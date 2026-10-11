Sổ đỏ ghi số chứng minh nhân dân cũ đã hết hạn, người dân xử lý thế nào? Bộ Công an trả lời

Theo Báo Chính phủ, ông Vũ Khánh gửi câu hỏi đến Bộ Công an về thủ tục xác nhận số chứng minh nhân dân 9 số cũ. Cụ thể, trước đây, mẹ ông được Công an tỉnh Thanh Hóa cấp chứng minh nhân dân 9 số. Sau khi giấy tờ hết hạn, bà được Công an TP. Hà Nội cấp chứng minh nhân dân 9 số mới.

Thời điểm đó, Công an TP. Hà Nội chỉ xác nhận thay đổi số chứng minh nhân dân này bằng việc viết số chứng minh nhân dân mới lên sổ hộ khẩu.

Hiện nay, ông Khánh không biết làm thế nào để xác nhận số chứng minh nhân dân do Công an tỉnh Thanh Hóa cấp là của mẹ ông. Số chứng minh nhân dân đó ghi trên sổ đỏ của gia đình nên mọi hoạt động làm thủ tục công chứng di sản thừa kế đều gặp khó khăn.

Ông Khánh hỏi, ông phải làm thủ tục như thế nào để xác nhận số chứng minh nhân dân nêu trên?

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Tại khoản 7 Điều 5 Nghị định số 58/2026/NĐ-CP ngày 13/2/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 70/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước quy định:

"Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:

"Điều 12. Thông tin số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân đã hủy

Thông tin số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân đã hủy được mã hóa, tích hợp trong mã QR trên thẻ căn cước, trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID). Cơ quan, tổ chức, cá nhân quét mã QR trên thẻ căn cước, khai thác thông tin trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, khai thác thông tin trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và sử dụng thông tin số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân đã hủy truy xuất được qua mã QR, trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, khai thác thông tin trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác; không được yêu cầu công dân phải cung cấp xác nhận số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân đã hủy"".

Căn cứ quy định trên, kể từ ngày 15/3/2026, Công an cấp xã, cơ quan quản lý căn cước dừng việc cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân 9 số, số định danh cá nhân theo quy định.

Trường hợp công dân có 2 số chứng minh nhân dân 9 số mà trong đó 1 số chưa được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, đề nghị công dân đến Công an cấp xã nơi công dân cư trú mang theo giấy tờ, tài liệu có liên quan đến thông tin số chứng minh nhân dân 9 số (số do Công an tỉnh Thanh Hóa cấp) để được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước. Sau khi thông tin số chứng minh nhân dân 09 số do Công an tỉnh Thanh Hóa cấp được cập nhật thì công dân thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước.

Thông tin số chứng minh nhân dân 9 số (số do Công an tỉnh Thanh Hóa cấp) được mã hóa, tích hợp trong mã QR trên thẻ căn cước, trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID). Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể khai thác, tra cứu thông tin bằng cách quét mã QR trên thẻ căn cước hoặc trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.

Ngoài ra, công dân có thể thực hiện thủ tục "Khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" (mã thủ tục hành chính: 1.009714) để được cấp "Phiếu cung cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước" (Mẫu DC03 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2024/TT-BCA), bao gồm các trường thông tin của công dân theo quy định tại Điều 9 Luật Căn cước (trong đó có số chứng minh nhân dân 9 số do Công an tỉnh Thanh Hóa cấp đã được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước).



