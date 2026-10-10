Toàn cảnh 20km đường Vành đai 2,5 Hà Nội sau thông xe kỹ thuật: Hiện đại, khang trang, khác hẳn trước đây

Sáng 10/10, nhiều đoạn tuyến thuộc dự án đường Vành đai 2,5 Hà Nội đã hoàn thiện các hạng mục thảm nhựa, kẻ vạch, chỉnh trang cảnh quan và chính thức thông xe kỹ thuật nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Ghi nhận lúc 8h30 ngày 10/10, tại đoạn tuyến Cầu Giấy - Dương Đình Nghệ, không khí giao thông trở nên nhộn nhịp. Hai bên đường được trang hoàng cờ hoa, nhiều hạng mục hạ tầng đã cơ bản hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang cho tuyến đường.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), TP Hà Nội đưa vào khai thác một số đoạn tuyến thuộc đường Vành đai 2,5

Pano tuyên truyền chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô đặt trang trọng tại điểm đầu tuyến đường mới mở. Pano tuyên truyền chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô đặt trang trọng tại điểm đầu tuyến đường mới mở.

Tuyến đường Cầu Giấy - Dương Đình Nghệ được trang hoàng pano, cờ hoa trong ngày thông xe kỹ thuật

Trong những ngày vừa qua, các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc để hoàn thiện các đoạn tuyến thuộc dự án Vành đai 2,5 với tổng chiều dài gần 20km. Mặt đường được thảm nhựa, máy lu hoạt động liên tục nhằm hoàn thiện kết cấu nền, bảo đảm chất lượng công trình.

Cùng với đó, các tổ thi công khẩn trương triển khai những phần việc còn lại như lát vỉa hè, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, biển báo và kẻ vạch giao thông, hướng tới hoàn thiện đồng bộ hạ tầng trên toàn tuyến.

Toàn cảnh trên cao trục đường Vành đai 2,5 đoạn kết nối hạ tầng giao thông hiện đại

Đoạn tuyến Nguyễn Trãi - Đầm Hồng thông xe kỹ thuật ngày 10/10.

Người dân ngỡ ngàng khi di chuyển qua tuyến đường Vành đai 2,5 trong ngày thông xe kỹ thuật, với diện mạo khang trang, mặt đường rộng rãi, dải phân cách trồng hoa và cây xanh đồng bộ.

Dải phân cách giữa được trồng hoa, cây xanh đồng bộ, kết hợp hệ thống chiếu sáng hiện đại, tạo cảnh quan xanh và diện mạo khang trang cho tuyến đường.

Việc thông xe kỹ thuật một số đoạn tuyến đường Vành đai 2,5 góp phần giảm áp lực giao thông, giảm ùn tắc tại các tuyến đường lân cận.

Việc các đoạn đường được thông xe kỹ thuật trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô mang đến diện mạo mới cho nhiều khu vực của Hà Nội. Người dân lưu thông qua các tuyến đường có thêm kỳ vọng về việc đi lại thuận tiện hơn, góp phần giảm áp lực giao thông tại những khu vực đông dân cư.

Không khí khẩn trương hoàn thiện công trình cùng cờ hoa trang trí trên các tuyến đường cũng tạo nên không khí phấn khởi trong ngày kỷ niệm 10/10. Việc đưa các đoạn tuyến vào khai thác sau khi đáp ứng các điều kiện cần thiết được kỳ vọng góp phần cải thiện kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển đô thị tại những khu vực dự án đi qua.

Việc di chuyển của người dân qua các khu vực lân cận cũng được rút ngắn, tiết kiệm thời gian

Nhiều đoạn tuyến thuộc đường Vành đai 2,5 đã đạt hơn 80% khối lượng xây dựng, các hạng mục đang dần được hoàn thiện.

Các tổ thi công đồng thời triển khai những phần việc còn lại như lát vỉa hè, trồng cây xanh, lắp đặt đèn chiếu sáng, biển báo và kẻ vạch giao thông, hướng tới hoàn thiện đồng bộ tuyến đường

Mặt đường được thảm nhựa phẳng phiu, hệ thống vạch sơn và biển báo chỉ dẫn giao thông được hoàn thiện rõ nét, bảo đảm đồng bộ hạ tầng trên tuyến.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, các đoạn tuyến được thông xe kỹ thuật, kéo dài gần 20km, gồm: tuyến đường số 5 vào Khu đô thị mới Tây Hồ Tây; Cầu Giấy - Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi - Đầm Hồng.