Lộ diện TP đầu tiên và duy nhất ghi nhận FDI tiến sát mốc 19 tỷ USD: Thu hút hơn 8 tỷ USD chỉ trong 1 tháng, bỏ xa toàn bộ TP trực thuộc TW

Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 30/9/2026 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo địa phương, trong 9 tháng đầu năm 2026, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 30 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đáng chú ý, Thành phố Hồ Chí Minh đang là địa phương dẫn đầu với tổng vốn FDI đăng ký ước đạt 18,2 tỷ USD. So sánh với kết quả thu hút FDI sau 8 tháng đầu năm (hơn 10 tỷ USD) cho thấy riêng tháng 9, TP.HCM thu hút khoảng trên 8 tỷ USD.

Con số này bỏ xa vị trí của địa phương có tổng vốn FDI cao thứ 2 cả nước là Thái Nguyên (7,9 tỷ USD) và các thành phố trực thuộc Trung ương như: Hà Nội (4,1 tỷ USD), Hải Phòng (3 tỷ USD), Quảng Ninh (676 triệu USD), Bắc Ninh (4,2 tỷ USD), Đà Nẵng (435 triệu USD), TP Huế (129 triệu USD), Đồng Nai (1,3 tỷ USD) và Cần Thơ (99 triệu USD).

Theo báo cáo của Sở Tài chính TPHCM, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký trên toàn Thành phố, gồm cấp mới, điều chỉnh tăng vốn và góp vốn, mua cổ phần cao gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 162,4% kế hoạch năm.

Trong 9 tháng, Thành phố cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 1.438 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 9,3 tỷ USD. Có 225 lượt dự án điều chỉnh vốn, ghi nhận vốn tăng 4,92 tỷ USD và 1.450 trường hợp góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp với tổng giá trị 2,94 tỷ USD.

Đáng chú ý, vốn cấp mới chiếm 54,3% tổng vốn FDI thu hút, trong khi vốn điều chỉnh chiếm 28,6%. Theo Sở Tài chính, kết quả này cho thấy dòng vốn đến từ cả các dự án mới và nhu cầu mở rộng đầu tư của các nhà đầu tư đang hoạt động tại Thành phố.

Lũy kế đến nay, Thành phố có hơn 21.900 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư hơn 156,8 tỷ USD, tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI.

Với kết quả này, TP.HCM đã vượt 56,6% mục tiêu thu hút 11 tỷ USD FDI đề ra cho năm 2026. Với số vốn FDI đạt mức kỷ lục, Sở Tài chính Thành phố dự kiến tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cả năm đạt khoảng 19 tỷ USD, vượt 72,7% kế hoạch năm.

Tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước 9 tháng đạt 5.694,99 triệu USD, vượt 34% kế hoạch cả năm là 4,25 tỷ USD. Trong đó, vốn FDI đạt 4.272,16 triệu USD, tăng 62,27% so với cùng kỳ. Suất đầu tư bình quân đạt khoảng 10,5 triệu USD/ha, vượt định hướng đề ra.

Đối với Khu Công nghệ cao, tổng vốn cấp mới trong 9 tháng đạt 1.230,05 triệu USD, tăng khoảng 3,9 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, Khu Công nghệ cao đã thu hút thành công 2 dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn với tổng vốn gần 1 tỷ USD. Lũy kế đến nay, Khu Công nghệ cao có 164 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 14,08 tỷ USD. Giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao trong 9 tháng đạt 16,65 tỷ USD, giá trị xuất khẩu đạt 15,47 tỷ USD.

Ở lĩnh vực đầu tư trong nước, UBND Thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 62 dự án có sử dụng đất, với tổng vốn đầu tư khoảng 297.551 tỷ đồng.

Theo đánh giá của UBND Thành phố, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều dư địa cần tiếp tục rà soát, khai thác, nhất là giá trị sản xuất và nguồn lực đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn các quận, huyện. Việc đánh giá đầy đủ các nguồn lực đầu tư, tình hình hoạt động và giá trị sản xuất tại các khu vực này được xác định là cần thiết để phục vụ công tác quy hoạch, định hướng phát triển công nghệ cao, kinh tế tri thức và các tổ hợp thương mại - dịch vụ trong thời gian tới.

Tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, đại diện Sở tài chính cho biết, trong những tháng còn lại đơn vị sẽ phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục, triển khai đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư hiện hữu mở rộng hoạt động và tăng kết nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước trong cung ứng hàng hóa, dịch vụ và đào tạo nhân lực.

Hoạt động xúc tiến đầu tư thời gian tới sẽ tập trung vào các ngành công nghệ cao, hạ tầng số, logistics, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất xanh và các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Thành phố cũng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ các dự án trọng điểm, hướng tới việc chuyển nguồn vốn đăng ký thành năng lực sản xuất, kinh doanh và đóng góp thực tế cho tăng trưởng kinh tế - xã hội.







