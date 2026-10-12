Phát hiện ngôi làng "ẩn" trong lòng núi ở nước láng giềng Việt Nam, từng có gần 100 người sống tách biệt

Ngôi làng không hiện ra sau một cánh cổng hay nằm dọc theo con đường như những khu dân cư thông thường. Muốn tới nơi này, người ta phải vượt đường núi rồi tiến vào một hang đá lớn nằm ở độ cao khoảng 1.800 m.

Ẩn sâu trong một hang đá khổng lồ ở nước láng giềng Việt Nam, ngôi làng đặc biệt từng là nơi sinh sống của gần 100 người, với nhà ở và cả sân bóng nằm dưới mái đá tự nhiên. (Ảnh: NYT)

Bên trong bóng tối của lòng núi, những căn nhà bằng gỗ và tre bất ngờ xuất hiện. Có nơi quần áo được phơi trước cửa, vật nuôi đi lại giữa các lối nhỏ, còn phía trên tất cả không phải mái ngói hay mái tôn mà là trần của một hang động tự nhiên khổng lồ.

Địa điểm đặc biệt đó là Zhongdong, thuộc huyện Tử Vân, thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

Ngôi làng nằm trọn bên trong một hang đá

Quy mô của hang Zhongdong đủ lớn để chứa cả một khu dân cư.

Theo thông tin của chính quyền thành phố An Thuận, cửa hang cao khoảng 50 m, rộng khoảng 100 m và phần hang kéo sâu khoảng 200 m vào lòng núi. Một số nguồn như South China Morning Post ghi nhận chiều sâu vào khoảng 230 m, rộng hơn 90 m và cao gần 50 m.

Bên trong bóng tối của lòng núi, những căn nhà bằng gỗ và tre bất ngờ xuất hiện. (Ảnh: NYT)

Điều khiến nơi đây đặc biệt không chỉ nằm ở kích thước.

Những ngôi nhà được dựng trực tiếp trên nền hang, nhiều căn sử dụng khung gỗ và vách tre. Do cả khu dân cư đã được mái đá khổng lồ phía trên che phủ, một số công trình truyền thống thậm chí không cần có mái theo cách thông thường.

Địa điểm đặc biệt đó là Zhongdong, thuộc huyện Tử Vân, thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: NYT)

Reuters từng ghi nhận vào năm 2007 rằng Zhongdong có khoảng 20 hộ với gần 100 cư dân. Đến năm 2018, South China Morning Post mô tả cộng đồng này gồm khoảng 18 gia đình, tổng số người xấp xỉ 100.

Chính quyền An Thuận trong tài liệu giới thiệu khu du lịch sông Getu cũng mô tả khu vực Zhongdong với 18 hộ gia đình sống trong hang.

Bên trong từng có cả trường học và sân bóng

Một trong những chi tiết gây bất ngờ nhất của ngôi làng là cuộc sống bên trong từng không chỉ gói gọn ở những căn nhà.

Các tài liệu và hình ảnh về Zhongdong cho thấy từng có một điểm trường được dựng ngay trong hang. Gần đó là một khoảng đất rộng được sử dụng làm sân bóng rổ.

Gần đó là một khoảng đất rộng được sử dụng làm sân bóng rổ. (Ảnh: NYT)

Reuters và các nguồn tư liệu quốc tế từng ghi nhận trẻ em từ khu vực xung quanh cũng tới học tại đây.

Khung cảnh vì thế rất khác với hình dung thông thường về một hang núi: bên dưới vòm đá cao hàng chục mét là nhà ở, lớp học, sân chơi, vật nuôi và những hoạt động sinh hoạt hàng ngày.

Trong hang có dòng nước chảy ra từ khu vực thạch nhũ, từng được sử dụng phục vụ sinh hoạt của người và vật nuôi. (Ảnh: NYT)

Nguồn nước của cộng đồng cũng gắn trực tiếp với địa hình. Chính quyền An Thuận cho biết trong hang có dòng nước chảy ra từ khu vực thạch nhũ, từng được sử dụng phục vụ sinh hoạt của người và vật nuôi.

Điện xuất hiện muộn hơn nhiều so với các khu dân cư thông thường. Sau khi có điện, một số gia đình bắt đầu sử dụng những thiết bị như tivi, máy giặt và đèn chiếu sáng.

Muốn tới ngôi làng phải đi bộ qua núi

Sự tách biệt của Zhongdong thể hiện rõ nhất ở đường tiếp cận.

Reuters từng mô tả hành trình tới nơi này gồm một quãng đường dài từ thành phố, sau đó du khách còn phải đi bộ hơn một giờ trên con đường đá dốc để tới cửa hang.

