Vượt thiên đường Bali, hòn đảo ‘bí ẩn’ của Việt Nam lọt Top 5 đẹp nhất châu Á, sắp có sân bay quốc tế đón loạt máy bay Airbus A350 và Boeing 787

Theo kết quả Readers' Choice Awards 2026 được tạp chí Conde Nast Traveler mới công bố, Côn Đảo góp mặt trong Top 5 hòn đảo đẹp nhất châu Á, vượt qua nhiều địa điểm nổi tiếng khác.

Cụ thể, Côn Đảo đạt 95,71 điểm, đứng thứ 5 châu Á. Đáng chú ý, điểm đến này xếp trên Langkawi của Malaysia, Boracay và Bali của Indonesia, Koh Samui của Thái Lan.

Trong cùng danh sách, Phú Quốc đạt 98,26 điểm, đứng thứ hai; vị trí dẫn đầu thuộc về Palawan của Philippines với 98,99 điểm. Kết quả này đưa hai hòn đảo của Việt Nam vào nhóm những điểm đến được độc giả quốc tế đánh giá cao trong khu vực.

Khác với những điểm đến du lịch biển phát triển sôi động, Côn Đảo hấp dẫn bởi không gian tương đối yên tĩnh, bãi biển, rạn san hô và hệ sinh thái rừng – biển. Quần đảo ngoài khơi Đông Nam Việt Nam cũng có hệ thống di tích lịch sử, tạo thêm sản phẩm du lịch bên cạnh nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên.

Sức hút của Côn Đảo thời gian gần đây còn được ghi nhận qua các ấn phẩm quốc tế. Năm 2026, Travel + Leisure xếp nơi đây đứng đầu danh sách 30 hòn đảo bí ẩn nhất thế giới; tạp chí Vogue cũng đưa Côn Đảo vào nhóm điểm đến trăng mật đáng chú ý.

Mở rộng du lịch sinh thái dưới tán rừng

Một trong những kế hoạch đáng chú ý là đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí tại Vườn quốc gia Côn Đảo đến năm 2030. Tháng 9/2026, UBND TP.HCM đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đề án, hướng đến khai thác giá trị cảnh quan tự nhiên gắn với bảo tồn rừng và biển.

Theo đề án, khu vực này dự kiến có 20 điểm tổ chức du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí với tổng diện tích hơn 900 ha. Trong đó, diện tích thuộc hợp phần rừng hơn 885 ha, còn hợp phần biển khoảng 20 ha.

Đề án cũng quy hoạch 19 tuyến du lịch sinh thái với tổng chiều dài các tuyến đường rừng, đường mòn và đường thủy khoảng 293,5 km. Ngoài ra, hai tuyến cáp treo với tổng chiều dài 5,5 km cũng nằm trong quy hoạch. Đây là các định hướng phát triển, không đồng nghĩa toàn bộ hạng mục đã được đầu tư hoặc đang thi công.

Theo thông tin từ cơ quan quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, khu vực này đã có 3 dự án du lịch dưới tán rừng được cấp phép đầu tư và đang triển khai, cùng 3 dự án khác đã có chủ trương đầu tư.

Trong số các dự án đã khởi công, Cadabay Resort & Spa và Hon Tre Island Resort & Spa được tổ chức khởi công vào tháng 3/2025 tại khu vực Bãi Ông Câu, thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo. Cả hai do Công ty TNHH Đầu tư Đảo Ngọc Sài Gòn làm chủ đầu tư, với vốn thực hiện dự kiến khoảng 120 tỷ đồng mỗi dự án.

Sân bay Côn Đảo được nghiên cứu nâng cấp

Bên cạnh các dự án du lịch, hạ tầng hàng không là một yếu tố có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tiếp cận Côn Đảo trong thời gian tới.

Năm 2025, Sun Group đề xuất tài trợ lập hồ sơ quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ Xây dựng đã thống nhất tiếp nhận sản phẩm tài trợ và giao Cục Hàng không Việt Nam hướng dẫn quá trình lập quy hoạch theo quy định.

Một nội dung được nghiên cứu là nâng cấp sân bay từ cấp 4C lên cấp 4E, nhằm xem xét khả năng tiếp nhận các dòng máy bay lớn hơn như Airbus A350 và Boeing 787. Phương án kéo dài đường băng về phía biển cũng được đặt ra, nhưng cần đánh giá kỹ về kỹ thuật và tác động môi trường.

Bộ Xây dựng cũng đã ban hành Quyết định số 1140/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm đáng chú ý là Cảng hàng không Côn Đảo được nâng cấp từ sân bay nội địa lên cảng hàng không quốc tế, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong định hướng phát triển hạ tầng hàng không của khu vực biển, đảo.

Trong năm 2024, Côn Đảo đón khoảng 586.000 lượt khách, tăng 41% so với năm trước, với doanh thu du lịch đạt khoảng 3.360 tỷ đồng. Những con số này cho thấy hoạt động du lịch đã có quy mô đáng kể, trong khi khả năng kết nối và sức chứa hạ tầng vẫn là các yếu tố cần tính đến khi phát triển điểm đến.

Với thứ hạng cao trong bảng bình chọn quốc tế, các dự án du lịch sinh thái và kế hoạch nghiên cứu nâng cấp sân bay, Côn Đảo đang đứng trước cơ hội mở rộng sức hút. Bài toán đặt ra là làm thế nào phát triển thêm dịch vụ và hạ tầng mà vẫn giữ được cảnh quan tự nhiên – một trong những yếu tố tạo nên lợi thế khác biệt của hòn đảo.