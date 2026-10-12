Sau tiếng nổ lớn, người dân phát hiện 1 vòng kim loại nóng đỏ rơi từ không gian - cảnh sát lập tức phong toả hiện trường

Các quan chức của Cơ quan Vũ trụ Kenya đã có mặt ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân địa phương. Họ phối hợp với lực lượng an ninh sở tại để phong tỏa hiện trường và giữ đám đông hiếu kỳ ở khoảng cách an toàn.

Đội thu hồi xác định vật thể này là vòng tách tầng tên lửa có đường kính khoảng 8 feet (khoảng 2,4 mét). Với trọng lượng khoảng 1.100 pound (gần 500 kg), cấu trúc kim loại đặc này vẫn còn nguyên vẹn phần lớn sau khi rơi qua bầu khí quyển.

Các quan chức xác nhận mảnh vỡ không gây ra mối đe dọa tức thời nào về an toàn hóa học hay phóng xạ đối với cư dân lân cận. Các đội xử lý sự cố đã cẩn trọng di chuyển chiếc vòng nặng nửa tấn này về nơi lưu giữ của chính phủ để phục vụ công tác nghiên cứu.

Các tên lửa đẩy sử dụng vòng tách kết cấu để nối các tầng tên lửa hoặc giữ cố định tải trọng trong suốt quá trình bay. Những chiếc vòng này sẽ tách ra trong giai đoạn bay lên, cho phép các bộ phận đã qua sử dụng rơi trở lại Trái Đất khi nhiệm vụ tiếp diễn.

Hầu hết các bộ phận tên lửa đều bị thiêu rụi hoàn toàn do ma sát cực lớn với khí quyển khi quay trở lại với tốc độ cao. Các cơ quan vũ trụ thường thiết kế quỹ đạo phóng sao cho các mảnh vỡ còn lại rơi an toàn xuống các vùng đại dương không có người sinh sống.

Các loại hợp kim kim loại đặc đôi khi có thể chịu được nhiệt độ cao khủng khiếp khi đi qua khí quyển mà không bị hóa hơi hoàn toàn. Khi các mảnh kết cấu nặng còn sót lại sau quá trình rơi này, trọng lực sẽ kéo chúng xuống bề mặt Trái Đất với tốc độ rất lớn.

Cơ quan Vũ trụ Kenya hiện chưa công bố danh tính nhà sản xuất tên lửa, đơn vị thực hiện vụ phóng hay quốc gia sở hữu. Các điều tra viên đang tiến hành phân tích kỹ thuật để truy xuất nguồn gốc thông qua các ký hiệu số sê-ri và lịch sử của bộ phận được thu hồi.

Kenya dự định xử lý vụ việc theo các khuôn khổ pháp lý hiện hành về hoạt động bay vào vũ trụ quốc tế. Các hiệp ước như Công ước về Trách nhiệm pháp lý năm 1972 đã thiết lập những quy định rõ ràng về việc xác định và hoàn trả các vật thể không gian được thu hồi.

Các cơ quan chức năng sẽ phối hợp với các đối tác quốc tế để đối chiếu chiếc vòng này với dữ liệu danh mục các vật thể trên quỹ đạo đã biết. Việc xác định đơn vị vận hành vụ phóng ban đầu sẽ giúp làm rõ quyền sở hữu pháp lý chính thức cũng như trách nhiệm xử lý vật thể.

Các tầng tên lửa và mảnh vỡ vệ tinh thường xuyên quay trở lại bầu khí quyển Trái Đất mà không có thông báo công khai. Do đại dương và các vùng hoang dã chiếm phần lớn diện tích hành tinh, những khu vực rộng lớn này thường tiếp nhận hầu hết các mảnh vỡ không gian rơi xuống trước khi có ai đó kịp phát hiện ra chúng.

Sự cố tại Mukuku cho thấy lý do tại sao các cơ quan vũ trụ trên toàn cầu luôn chú trọng thiết lập quỹ đạo xử lý có kiểm soát cho mọi vụ phóng. Các kỹ sư nỗ lực thiết kế các bộ phận của tàu vũ trụ sao cho chúng dễ dàng bốc cháy hoặc rơi xuống những khu vực cách xa các trung tâm dân cư.

Mặc dù sự cố rơi này không gây thương tích, nó cho thấy những rủi ro thực tế từ việc các vật thể quay trở lại bầu khí quyển mà không có sự điều khiển. Các cơ quan vũ trụ vẫn đang tiếp tục hoàn thiện mạng lưới theo dõi nhằm ngăn chặn rác thải vũ trụ rơi xuống gần nơi con người sinh sống.