Hệ sinh thái doanh nghiệp của 8 tỷ phú USD Việt Nam

Theo dữ liệu cập nhật đến ngày 12/10 trên Forbes , ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản 35,2 tỷ USD, xếp thứ 66 thế giới. Các đại diện khác của Việt Nam góp mặt trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes gồm: bà Nguyễn Thị Phương Thảo, bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng, ông Hồ Hùng Anh, ông Trần Đình Long, ông Ngô Chí Dũng và ông Nguyễn Đăng Quang.

8 tỷ phú USD của Việt Nam theo bảng xếp hạng của Forbes.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Từ bất động sản đến công nghiệp, công nghệ

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Tập đoàn Vingroup là biểu tượng hàng đầu của mô hình phát triển tập đoàn tư nhân đa ngành tại Việt Nam.

Tiền thân của Vingroup là Tập đoàn Technocom, thành lập năm 1993 tại Ukraine. Sau 33 năm phát triển, Vingroup đã hình thành một hệ sinh thái hoạt động trên nhiều lĩnh vực và mở rộng ra hơn 10 quốc gia trên thế giới.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng. (Ảnh: VIC)

Hiện Vingroup đang phát triển mạnh 6 nhóm hoạt động trọng tâm gồm: công nghệ - công nghiệp; thương mại dịch vụ; hạ tầng; năng lượng xanh; văn hóa và thiện nguyện xã hội. Bổ trợ cho các trụ cột là hàng loạt doanh nghiệp như: VinFast, Green SM, VinMetal, VinSmart Future, VinRobotics, Vinhomes, Vinpearl, Vincom Retail, VinSpeed, VinEnergo, Vinmec, Vinschool, VinUniversity...

6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của tập đoàn này đạt 222.336 tỷ đồng, tăng 72,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 20.375 tỷ đồng, tăng gần 349%.

Nếu trong quý II/2025, sản xuất là lĩnh vực mang về doanh thu lớn nhất cho Vingroup, đạt hơn 17.300 tỷ đồng, thì 1 năm sau, vị trí này đã đảo chiều. Doanh thu bất động sản trong quý II/2026 đạt hơn 67.000 tỷ đồng, tăng khoảng 384% và chiếm gần 57% tổng doanh thu của tập đoàn.

Tháng 9 vừa qua, Vingroup được TIME xếp hạng 340 trong bảng World’s Best Companies 2026 - Những công ty tốt nhất thế giới năm 2026. So với năm 2025, Vingroup đã nhảy vọt gần 500 bậc và là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất được xướng tên trong bảng xếp hạng danh giá này.

Bất động sản là một trong những trụ cột quan trọng của Vingroup, với Vinhomes phát triển các khu đô thị, nhà ở và bất động sản thương mại. Vincom Retail hoạt động trong lĩnh vực trung tâm thương mại. Vinpearl phát triển hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các dịch vụ du lịch.

Trong nhóm công nghiệp - công nghệ, VinFast tiếp tục là doanh nghiệp trung tâm. Hãng xe thuần điện VinFast đã trở thành thương hiệu ô tô dẫn đầu doanh số tại thị trường Việt Nam, đồng thời đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ô tô và 1 triệu xe máy điện trên toàn cầu trong năm nay.

Đáng chú ý, năm 2025, Vingroup chính thức mở rộng sang hai lĩnh vực chiến lược mới là Hạ tầng và Năng lượng xanh. Thông qua VinSpeed với hai tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ (TP.HCM) và Hà Nội - Quảng Ninh đã được khởi công, cùng các dự án năng lượng do VinEnergo triển khai tại nhiều địa phương, Vingroup đang từng bước góp phần tăng cường kết nối vùng, mở rộng không gian kinh tế và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, Vingroup tiếp tục duy trì một trụ cột doanh nghiệp xã hội gồm y tế, giáo dục và vận tải công cộng.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Hệ sinh thái hàng không - tài chính - dịch vụ

Chủ tịch VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo được biết đến là nữ tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam và nữ tỷ phú tự thân đầu tiên ở Đông Nam Á. Bà Thảo hiện sở hữu khối tài sản 4,1 tỷ USD, là người giàu thứ 2 tại Việt Nam theo xếp hạng của Forbes và xếp thứ 1.030 thế giới.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp trải rộng từ hàng không đến ngân hàng, tài chính và đầu tư.

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. (Ảnh: HDBank)

Trong đó, Vietjet Air là doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi bà Thảo. Hãng phát triển theo mô hình hàng không chi phí thấp, tập trung mở rộng mạng bay, khai thác đội tàu bay và phục vụ nhu cầu đi lại trong nước lẫn quốc tế. Hãng hàng không này cũng đang muốn vươn ra khỏi mô hình vận tải truyền thống để trở thành một tập đoàn công nghệ hàng không toàn diện.

