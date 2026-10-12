VIS 2026 quy tụ lãnh đạo toàn cầu, bàn chuyện dòng vốn, công nghệ và chuyển đổi xanh

Hội nghị Thượng đỉnh Đổi mới Sáng tạo Việt Nam (VIS 2026) diễn ra từ ngày 13 đến 15/10 tại TP.HCM, với chủ đề "Critical Mass – The New Currents of Innovation: Vietnam at the Center of a Global Realignment".

Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh dòng vốn đầu tư quốc tế ngày càng có xu hướng lựa chọn những thị trường có năng lực hấp thụ công nghệ và tạo ra giá trị gia tăng.

Theo các số liệu được Ban tổ chức dẫn lại, GDP Việt Nam năm 2025 tăng 8%, xuất khẩu tăng 16,7% và vốn FDI giải ngân đạt 27,6 tỷ USD. Trong năm 2026, Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đưa ra các dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong khoảng 7,4-7,8%.

Trong bối cảnh đó, bài toán đặt ra không chỉ là thu hút thêm vốn đầu tư mà còn là nâng cao năng lực tiếp nhận công nghệ, phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.

Tìm lời giải cho dòng vốn FDI thế hệ mới

Một trọng tâm của VIS 2026 là diễn đàn "Capital Without Borders", tập trung thảo luận về Khu Thương mại Tự do (FTZ) và Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) tại TP.HCM.

Tại sự kiện, ông Ismail Al Naqi, thành viên Hội đồng Tiểu vương quốc Ajman (UAE), sẽ chia sẻ kinh nghiệm vận hành mô hình Free Zone, bao gồm khung pháp lý cho phép sở hữu 100% vốn nước ngoài, cơ chế tự do hóa dòng vốn và chính sách thu hút nhân tài.

Những kinh nghiệm này được kỳ vọng đóng góp góc nhìn cho mục tiêu phát triển FTZ tại TP.HCM, trong đó có định hướng đóng góp 1/5 GDP thành phố vào năm 2045.

Kết nối công nghệ với nhu cầu thị trường

AI, bán dẫn, Physical AI và sản xuất thông minh là những lĩnh vực được đưa vào các phiên thảo luận chuyên sâu tại VIS 2026.

Đáng chú ý, Đại học RMIT Việt Nam đồng tổ chức phiên thảo luận dưới sự chủ trì của GS. Scott Thompson-Whiteside, tập trung vào mô hình hợp tác "Ba nhà" giữa nhà nước, doanh nghiệp và trường đại học.

Nội dung đáng chú ý là cấp phép tài sản trí tuệ (IP licensing), hướng đến đưa các kết quả nghiên cứu về robot và AI từ phòng thí nghiệm vào ứng dụng thương mại.

Bên cạnh đó, hội nghị dự kiến tổ chức hơn 150 phiên kết nối giao thương 1:1, trong khuôn khổ chương trình ASEAN CrossConnect đồng tổ chức cùng Cradle Fund Malaysia. Các hoạt động diễn ra tại 4 sân khấu chuyên biệt, tạo cơ hội kết nối giữa tập đoàn, quỹ đầu tư và startup.

Nâng chuẩn cạnh tranh trong chuỗi cung ứng xanh

VIS 2026 cũng dành nội dung thảo luận cho kinh tế xanh, tài chính ESG và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Tại tọa đàm "Cạnh tranh bằng định chuẩn trong thời kỳ xoay trục kinh tế", Masterise Group, đối tác chiến lược của sự kiện, sẽ đồng chủ trì các trao đổi về kinh nghiệm áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực hạ tầng và các dự án trọng điểm.

Trong bối cảnh các yêu cầu về môi trường và phát thải ngày càng được chú trọng, việc đáp ứng tiêu chuẩn xanh, trong đó có Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu, trở thành vấn đề doanh nghiệp xuất khẩu cần quan tâm.

Thông qua các phiên thảo luận, VIS 2026 hướng đến việc kết nối nguồn lực đầu tư, công nghệ và thể chế, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hội nghị diễn ra tại Riverside Saigon Palace, số 360 Bến Vân Đồn, phường Vĩnh Hội, TP.HCM.