi ứng dụng rác hay các tùy biến rườm rà. Dòng cao cấp Razr Ultra sở hữu viên pin dung lượng lớn cùng hiệu năng ấn tượng, chứng minh năng lực sáng tạo phần cứng của hãng, trong khi các dòng máy tầm trung duy trì mức giá dễ tiếp cận và thời lượng pin ổn định.

Mặc dù vậy, điểm trừ lớn nhất khiến cộng đồng công nghệ thường xuyên phàn nàn là tốc độ cập nhật phần mềm rất chậm trễ. Dù các kênh hỗ trợ vẫn duy trì đầy đủ nâng cấp như cam kết, thời gian chờ đợi bản vá bảo mật quá dài khiến nhóm khách hàng chỉ còn biết chấp nhận thực tế này để đổi lấy độ bền phần cứng và hiệu năng ổn định.

9. Huawei

Sở hữu năng lực phần cứng hàng đầu, Huawei từng gây chú ý khi ra mắt chiếc Mate XT gập ba mở rộng thành màn hình 10,2 inch cùng hệ thống ống kính linh hoạt thay đổi khẩu độ.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất lại nằm ở hệ điều hành HarmonyOS NEXT khi nền tảng này đã loại bỏ hoàn toàn gốc Android. Mặc dù AppGallery sở hữu hàng chục nghìn ứng dụng, việc thiếu hụt các dịch vụ phổ biến của phương Tây và các sự cố văng ứng dụng hay chậm thông báo khi cài đặt bên ngoài khiến trải nghiệm người dùng quốc tế bị ảnh hưởng đáng kể. Dù phục hồi mạnh mẽ tại thị trường nội địa Trung Quốc, các rào cản về tính tương thích vẫn khiến Huawei khó tiếp cận người dùng phổ thông toàn cầu.

8. Vivo

Vivo khẳng định thế mạnh ở khả năng nhiếp ảnh di động nhờ hệ thống camera chất lượng từ dòng flagship X200 Pro cho đến các dòng giá rẻ Y30. Mặc dù vậy, thương hiệu này nhận về nhiều phản hồi trái chiều do sự cố giật lag khi quay video 4K, hiện tượng quá nhiệt hay khựng khung hình ở tần số quét cao trên một số mẫu máy.

Điểm trừ lớn nhất thuộc về giao diện Funtouch OS khi yêu cầu các điều khoản thu thập dữ liệu khắt khe ngay cả với ứng dụng cơ bản, đi kèm lượng lớn ứng dụng cài sẵn khó xóa và mức độ trượt giá nhanh chóng chỉ sau vài tháng mở bán.

7. Oppo

Oppo tiếp tục tập trung mạnh mẽ vào công nghệ chụp ảnh với đại diện Find X8 Ultra đạt thứ hạng cao trên các bảng đo kiểm uy tín, kết hợp thuật toán AI và khả năng chụp đêm ấn tượng trên dải sản phẩm tầm trung.

Tuy nhiên, giao diện ColorOS nhận nhiều chỉ trích vì tích hợp sẵn hơn 20 ứng dụng bên thứ ba cùng tính năng tự động tải thêm phần mềm rác. Chính sách cập nhật của hãng cũng phân hóa rõ rệt khi dòng cao cấp Find nhận được tới 5 bản nâng cấp Android lớn, trong khi các dòng máy phổ thông chỉ được hỗ trợ từ 2 đến 3 năm với mức giá thường nhỉnh hơn đối thủ do chi phí vi xử lý thương mại.

6. Sony

Dòng Xperia của Sony duy trì một tập khách hàng trung thành nhờ việc giữ lại cổng cắm tai nghe 3.5mm, hỗ trợ âm thanh độ phân giải cao và phím chụp ảnh thủ công chuyên nghiệp.

Mặc dù sở hữu phần cứng cao cấp, chính sách hỗ trợ phần mềm lại là điểm yếu cố hữu khi các mẫu máy có giá trên 1.000 USD trước đây thường chỉ nhận được 2 bản cập nhật Android lớn.

Mức độ phổ biến hạn chế tại các thị trường lớn cùng thị phần sụt giảm khiến Sony trở thành lựa chọn mang tính thói quen cho người mê âm thanh hoặc nhiếp ảnh, thay vì là một đề xuất mua sắm phổ quát.

