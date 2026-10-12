Con tàu Nga được ví như “vị thần sức mạnh”, khai phá bế tắc cho cả thế giới: Không quốc gia nào có đối thủ sánh bằng

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Trung Đông leo thang thành tình trạng căng thẳng thường trực, Bắc Cực bất ngờ vươn lên thành hành lang vận tải an toàn nhất khu vực Á - Âu.

Rào cản lớn nhất của tuyến hàng hải này chính là tính mùa vụ. Liệu người Nga có thể giải quyết dứt điểm điểm nghẽn ấy?

Dự án siêu tàu phá băng hạt nhân Đề án 10510 "Lider" đang được kỳ vọng là "trái ngọt" đỉnh cao của bước đột phá công nghệ, sở hữu sức mạnh đơn độc rẽ sóng đập tan mọi bức tường băng giá.

"Tàu tốc hành Bắc Cực" đối đầu những "cục máu đông" Suez

So với kênh đào Suez, Tuyến đường biển Bắc (SMR) nắm giữ một ưu thế vượt trội không thể chối cãi: thời gian vận chuyển hàng hóa thương mại được rút ngắn đáng kể. Hành trình kéo dài từ mũi Zhelaniya đến mũi Dezhnev có chiều dài khoảng 5.600 km, tương đương 3.000 hải lý.

Vào mùa hè và mùa thu, khi ánh nắng vùng cực làm tan chảy các cánh đồng băng mới hình thành trong năm, các đoàn tàu vận tải trọng tải lớn dưới sự dẫn đường của hạm đội tàu hạt nhân Nga chỉ mất từ 8 đến 10 ngày để hoàn thành chặng đường, duy trì tốc độ tối đa từ 12 đến 15 hải lý/giờ. Tốc độ này nhanh gấp gần 3 lần so với hành trình hải trình phía Nam đi qua Suez.

Lợi thế then chốt thứ hai — mang ý nghĩa sinh tử ở thời điểm hiện tại — chính là mức độ an toàn tuyệt đối trước các nguy cơ can thiệp từ bên ngoài.

Trên tuyến SMR, cướp biển Somalia hay các đội kiểm soát hải quân của Anh và Đan Mạch hoàn toàn không có cơ hội xuất hiện. Trên suốt hành trình dài hàng ngàn hải lý này, Moscow hiện là bên duy nhất nắm quyền thiết lập "luật chơi".

Tuy nhiên, mùa hải hành mùa đông - xuân kéo dài từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau lại biến SMR thành một bài toán logistics vô cùng khắc nghiệt.

Băng vĩnh cửu ở khu vực Đông Bắc Cực có thể tích tụ độ dày lên tới 2,5 mét; cùng với đó là các vùng băng ép kéo dài và những khối băng trôi khổng lồ nhô sâu xuống nước tới 5 mét, sẵn sàng "băng phong" chết cứng ngay cả những dòng tàu chở hàng hạng nặng đạt chuẩn Arc7.

Một bài toán hóc húa khác nằm ở sự thiếu hụt trầm trọng của hạ tầng bờ biển. Kéo dài suốt hàng ngàn kilômét đường bờ biển vùng cực là sự vắng bóng của các âu tàu sửa chữa lớn, các cảng trú ẩn nước sâu hiện đại hay các căn cứ cung ứng cố định.

Nếu chẳng may gặp sự cố kỹ thuật hoặc hỏng hóc nghiêm trọng tại khu vực biển Laptev, các đoàn tàu thương mại chỉ biết trông chờ vào nội lực của chính mình và các tàu cứu hộ thuộc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom).

Đề án 10510 "Lider": Các thông số trong mơ và kỳ vọng lớn

Để xóa bỏ vĩnh viễn rào cản băng giá mùa đông và biến SMR thành một tuyến vận tải hoạt động ổn định quanh năm như chiếc đồng hồ Thụy Sĩ, Cục Thiết kế Trung ương "Ajsberg" đã đặt bút thiết kế siêu tàu phá băng hạt nhân Đề án 10510 "Lider", với chiếc đầu tiên mang tên "Rossiya".

Con tàu được gánh vác sứ mệnh tầm vóc toàn cầu: trở thành "chủ nhân tuyệt đối" của vùng biển Bắc Cực mà không một quốc gia nào có đối thủ tương đương.

Trên hồ sơ thiết kế, các thông số kỹ thuật của "Lider" khiến bất kỳ ai cũng phải kinh ngạc. Mức lượng giãn nước của gã khổng lồ này đạt kỷ lục 71.000 tấn, chiều dài 209 mét, với tổng công suất truyền ra 4 trục chân vịt lên tới 120 MW.

Trái tim vận hành của con tàu là hệ thống động cơ hạt nhân thế hệ mới gồm 2 lò phản ứng RITM-400, mỗi lò đạt công suất nhiệt 315 MW.

Theo tiêu chuẩn kỹ thuật, "vị thần sức mạnh" hạt nhân này phải có khả năng rẽ băng phẳng dày tới 4,3 mét ở tốc độ di chuyển liên tục. Trong điều kiện băng dày 2 mét, tàu vẫn phải đảm bảo dẫn dắt các đoàn tàu thương mại di chuyển với vận tốc kỷ lục 12 hải lý/giờ. Dù vậy, "vũ khí" khác biệt nhất của "Lider" lại nằm ở chiều rộng vô tiền khoáng hậu: 47 mét.

