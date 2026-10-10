Lý do Tây Ninh lùi thời hạn hoàn thành 'con đường đau khổ' gần 400 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh, thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo ông Hùng, đối với gói thầu số 5 và số 6, chủ đầu tư xác định Công ty Cổ phần Hải Đăng gặp khó khăn về tài chính. Do nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng, chủ đầu tư đã xử phạt, đồng thời cắt chuyển một phần khối lượng công việc cho các đơn vị khác tiếp tục thực hiện.

Hiện Công ty TNHH Hải Đăng Khoa và Công ty TNHH Tân Ngọc Lực đang thi công thay một phần khối lượng tại các gói thầu này.

Đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn qua phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh, vẫn ngổn ngang với hố đào, cống bê tông. Ảnh chụp ngày 14/9.

Trong khi đó, gói thầu số 7 do Công ty Cổ phần Đồng Thuận Hà thực hiện cũng chậm tiến độ. Đến nay, khối lượng thi công gói thầu mới đạt khoảng 20%.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết, khoảng nửa tháng trước, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án giao thông, chính quyền địa phương và các nhà thầu tổ chức làm việc, rà soát tình hình thực hiện dự án, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Xin gia hạn đến quý II/2027

Lý giải về những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ, ông Hùng cho biết, trong quá trình triển khai dự án đường Cách Mạng Tháng Tám, ngành điện tỉnh Tây Ninh cũng thực hiện nâng cấp tuyến đường điện trung thế tại khu vực. Công việc này hoàn thành vào cuối tháng 8, đến đầu tháng 9 mới bàn giao lại cho đơn vị thi công.

Bên cạnh đó, một số vướng mắc về mặt bằng cũng ảnh hưởng đến quá trình triển khai các hạng mục công trình.

Trước tình hình trên, Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh Tây Ninh xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án đến quý II/2027. Ngày 8/10 vừa qua, Ban Quản lý dự án tiếp tục làm việc với các đơn vị liên quan, trong đó có ngân hàng, nhằm thúc đẩy tiến độ thi công.

Theo ông Hùng, qua nhiều lần đôn đốc, các đơn vị đã cam kết đẩy nhanh tiến độ, nỗ lực hoàn thành công trình sớm.

Trước đó, Báo Tiền Phong có bài viết “Cận cảnh ‘con đường đau khổ’ ở Tây Ninh”, phản ánh tình trạng đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn qua phường Tân Ninh, thi công kéo dài hơn một năm nhưng nhiều đoạn vẫn ngổn ngang hố đào sâu, cống bê tông, đất đá và rào chắn.

Người dân phải bắc ván vượt qua rãnh đào để ra vào nhà, cửa hàng trong thời gian công trình thi công. Ảnh: Nguyễn Tiến

Tại nhiều vị trí, bụi mịn phát sinh trong quá trình thi công, mặt đường lầy lội, ngập nước khiến người dân gặp khó khăn khi lưu thông. Một số nơi, người dân phải bắc ván tạm để đi lại. Việc thi công kéo dài cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các hộ dân dọc tuyến.