Hành trình tới nơi này gồm một quãng đường dài từ thành phố, sau đó du khách còn phải đi bộ hơn một giờ trên con đường đá dốc để tới cửa hang. (Ảnh: NYT)

South China Morning Post cũng cho biết vị trí khó tiếp cận là một trong những nguyên nhân khiến Zhongdong gần như tách biệt với các khu đô thị bên ngoài.

Ngay cả những vật dụng lớn từng được đưa vào làng cũng phải vượt qua tuyến đường núi này.

Ngay cả những vật dụng lớn từng được đưa vào làng cũng phải vượt qua tuyến đường núi này. (Ảnh: NYT)

Hiện Zhongdong nằm trong khu vực danh thắng sông Getu ở huyện Tử Vân, nơi nổi tiếng với địa hình karst, hang động, sông xuyên núi và những vòm đá khổng lồ.

Vì vậy, thay vì coi đây là một điểm có thể ghé nhanh bên đường, du khách nên chuẩn bị cho một hành trình đi bộ thực sự.

Du khách cần lưu ý gì nếu muốn tới Zhongdong?

Điểm trung chuyển phù hợp là thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu. Từ đây, du khách tiếp tục di chuyển tới huyện Tử Vân rồi khu thắng cảnh sông Getu.

Hiện Zhongdong nằm trong khu vực danh thắng sông Getu ở huyện Tử Vân, nơi nổi tiếng với địa hình karst, hang động, sông xuyên núi và những vòm đá khổng lồ. (Ảnh: Trip)

Khu vực Zhongdong không phải tuyến tham quan dễ tiếp cận giống những điểm chính có đường lát hoặc thuyền đưa đón. Một số hướng dẫn du lịch địa phương hiện khuyến nghị khách không quen địa hình nên tìm hiểu kỹ tình trạng đường và cân nhắc đi cùng người am hiểu khu vực.

Giày có độ bám tốt là vật dụng quan trọng bởi tuyến đường có dốc, đá và có thể trơn sau mưa. Quý Châu cũng có độ ẩm cao nên áo khoác mỏng, áo mưa nhẹ và nước uống là những thứ nên chuẩn bị.

Quý Châu cũng có độ ẩm cao nên áo khoác mỏng, áo mưa nhẹ và nước uống là những thứ nên chuẩn bị. (Ảnh: Trip)

Du khách không nên mặc định rằng những hình ảnh dân cư đông đúc chụp nhiều năm trước phản ánh chính xác tình trạng hiện tại. Các nguồn ở những thời điểm khác nhau ghi nhận số hộ dân khác nhau, vì vậy nếu mục đích chính là tìm hiểu đời sống cộng đồng, nên kiểm tra thông tin mới nhất tại khu thắng cảnh trước chuyến đi.

Không chỉ có ngôi làng trong lòng núi

Nếu đã tới khu vực sông Getu, du khách còn có thể kết hợp nhiều cảnh quan đá vôi đáng chú ý khác.

Chính quyền An Thuận giới thiệu Đại Xuyên Động, một vòm hang lớn nơi dòng sông đi xuyên qua núi. Khu vực còn nổi tiếng với những đàn chim én xuất hiện quanh cửa hang vào một số thời điểm.

Chính quyền An Thuận giới thiệu Đại Xuyên Động, một vòm hang lớn nơi dòng sông đi xuyên qua núi. (Ảnh: Sohu)

Một điểm khác là Miêu Thính, khoang hang có diện tích rất lớn, nằm trong hệ thống karst của khu vực. Ngoài ra còn có các tuyến đi thuyền trên sông Getu, giúp du khách quan sát những vách núi đá dựng đứng từ mặt nước.

Nhờ vậy, Zhongdong có thể trở thành một phần trong hành trình khám phá địa hình karst của Quý Châu thay vì là điểm đến duy nhất.

Ngoài ra còn có các tuyến đi thuyền trên sông Getu, giúp du khách quan sát những vách núi đá dựng đứng từ mặt nước. (Ảnh: Trip)

Tuy nhiên, hình ảnh khó quên nhất vẫn là những căn nhà nằm sâu dưới một vòm đá cao gần 50 m.

Ở đó, ngôi làng từng có gần 100 người cùng sinh sống, chăn nuôi và tổ chức cuộc sống thường ngày trong một không gian mà phần lớn du khách chỉ nghĩ có thể tồn tại trong những câu chuyện đặc biệt: ngay giữa lòng một ngọn núi.

Theo Chính quyền thành phố An Thuận; Reuters; SCMP