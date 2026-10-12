Tin vui cho doanh nghiệp Việt Nam muốn vào chuỗi cung ứng của Samsung

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Việt Hòa- Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa Bộ Công Thương và Samsung Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất, cải tiến kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Những hoạt động này đã góp phần cải thiện năng lực quản trị, sản xuất của doanh nghiệp, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa năng lực của doanh nghiệp trong nước với yêu cầu của các tập đoàn đa quốc gia.

Cục trưởng nhấn mạnh trong giai đoạn hợp tác tiếp theo, bên cạnh việc duy trì và nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo, tư vấn, cần chú trọng hơn nữa đến mục tiêu kết nối và tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp tham gia chuỗi cung ứng của Samsung. T

heo đó, việc hỗ trợ doanh nghiệp cần gắn với nhu cầu thực tế của chuỗi cung ứng, tập trung vào các doanh nghiệp có tiềm năng, có định hướng phát triển lâu dài và khả năng đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và năng lực cung ứng.

Đồng thời, Cục trưởng đề nghị Samsung Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối với Tập đoàn tại Hàn Quốc, tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin về nhu cầu, tiêu chí lựa chọn nhà cung ứng, qua đó giúp cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp Việt Nam có định hướng cải tiến, đầu tư và nâng cao năng lực phù hợp. Cục trưởng bày tỏ mong muốn tăng cường cơ chế trao đổi thông tin, đánh giá kết quả hợp tác thường xuyên, hướng tới những kết quả cụ thể, thực chất trong phát triển mạng lưới nhà cung ứng nội địa.

Về phía Samsung Việt Nam ông Shim Sang Yong ghi nhận và đánh giá cao các đề xuất của Cục trưởng Trần Việt Hòa về việc tăng cường kết nối, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của Samsung. Đại diện Samsung Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghiệp trong việc tìm kiếm, lựa chọn và hỗ trợ các doanh nghiệp có tiềm năng, đồng thời tăng cường trao đổi với Tập đoàn tại Hàn Quốc nhằm nghiên cứu, mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp Việt Nam.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bộ Công Thương

Bên cạnh đó, Samsung Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn Cục Công nghiệp tiếp tục phối hợp giới thiệu các doanh nghiệp có năng lực và nhu cầu phù hợp, làm cơ sở để xây dựng lộ trình hỗ trợ, nâng cao năng lực sản xuất và từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn trở thành nhà cung ứng của Samsung.

Tại buổi làm việc, đại diện Samsung Việt Nam đã chia sẻ kết quả triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, đồng thời thông tin về những nỗ lực thúc đẩy mở rộng mạng lưới nhà cung ứng nội địa.

Theo đó, Samsung Việt Nam đang tích cực trao đổi với các bộ phận phát triển sản phẩm và mua hàng của Tập đoàn tại Hàn Quốc nhằm nghiên cứu các cơ hội mở rộng mạng lưới nhà cung ứng, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam có năng lực phù hợp tiếp cận và từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng của Samsung.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hai bên cũng trao đổi về các khó khăn, thách thức đối với doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước, đặc biệt là yêu cầu nâng cao năng lực công nghệ, quản trị sản xuất, chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của doanh nghiệp đầu chuỗi.

Trong thời gian qua, Bộ Công Thương và Samsung Việt Nam đã phối hợp triển khai nhiều chương trình nhằm nâng cao năng lực doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, tập trung vào các hoạt động tư vấn cải tiến sản xuất, hỗ trợ ứng dụng tự động hóa, phát triển mô hình nhà máy thông minh và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Giai đoạn 2018-2024, hai bên đã hợp tác triển khai nhiều dự án nhằm phát triển chuỗi cung ứng linh kiện, phụ tùng trong lĩnh vực điện tử, hướng tới tìm kiếm và hỗ trợ các nhà cung ứng tiềm năng đáp ứng tiêu chí trở thành nhà cung cấp của Samsung, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Một số chương trình tiêu biểu gồm Dự án "Đào tạo tư vấn viên Việt Nam trong lĩnh vực cải tiến sản xuất và nâng cao chất lượng" (2018-2019), Dự án "Đào tạo nguồn nhân lực khuôn mẫu Việt Nam" (2020-2024) và Dự án "Phát triển nhà máy thông minh" (2022-2023).

Đối với định hướng hợp tác năm 2027, hai bên đã thảo luận về việc tiếp tục triển khai các chương trình tư vấn, đào tạo và hỗ trợ chuyển đổi sản xuất theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó, chú trọng phối hợp rà soát, lựa chọn các doanh nghiệp có tiềm năng, xác định nhu cầu hỗ trợ và xây dựng lộ trình nâng cao năng lực phù hợp với từng doanh nghiệp, hướng tới đáp ứng các tiêu chí tham gia chuỗi cung ứng của Samsung.

Hai bên cũng trao đổi về khả năng tăng cường phối hợp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu tận dụng cơ sở vật chất của IDC để tổ chức các hoạt động đào tạo, kết hợp kiến thức chuyên môn với thực hành tại doanh nghiệp.

Thông qua buổi làm việc, Cục Công nghiệp và Samsung Việt Nam tiếp tục khẳng định định hướng tăng cường hợp tác trong phát triển công nghiệp hỗ trợ, gắn hoạt động nâng cao năng lực doanh nghiệp với nhu cầu thực tế của các chuỗi cung ứng. Qua đó, từng bước mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam trở thành nhà cung ứng của Samsung, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, phát triển năng lực công nghiệp trong nước và thúc đẩy sự tham gia sâu hơn của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu.