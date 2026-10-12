Volkswagen Tiguan đời mới rục rịch về Việt Nam: Giá dự kiến từ hơn 1,3 tỷ đồng, nhập Đức, cạnh tranh CR-V

Tiguan thế hệ mới sắp về Việt Nam

Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng, Volkswagen Tiguan 2026 - thế hệ thứ 3 - đã bắt đầu nhận đặt cọc sớm. Xe được nhập khẩu từ Đức, với hai phiên bản Style và R-Line.

Người bán cho biết Volkswagen Tiguan Style giá dự kiến 1,339 tỷ đồng, trong khi bản Tiguan R-Line có giá 1,499 tỷ đồng. Mức đặt cọc tiên phong được đại lý đưa ra là 50 triệu đồng.

Volkswagen Tiguan thế hệ mới được lên lịch về Việt Nam. Ảnh: Caranddriver

Đây hiện là thông tin từ phía đại lý. Volkswagen Việt Nam chưa xác nhận thông tin này. Do đó, các mức giá trên có thể thay đổi khi xe được giới thiệu chính thức.

Bên cạnh đó, theo thông tin chào bán, Tiguan thế hệ mới sẽ sử dụng cấu hình 5 chỗ ngồi. Đây là điểm khác biệt so với Tiguan từng bán tại Việt Nam trước đây, vốn là SUV 7 chỗ. Mẫu xe thế chỗ vào phân khúc 7 chỗ tương tự của Volkswagen tại Việt Nam sẽ là Tayron, giá dự kiến từ 1,639 tỷ đồng.

Giá xe hấp dẫn hơn đáng kể?

Trước đây, Tiguan khi mới bán tại Việt Nam từng có giá niêm yết 1,999 tỷ đồng. Mức giá điều chỉnh sau đó vẫn quanh khoảng 1,8 tỷ đồng, ngang ngửa xe sang như Mercedes-Benz GLC.

Trong khi đó, mức giá dự kiến 1,339-1,499 tỷ đồng đưa thế hệ mới của Tiguan đến gần hơn với nhóm SUV phổ thông có giá cao, trong đó có Honda CR-V (1,25 tỷ đồng).

Giá Tiguan Allspace trước đây tiệm cận GLC, nhưng giá dự kiến mới tiệm cận CR-V. Ảnh: Đại lý

Tiguan thế hệ mới có gì?

Volkswagen Tiguan thế hệ thứ ba ra mắt toàn cầu vào tháng 9/2023, đánh dấu sự thay đổi đáng kể về thiết kế, nền tảng khung gầm và công nghệ so với thế hệ trước.

Tiguan thế hệ mới sử dụng nền tảng MQB Evo. Với phiên bản trục cơ sở tiêu chuẩn (5 chỗ), xe có chiều dài cơ sở 2.681 mm, ngắn hơn đáng kể so với Tiguan Allspace từng bán tại Việt Nam.

Ngoại thất xe được làm mới theo hướng mềm mại, hiện đại hơn. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng LED thanh mảnh, dải đèn nối ngang và lưới tản nhiệt thu nhỏ. Cản trước có thiết kế thể thao hơn, trong khi phía sau cũng được bổ sung dải đèn vắt ngang.

Thế hệ Tiguan mới có thiết kế ngày càng giống Audi. Ảnh: CaranddriverThế hệ Tiguan mới có thiết kế ngày càng giống Audi. Ảnh: Caranddriver

Nội thất Tiguan thế hệ mới được thiết kế tối giản, nổi bật với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình giải trí trung tâm tới 15 inch và HUD tùy phiên bản. Cần số được chuyển lên cột vô-lăng, nhường chỗ cho núm xoay điều chỉnh chế độ lái và chức năng giải trí ở cụm điều khiển trung tâm.

Thiết kế bên trong Tiguan cũng lột xác. Ảnh: Caranddriver

Ở thị trường quốc tế, Volkswagen Tiguan thế hệ mới có nhiều tùy chọn hệ truyền động, gồm động cơ xăng TSI, diesel TDI, hybrid nhẹ và hybrid sạc ngoài (PHEV). Xe còn có cả tùy chọn treo thích ứng (DCC Pro). Hiện chưa rõ cấu hình Tiguan đc phân phối tại Việt Nam.

Một số hình ảnh tham khảo khác của Volkswagen Tiguan 2026: