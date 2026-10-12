Xuất hiện "sầu riêng giả" giá rẻ bán rong ven đường: Bổ ra bên trong chỉ có... khoai tây

Một người phụ nữ tại Chiết Giang (Trung Quốc) mới đây trên đường đi làm về đã chi 38 Nhân dân tệ (khoảng 147.000 VNĐ) để mua một quả sầu riêng tại gánh hàng rong ven đường. Không ngờ sau khi bổ ra ở nhà, phần cơm sầu riêng bên trong lại ở trong trạng thái kỳ lạ, dính, không những rất khó tách ra mà độ dính còn giống như món đồ chơi "keo bọt" (slime).

Đáng kinh ngạc hơn, cô còn phát hiện nguyên một củ khoai tây giấu bên trong phần cơm sầu, khiến cô ngay lập tức đứng hình. Sau khi đoạn video được đăng tải đã thu hút sự chú ý và thảo luận sôi nổi trên mạng.

Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin, người phụ nữ trên đường tan làm về nhà gần đây thấy một gánh hàng rong bán sầu riêng nên đã bỏ ra 38 Nhân dân tệ để mua một quả sầu riêng. Cô cho biết, lúc đó vỏ sầu riêng có màu vàng óng, nhìn trông đã chín, tiểu thương cũng cam kết bảo đảm chất lượng nên cô không suy nghĩ nhiều mà mua về nhà.

Không ngờ rằng, sau khi về nhà bổ quả sầu riêng ra, cô mới phát hiện trạng thái phần thịt quả cực kỳ kỳ quái, không chỉ dính quánh, khó tách mà chất liệu cũng hoàn toàn khác với sầu riêng thông thường. Cô mô tả phần cơm bên trong dính đến mức "có thể dùng làm keo bọt", và điều khiến cô sốc hơn cả là trong khối chất dính đó lại giấu một củ khoai tây.

Hình ảnh bên trong quả sầu riêng "giả"

Người phụ nữ đã quay lại trải nghiệm kỳ lạ này thành video rồi đăng lên mạng, lập tức thu hút sự thảo luận sôi nổi từ cư dân mạng. Có người không nén nổi trò đùa châm biếm: "Đây đâu phải trái cây, rõ ràng là hộp quà bí ẩn (blind box) nhà bếp mà", cũng có người nghi ngờ liệu video có phải do cố tình dàn dựng hay không, đặt câu hỏi làm sao khoai tây lại có thể xuất hiện bên trong quả sầu riêng được.

Trước những nghi vấn từ bên ngoài, người phụ nữ sau đó đã đăng tiếp một video để đính chính, nhấn mạnh toàn bộ vụ việc đều là trải nghiệm thực tế của chính cô, không hề bịa đặt câu chuyện, cũng không cố tình phóng đại hay dẫn dắt dư luận. Cô cho biết sau khi mua về nhà mới phát hiện ra tình trạng bất thường bên trong quả sầu riêng, và lúc đó quả thực đã tìm thấy một củ khoai tây trong phần thịt quả đó.

Người phụ nữ tiết lộ, hiện tại đã có cơ quan chức năng liên quan gọi điện để tìm hiểu tình hình. Cô cũng đã quay lại địa điểm mua sầu riêng ban đầu với hy vọng tìm người bán để đòi lại sự công bằng, nhưng không còn tìm thấy chủ sạp hàng đâu nữa. Cô chỉ có thể nhắc nhở những người tiêu dùng khác rằng: "Mọi người mua sầu riêng ở các gánh hàng rong ven đường nhất định phải cẩn trọng".

Đáng chú ý là, một cư dân mạng khác cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự, cho biết bản thân cũng từng mua phải "sầu riêng giả", nhưng sau khi bổ ra thì phát hiện thứ bất thường bên trong nhìn giống "khoai tây nghiền" hơn.

Nguồn: ETtoday