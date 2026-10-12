Phát hiện kho báu khổng lồ tại láng giềng Việt Nam, trữ lượng lớn gấp gần 6 lần hồ Tam Hiệp

Theo truyền thông Trung Quốc, các cơ quan địa chất tại Tân Cương đã phát hiện hai nguồn nước trong quá trình triển khai dự án tìm kiếm tài nguyên nước. Một nguồn nằm gần thị trấn Andir, thuộc huyện Minfeng, dọc rìa phía nam sa mạc Taklamakan. Nguồn còn lại được xác định ở phía nam dãy núi Mazartag, sâu bên trong sa mạc.

Phát hiện này thu hút sự chú ý bởi Taklamakan vốn là môi trường khắc nghiệt để tìm kiếm nguồn nước ngầm có thể sử dụng. Sa mạc Taklimakan có diện tích 337.600km², là sa mạc lớn nhất Trung Quốc và sa mạc cát chuyển động lớn thứ hai thế giới, theo Tân Hoa xã.

Theo South China Morning Post, các nguồn nước mới được xác định đặt ra những câu hỏi về giả định lâu nay rằng nước ngầm bên dưới sa mạc chủ yếu ở trạng thái tù đọng hoặc có độ mặn cao.

Tuy nhiên, hiện chưa có đủ thông tin để xác định tổng trữ lượng, tốc độ bổ cập hay khả năng khai thác bền vững của hai nguồn nước. Việc đánh giá chất lượng và mục đích sử dụng phù hợp sẽ là bước quan trọng trước khi tính đến khả năng đưa nguồn nước vào phục vụ các hoạt động tại địa phương.

Phát hiện mới diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục triển khai các chương trình kiểm soát sa mạc hóa quanh Taklamakan. Tháng 11/2024, nước này hoàn thành vành đai xanh dài khoảng 3.046 km bao quanh sa mạc, thuộc chương trình Vành đai chắn gió Ba miền Bắc kéo dài nhiều thập kỷ.

Vành đai sử dụng cây xanh và các loại thảm thực vật nhằm hạn chế cát dịch chuyển về phía khu dân cư và đất nông nghiệp. Dù vậy, duy trì thảm thực vật trong điều kiện cực kỳ khô hạn đòi hỏi nguồn nước ổn định, trong khi hoạt động nông nghiệp tại khu vực rìa sa mạc cũng tạo thêm áp lực lên tài nguyên nước.

Vì vậy, dự án tìm kiếm nước ngầm không chỉ nhằm xác định nguồn tài nguyên mới mà còn hướng tới đánh giá khả năng ứng dụng chúng trong thực tế. Các nhà nghiên cứu đã thiết lập một trạm thử nghiệm để tìm hiểu liệu nước lợ có thể được sử dụng an toàn cho tưới tiêu và các dự án kiểm soát sa mạc hóa hay không.

Nước lợ chứa lượng muối hòa tan cao hơn nước ngọt nhưng thấp hơn nước biển. Nguồn nước này có thể mang lại lựa chọn bổ sung cho những khu vực khan hiếm nước, song không thể sử dụng tùy ý. Nếu hàm lượng muối không phù hợp, nước tưới có thể khiến muối tích tụ trong đất, ảnh hưởng đến cây trồng và chất lượng đất về lâu dài.

Do đó, việc xác định thành phần nước, loại cây trồng phù hợp và phương pháp tưới là những yếu tố cần được xem xét trước khi triển khai trên diện rộng.

Các phát hiện mới cũng bổ sung dữ liệu cho bức tranh về tài nguyên nước ngầm bên dưới Taklamakan và lưu vực Tarim xung quanh. Năm 2015, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc từng công bố bằng chứng về một khối lượng lớn nước ngầm nhiễm mặn bên dưới lưu vực này.

Theo ước tính được công bố khi đó, thể tích nước có thể gấp khoảng 10 lần tổng dung tích của 5 hồ lớn tại Bắc Mỹ và gần 6 lần dung tích hồ chứa đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, nguồn nước này được nghiên cứu chủ yếu trong mối liên hệ với chu trình carbon của khu vực, chứ không được xem là nguồn nước ngọt dễ khai thác.

Thực tế, một khu vực có thể chứa lượng nước ngầm rất lớn nhưng vẫn thiếu nguồn nước phù hợp cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Với hai nguồn nước mới phát hiện, câu hỏi quan trọng không chỉ là có bao nhiêu nước bên dưới sa mạc, mà còn là chất lượng ra sao, có thể khai thác trong bao lâu và việc sử dụng sẽ tác động thế nào đến hệ sinh thái địa phương.

Theo IE