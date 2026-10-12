Giá dầu thô giao ngay tăng cao chưa từng thấy

Giá Dated Brent – mức giá giao ngay cho các lô hàng thực tế sẽ được giao trong vòng 10 đến 30 ngày tới – đã chạm mốc hơn 154 USD/thùng vào ngày 5/10; đây là mức cao nhất được ghi nhận trong dữ liệu của LSEG kể từ năm 1991.

Mức giá này đã vượt qua kỷ lục thiết lập vào tháng 4/2026, thời điểm thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh sau các cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu nhắm vào Iran.

Dù có giảm nhẹ, giá Dated Brent vẫn duy trì ở mức cao, trên 149 USD/thùng vào thứ Sáu tuần trước. Tuần qua, chênh lệch giá giữa Dated Brent và giá dầu Brent kỳ hạn chuẩn đã nới rộng lên mức kỷ lục hơn 50 USD.

Dù chủ yếu được vận chuyển đến châu Âu, dầu Brent từ Biển Bắc rất thuận tiện cho việc vận chuyển bằng tàu dầu, khiến giá loại dầu này cực kỳ nhạy cảm với những thay đổi về cung và cầu trên toàn cầu.

Lượng dầu thô dự trữ toàn cầu đang sụt giảm trong bối cảnh hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro và bất định. Khi mùa đông đang đến gần, giá dầu sưởi và các loại nhiên liệu khác cũng đang trên đà tăng.

Ông Naohiro Niimura, đồng Giám đốc đại diện tại công ty Market Risk Advisory (có trụ sở tại Tokyo), nhận định: "Người mua đang đổ xô tìm mua dầu Brent vì họ có thể nhận hàng ngay lập tức".

Ngoài ra, còn có sự tranh giành tàu chở dầu để vận chuyển hàng. Hiệu quả vận chuyển đã giảm sút do các tàu phải chuyển hàng sang tàu khác sau khi đi qua Eo biển Hormuz; nguồn cung tàu sẵn có cũng ở mức thấp kể từ tháng 9.

Một chuyên gia phân tích dầu khí cho biết: "Tình trạng gián đoạn nguồn cung, chẳng hạn như khó khăn trong việc bố trí tàu, đang buộc người mua phải nhanh chóng gom hàng, tạo điều kiện cho người bán ấn định mức giá cao hơn".

Thông thường, các hợp đồng dầu thô kỳ hạn dài hạn thường có giá cao hơn do chi phí lưu kho và các yếu tố khác, tạo ra đường cong giá dốc lên. Tuy nhiên, với tình trạng gián đoạn nguồn cung hiện nay, giá của hợp đồng giao tháng gần nhất lại cao hơn, khiến đường cong giá dốc xuống.

Dù vậy, giá dầu Brent kỳ hạn chỉ tăng nhẹ so với mức tăng vọt của giá Dated Brent. Nguyên nhân là do thị trường vẫn kỳ vọng rằng nguồn cung dầu thô qua Eo biển Hormuz sẽ sớm phục hồi. Ngày càng có nhiều tàu thuyền đi qua eo biển trong tình trạng tắt hệ thống nhận dạng tự động để tránh bị tấn công.

Theo bà Kim Fustier từ HSBC, những chuyến vận chuyển như vậy có thể không bền vững. Chi phí cho việc này là rất lớn, bao gồm cả các khoản phụ phí để bù đắp rủi ro khi đi qua những vùng biển nguy hiểm.