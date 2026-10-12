Sau 5 năm xây dựng, đại dự án 16 tỷ USD lớn nhất cả nước bước vào loạt “bài kiểm tra” quan trọng, quyết tâm khai thác thương mại ngay trong năm nay

Ngày 12/10, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã chấp thuận kế hoạch bay kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Cụ thể, hoạt động bay kiểm tra, hiệu chuẩn được thực hiện đối với hệ thống dẫn đường ILS/DME và hệ thống đèn tín hiệu đường cất hạ cánh 05R/23L.

Thời gian triển khai từ 00h ngày 11/10 đến 23h59 ngày 19/10 (giờ địa phương).

Để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Cảng hàng không quốc tế Long Thành chủ trì, tổ chức triển khai hoạt động bay kiểm tra, hiệu chuẩn đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

Các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH), Đài kiểm soát không lưu Long Thành và các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình thực hiện.

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp điều hành hoạt động bay kiểm tra, hiệu chuẩn an toàn, đồng thời thực hiện thủ tục phát hành thông báo hàng không (NOTAM) đúng quy định.

Cảng vụ Hàng không miền Nam có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn hàng không của các đơn vị trong quá trình triển khai kế hoạch.

Trước đó, ACV đã có văn bản đề nghị Cục Hàng không Việt Nam xem xét, chấp thuận kế hoạch bay kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ hệ thống thiết bị dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không tại sân bay Long Thành.

Để đảm bảo đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại vào tháng 12/2026, từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay, sân bay Long Thành triển khai 3 đợt thử nghiệm vận hành toàn diện. Đợt 1 (tháng 9 đến tháng 10/2026), đợt 2 (tháng 11/2026) và đợt 3 (tháng 12/2026).

Từ tháng 12 năm nay, ACV sẽ đưa vào khai thác sân bay Long Thành theo nguyên tắc tăng dần quy mô với 3 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 (từ tháng 12/2026 - 3/2027) khai thác từ 6 - 10% công suất thiết kế; giai đoạn 2 (từ tháng 4/2027 - 10/2027) đạt khoảng 50% công suất thiết kế và giai đoạn 3 (từ sau tháng 10/2027) khai thác 100% công suất thiết kế.

Sân bay Long Thành khởi công vào ngày 5/1/2021 và được xây dựng trên diện tích rộng 5.000ha có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336.630 tỷ đồng (tương đương 16 tỷ USD). Khi hoàn thành giai đoạn 1, sân bay Long Thành có công suất phục vụ 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, góp phần giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất và trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.



