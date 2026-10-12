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Phát hiện một máy bay lưỡng cư cất cánh ngay tại láng giềng Việt Nam: Sải cánh 39m, chở tối đa 60 tấn, thực hiện một nhiệm vụ cực quan trọng

| | Thị trường

Máy bay có thể cất cánh, hạ cánh trên cả đường băng thông thường và mặt nước.

Phát hiện một máy bay lưỡng cư cất cánh ngay tại láng giềng Việt Nam: Sải cánh 39m, chở tối đa 60 tấn, thực hiện một nhiệm vụ cực quan trọng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

AG600 Kunlong, máy bay lưỡng cư do Trung Quốc phát triển, có trọng lượng cất cánh tối đa 60 tấn, sải cánh 38,8 m và khả năng mang theo 12 tấn nước để chữa cháy. Máy bay có thể cất cánh, hạ cánh trên cả đường băng thông thường và mặt nước, phục vụ các nhiệm vụ cứu hộ, chữa cháy và ứng phó thiên tai.

Năm 2025, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cấp chứng nhận loại cho AG600 Kunlong, mẫu máy bay do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) phát triển. Chứng nhận này đánh dấu một cột mốc trong quá trình phát triển máy bay, xác nhận mẫu phương tiện đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và an toàn theo quy định để đưa vào khai thác dân dụng.

AG600 được thiết kế nhằm phục vụ những nhiệm vụ đòi hỏi khả năng chuyên chở lớn và hoạt động linh hoạt tại các khu vực có điều kiện tiếp cận hạn chế, trong đó có chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn trên biển và hỗ trợ các vùng sâu, vùng xa.

AG600 Kunlong có chiều dài khoảng 38,9 m, sải cánh 38,8 m và trọng lượng cất cánh tối đa 60 tấn. Đây là những thông số đáng chú ý đối với một mẫu máy bay được thiết kế để hoạt động trên cả đất liền và mặt nước.

Khác với các máy bay thông thường phụ thuộc vào sân bay trên đất liền, AG600 có thể cất cánh và hạ cánh trên mặt nước khi đáp ứng các điều kiện vận hành phù hợp. Đặc điểm này giúp máy bay mở rộng phạm vi hoạt động tại những khu vực ven biển, đảo hoặc nơi thiếu cơ sở hạ tầng hàng không.

Một trong những nhiệm vụ chính của AG600 là chữa cháy rừng. Máy bay có khả năng lấy nước trực tiếp từ sông, hồ hoặc biển, với lượng nước tối đa khoảng 12 tấn mỗi lượt. Theo thiết kế, quá trình lấy nước có thể được thực hiện trong thời gian ngắn, giúp giảm thời gian di chuyển đến các điểm tiếp nước trên đất liền.

Sau khi lấy nước, máy bay có thể tiếp cận khu vực xảy ra hỏa hoạn để thả nước xuống các điểm cháy. Khả năng mang theo lượng nước lớn giúp AG600 hỗ trợ công tác chữa cháy tại những khu vực rộng, đặc biệt khi nguồn nước tự nhiên nằm gần hiện trường.

Hiệu quả thực tế của phương thức này còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, địa hình, tình trạng cháy và khả năng tiếp cận khu vực hoạt động.

Khả năng vận hành trên mặt nước là đặc điểm nổi bật của AG600. Máy bay có thể sử dụng đường băng thông thường, đồng thời khai thác các vùng nước phù hợp để cất cánh và hạ cánh.

Đặc tính này có ý nghĩa đối với hoạt động cứu hộ hàng hải, ứng phó thiên tai và vận chuyển hậu cần tại các khu vực xa đất liền. Trong trường hợp cơ sở hạ tầng bị hư hại hoặc không có sân bay gần hiện trường, máy bay lưỡng cư có thể bổ sung một phương án tiếp cận khác, với điều kiện khu vực mặt nước đáp ứng yêu cầu an toàn.

Ngoài chữa cháy, AG600 còn được định hướng phục vụ các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển, giám sát khu vực biển và hỗ trợ ứng phó thiên tai. Theo các thông số được công bố, máy bay có tầm bay khoảng 4.500 km, tạo điều kiện thực hiện những chuyến bay đường dài mà không cần tiếp nhiên liệu thường xuyên.

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Như Quỳnh

Việt Nam hàng ngày

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