5. Honor

Honor khẳng định vị thế tối ưu về giá trị bằng các sản phẩm sở hữu cấu hình mạnh mẽ, sạc siêu nhanh cùng thiết kế mỏng nhẹ như dòng màn hình gập Magic V5. Dịch vụ hỗ trợ phần mềm của hãng ghi nhận bước tiến lớn khi cam kết tới 7 năm cập nhật cho dòng Magic cao cấp, tiệm cận các thương hiệu hàng đầu. Dù giao diện MagicOS đã gọn gàng hơn, hạn chế lớn nhất của Honor vẫn nằm ở hệ thống phân phối chưa phủ rộng toàn cầu, mạng lưới bảo hành khiêm tốn và giá trị bán lại chưa cao.

4. Nothing

Gia nhập thị trường muộn hơn, Nothing tạo ấn tượng mạnh nhờ ngôn ngữ thiết kế mặt lưng trong suốt kết hợp hệ thống đèn Glyph Interface độc đáo. Các dòng máy như Phone (2) hay Phone (3) chạy hệ điều hành Nothing OS mượt mà, tiệm cận Android thuần và không chứa ứng dụng rác.

Hãng cam kết thời gian hỗ trợ phần mềm dài hạn lên tới 7 năm cho các dòng máy mới. Dù vậy, do tuổi đời thương hiệu còn trẻ, hệ thống trung tâm bảo hành và nguồn linh kiện thay thế ngoài các thị trường trọng điểm vẫn là rào cản đối với người sử dụng.

3. Xiaomi

Thế mạnh của Xiaomi nằm ở việc cung cấp cấu hình chuẩn flagship với mức giá tầm trung, sẵn sàng cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc cao cấp lẫn phân khúc điện thoại chơi game với dòng Blackshark.

Người dùng luôn nhận được vi xử lý mạnh mẽ, dung lượng pin lớn và màn hình chất lượng cao trên chi phí đầu tư tối ưu. Mặc dù vậy, giao diện HyperOS vẫn duy trì việc hiển thị quảng cáo trong ứng dụng hệ thống và cài sẵn nhiều phần mềm không cần thiết. Độ trễ cập nhật phần mềm giữa phiên bản nội địa và quốc tế cũng là yếu tố khiến trải nghiệm người dùng chưa thực sự đồng nhất.

2. OnePlus

OnePlus duy trì danh tiếng "sát thủ flagship" nhờ mang lại hiệu năng cao và cụm camera chất lượng với mức giá hợp lý. Giao diện OxygenOS nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng công nghệ nhờ sự mượt mà, độ trễ cực thấp và khả năng tùy biến linh hoạt.

Bên cạnh việc nâng cấp chất lượng ống kính, chính sách 4 năm cập nhật Android lớn và 5 năm vá lỗi bảo mật giúp OnePlus giữ vững vị trí hàng đầu về mặt trải nghiệm tổng thể.

1. Samsung

Samsung tiếp tục giữ vị trí số một về mức độ hài lòng của khách hàng và thị phần toàn cầu nhờ sự toàn diện trên mọi phương diện. Các dòng flagship Galaxy S series và Galaxy Z Fold liên tục đặt ra tiêu chuẩn về màn hình, khả năng chụp ảnh và hiệu năng.

Hãng sở hữu mạng lưới chăm sóc khách hàng rộng khắp, chính sách hỗ trợ phần mềm tới 7 năm và giao diện One UI tích hợp hệ sinh thái đa thiết bị vượt trội. Dù mức giá phân khúc cao cấp tương đối đắt đỏ, Samsung vẫn là lựa chọn Android hoàn chỉnh và đáng tin cậy nhất hiện nay.

Theo BGR, bảng xếp hạng trên được xây dựng dựa trên dữ liệu thị phần thực tế kết hợp cùng quá trình phân tích đánh giá từ nhiều nguồn. Các thảo luận trên diễn đàn Reddit cung cấp góc nhìn thực tế về trải nghiệm sử dụng dài hạn, trong khi chuyên mục bình luận tại các trang tin công nghệ phản ánh chi tiết các sự cố kỹ thuật.

Bên cạnh đó, điểm số xác thực từ người mua hàng trên các nền tảng bán lẻ lớn được tích hợp nhằm đảm bảo kết quả phản ánh chính xác góc nhìn của đại chúng thay vì các thông số quảng cáo đơn thuần.