Nguyên do là bởi dòng tàu phá băng hạt nhân thế hệ mới Đề án 22220 thuộc lớp "Arktika" đang được đóng thương mại hiện chỉ có chiều rộng 34 mét.

Luồng băng do chúng xẻ ra là quá hẹp so với kích thước của các siêu tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối" hay các siêu tàu chở khí hóa lỏng lớp Yamalmax rộng tới 44–45 mét — khiến phần mạn tàu của các tàu hàng này liên tục bị băng ép chặt.

"Lider" ra đời như một "đầu máy siêu trọng" mở ra một đại lộ thực sự giữa lòng băng giá Đông Bắc Cực. Rãnh băng rộng mở này đủ sức cho các tàu thương mại trọng tải trên 100.000 tấn di chuyển thong dong, khơi thông dòng chảy đô la từ dầu mỏ chảy về Nga mà không một lệnh trừng phạt nào của phương Tây có thể ngăn cản.

Vì sao tiến độ dự án liên tục bị lùi sâu?

Theo kế hoạch ban đầu, siêu tàu phá băng Bắc Cực được đặt lườn trọng thể tại xưởng đóng tàu Viễn Đông SSK "Zvezda" dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2027.

Tuy nhiên, tính đến giữa năm 2026, thực tế đã chứng minh kế hoạch này hoàn toàn vỡ trận. Thời hạn bàn giao thực tế của con tàu "Rossiya" đã bị Bộ Công Thương Nga chính thức điều chỉnh lùi lại ít nhất 3,5 năm — kéo dài sang giai đoạn 2030–2031 hoặc muộn hơn.

Điều gì đã đẩy dự án vào bế tắc?

Nguồn gốc vấn đề bắt đầu từ việc "Lider" được thiết kế trong thời kỳ hoàng kim của hợp tác toàn cầu, khiến các kỹ sư Nga phụ thuộc lớn vào linh kiện nhập khẩu.

Cú sốc đầu tiên giáng xuống dự án là việc tập đoàn đóng tàu Hàn Quốc Samsung Heavy Industries đơn phương chấm dứt hợp tác công nghệ và cắt nguồn cung các phôi thép đúc rèn hạng nặng.

Thực tế phũ phàng hiện ra: để lắp ráp phần vỏ của "Lider", người ta cần những khối thép đúc chuyên dụng chịu lực băng giá siêu nặng lên tới hàng trăm tấn — loại linh kiện mà Nga chưa từng tự sản xuất.

Trước đây, năng lực công nghệ này vốn thuộc về nhà máy "Energomashspetsstal" tại Kramatorsk. Những gì còn lại của cơ sở này sau khi chiến dịch quân sự kết thúc vẫn là một dấu hỏi lớn.

Sự cố buộc ngành công nghiệp quốc phòng Nga phải chuyển hướng đặt hàng khẩn cấp sang các cơ sở trong nước như Izhorskiye Zavody, "Petrostal" và "OMZ-Spetsstal".

Các kỹ sư luyện kim Nga phải tự mò mẫm nghiên cứu công nghệ đúc rèn các khối thép đặc chủng khổng lồ này từ con số 0. Tỷ lệ sản phẩm lỗi trong giai đoạn đầu thử nghiệm tăng cao, cộng với thời gian gia công cơ khí trên các máy tiện đứng hạng nặng hiếm hoi kéo dài nhiều tháng liền, đã khiến tiến độ lắp ráp vỏ tàu trên triền đà xưởng "Zvezda" bị đình trệ nghiêm trọng.

Nút thắt nguy cấp thứ hai lại nằm ở chính hệ thống lò phản ứng thế hệ mới RITM-400.

Các máy bơm tuần hoạt chính có nhiệm vụ vận hành chất tải nhiệt phóng xạ dưới áp suất cực lớn suốt nhiều năm liên tục trước đây đều phải nhập khẩu từ Đức và Pháp.

Khi Cục Thiết kế Chế tạo Máy (CBM) thuộc Rosatom tự phát triển sản phẩm thay thế, họ đã va phải "bức tường" thiếu hụt vòng bi gốm và hệ thống làm kín không tiếp xúc — những chi tiết cũng buộc phải nghiên cứu lại từ đầu.

Chưa dừng lại ở đó, đòn trừng phạt áp đặt lên các linh kiện điện tử chịu bức xạ do phương Tây sản xuất đã buộc các kỹ sư Nga phải thiết kế lại toàn bộ hệ thống bo mạch điều khiển và bảo vệ lò phản ứng.

Thêm vào đó là những vướng mắc kinh niên ở hệ thống chân vịt - bánh lái cùng các bộ chân vịt 7 mét độc bản, khi việc gia công hệ thống trục truyền động đã làm quá tải toàn bộ dây chuyền máy tiện tại nhà máy "Vega". Tất cả đã tạo thành một "cơn bão hoàn hảo" bủa vây lấy dự án "Lider".

Chắc chắn Moscow sẽ không từ bỏ dự án siêu tàu phá băng này khi Rosatom đã rót vào đây những khoản ngân sách khổng lồ, và chiếc tàu đầu tiên "Rossiya" nhiều khả năng sẽ hoàn thành vào đầu những năm 2030.

Mặc dù vậy, "Lider" gần như chắc chắn sẽ chỉ dừng lại ở vị thế của một sản phẩm độc bản. Trong bối cảnh thiếu hụt triền đà nghiêm trọng và tình hình đối đầu căng thẳng hiện nay, việc tiêu tốn tới 150 tỷ rúp chỉ cho một vỏ tàu là một sự xa xỉ khó chấp nhận.