Tháng 8 vừa qua, HĐQT CTCP Hàng không Vietjet thông qua phương án góp vốn thành lập CTCP International Technical Services. Doanh nghiệp mới được định hướng nâng cao năng lực kỹ thuật, tăng tính chủ động trong bảo dưỡng đội bay, tối ưu chi phí và từng bước cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các hãng hàng không trong nước và quốc tế.

Trước đó, Vietjet cũng thông qua kế hoạch góp thêm 250 tỷ đồng vào Công ty TNHH Galaxy Pay, đơn vị ví điện tử do hãng sở hữu 100% vốn. Sau giao dịch, tổng vốn góp của Vietjet tại đây tăng từ 50 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, nhằm đầu tư hệ thống Internet vệ tinh Starlink với mục tiêu đón đầu xu hướng.

Bên cạnh hàng không, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo còn giữ vai trò Phó chủ tịch thường trực tại HDBank. Tại nhà băng này, lộ trình tăng vốn điều lệ hướng tới mốc hơn 72.000 tỷ đồng cũng vừa được thông qua.

Một mắt xích khác là Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng số Vikki (VikkiBankS) đã hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu, thu về 3.000 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ công ty tăng từ 500 tỷ lên 3.500 tỷ đồng.

Trước đó, trong tháng 1/2026, Công ty TNHH Galaxy Digital Holdings (Galaxy Holdings) cũng thuộc hệ sinh thái Sovico của nữ tỷ phú, đã hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.345 tỷ đồng. Theo giới thiệu, Galaxy Holdings định hướng phát triển thành tập đoàn công nghệ số, dữ liệu và AI, kết nối công nghệ số với kinh doanh số.

Tỷ phú Phạm Thu Hương: ‘Nữ tướng’ của hệ sinh thái Vingroup

Theo cập nhật của Forbes đến ngày 12/10, bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - sở hữu khối tài sản ròng 4 tỷ USD, là người giàu thứ ba tại Việt Nam và giàu thứ 1.066 thế giới.

Bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch Vingroup. (Ảnh: VIC)

Bà Phạm Thu Hương là một trong những nhân vật quan trọng trong lịch sử phát triển Vingroup. Bà đồng hành cùng chồng - tỷ phú Phạm Nhật Vượng từ những giai đoạn đầu khởi nghiệp tại Ukraine trước khi trở về Việt Nam. Hiện nay, Vingroup trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam với các lĩnh vực kinh doanh trải rộng.

Năm 2020, bà Hương cùng ông Vượng tham gia sáng lập Quỹ VinFuture, một tổ chức phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy đổi mới trong các lĩnh vực như y tế và phát triển bền vững.

Tỷ phú Phạm Thúy Hằng: Vai trò gắn với hệ sinh thái Vingroup

Bà Phạm Thúy Hằng, em gái bà Phạm Thu Hương, cũng giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup. Bà góp mặt trong danh sách tỷ phú USD thường niên của Forbes năm 2026 cùng chị gái, đưa số doanh nhân thuộc cùng một gia đình có tên trong danh sách lên 3 người (nếu tính cả ông Phạm Nhật Vượng).

Hiện tại, bà Phạm Thúy Hằng sở hữu khối tài sản 2,8 tỷ USD, xếp thứ 1.479 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes .

Bà Phạm Thúy Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup. (Ảnh: Forbes)

Bà Phạm Thúy Hằng tốt nghiệp Cử nhân Ngoại ngữ Nga văn, Đại học Hà Nội. Bà thuộc nhóm những người đồng hành với vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Phạm Thu Hương từ thời kỳ kinh doanh tại Đông Âu, trước khi về mở rộng hoạt động trong nước.

Năm 2005, bà Phạm Thúy Hằng được bầu vào HĐQT Vingroup và giữ chức Phó Chủ tịch từ năm 2010. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, bà Hằng tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bên cạnh vai trò tại Vingroup, bà Phạm Thúy Hằng còn là cổ đông sáng lập của CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed.

Tỷ phú Hồ Hùng Anh: Hệ sinh thái tài chính vững chắc

Ông Hồ Hùng Anh là Chủ tịch Techcombank, một ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam, niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 2018. Ông Hồ Hùng Anh hiện sở hữu khối tài sản 2,3 tỷ USD, xếp thứ 1.816 thế giới.

Ông Hồ Hùng Anh bắt đầu tham gia HĐQT Techcombank từ tháng 3/2004 và chính thức giữ chức Chủ tịch HĐQT Techcombank từ tháng 5/2008 cho đến nay.

Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank. (Ảnh: Techcombank)

Trong vai trò lãnh đạo, tỷ phú Hồ Hùng Anh đã đưa Techcombank thành một trong những ngân hàng tư nhân lớn và có lợi nhuận hàng đầu Việt Nam.

Ngoài ra, tỷ phú Hồ Hùng Anh còn là một trong những nhà sáng lập, từng giữ các vị trí như Tổng Giám đốc Công ty Masan Rus Trading tại Nga, Phó Chủ tịch Tập đoàn Masan (Masan Group) và Phó Chủ tịch Masan Corp.

Tỷ phú Trần Đình Long: Hòa Phát xây dựng hệ sinh thái từ thép và công nghiệp

Với khối tài sản ròng 2,3 tỷ USD, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát - xếp thứ 1.827 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.

Tỷ phú Trần Đình Long là gương mặt tiêu biểu của hệ sinh thái công nghiệp, trong đó thép giữ vai trò trung tâm. Công ty Hòa Phát là doanh nghiệp phát triển từ hoạt động kinh doanh máy móc, thiết bị và linh kiện trước khi mở rộng sang sản xuất công nghiệp quy mô lớn.

Tỷ phú Trần Đình Long. (Ảnh: Hòa Phát)

Hòa Phát khởi đầu năm 1992 là một công ty buôn bán máy xây dựng. Sau đó, Hòa Phát lần lượt mở rộng sang các lĩnh vực khác như nội thất, ống thép, thép xây dựng, điện lạnh, bất động sản và nông nghiệp. Ngày 15/11/2007, Hòa Phát chính thức niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán HPG.

Hiện nay, Tập đoàn Hòa Phát hoạt động trong 5 lĩnh vực: gang thép (thép xây dựng, thép cuộn cán nóng); sản phẩm thép (gồm ống thép, tôn mạ, thép rút dây, thép dự ứng lực); nông nghiệp; bất động sản; điện máy gia dụng.

Trong đó, sản xuất thép là lĩnh vực cốt lõi chiếm tỷ trọng 90% doanh thu và lợi nhuận toàn tập đoàn. Với công suất 16 triệu tấn thép thô/năm, Hòa Phát là doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Tập đoàn Hòa Phát giữ thị phần số 1 Việt Nam về thép xây dựng, ống thép; Top 5 về tôn mạ.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, nhiều năm qua, Hòa Phát đã trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất trứng gà sạch lớn nhất Việt Nam, đồng thời đầu tư mạnh vào chăn nuôi heo và bò Úc.

Ở mảng bất động sản, Tập đoàn Hòa Phát đang phát triển mạnh mẽ với hai trụ cột chính là bất động sản khu công nghiệp và bất động sản nhà ở - đô thị.

Bên cạnh vị thế hàng đầu ngành thép, Tập đoàn Hòa Phát còn có một mảng kinh doanh ít được chú ý là điện lạnh - điện máy gia dụng.

Tỷ phú Ngô Chí Dũng: Hệ sinh thái tài chính lấy VPBank làm trọng tâm

Tỷ phú Ngô Chí Dũng.

Tỷ phú Ngô Chí Dũng là Chủ tịch HĐQT VPBank, một trong những ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô lớn tại Việt Nam. Ông hiện sở hữu khối tài sản 1,3 tỷ USD, xếp thứ 2.969 thế giới.

Tháng 4/2021, VPBank ký kết thỏa thuận bán 49% vốn điều lệ tại công ty tài chính tiêu dùng FE Credit cho Công ty Tài chính Tiêu dùng SMBC (SMBCCF) - một công ty con thuộc Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui (SMBC) của Nhật Bản với giá trị định giá thương vụ lên đến 1,4 tỷ USD

Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) chính thức niêm yết cổ phiếu và giao dịch phiên đầu tiên trên sàn HoSE vào ngày 11/12/2025.

Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang: Từ hàng tiêu dùng đến bán lẻ hiện đại

Theo ước tính của Forbes , ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan - đang sở hữu 1,1 tỷ USD, xếp thứ 3.236 thế giới.

Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan. (Ảnh: Forbes)

Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đầu tư vào ngân hàng thương mại Techcombank năm 1993, sau đó thành lập Tập đoàn Masan cùng với tỷ phú Hồ Hùng Anh năm 2004.

Masan là tập đoàn đa ngành lớn tại Việt Nam, sở hữu các hoạt động sản xuất và kinh doanh hàng tiêu dùng thiết yếu. Hệ sinh thái của Tập đoàn Masan được vận hành dựa trên chiến lược “đại kết nối” với 3 trụ cột chính: Bán lẻ (WinCommerce); Thương hiệu tiêu dùng (Masan Consumer); Kỹ thuật số và Hậu cần toàn diện (Digital/Supra Logistics).