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TP Hà Nội đưa nhiều dự án vào khai thác dịp 10/10

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sáng nay (10/10), TP Hà Nội đã đưa vào khai thác nhiều dự án trọng điểm.

Mỗi dự án, công trình được khánh thành, thông xe kỹ thuật hôm nay có quy mô, tính chất khác nhau, nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng sống cho người dân và tạo thêm động lực phát triển cho Thủ đô.

TP Hà Nội đưa nhiều dự án vào khai thác dịp 10/10- Ảnh 1.

Sau gần 7 tháng thi công, hôm nay, nhiều đoạn tuyến thuộc đường Vành đai 2.5 đã được đưa vào khai thác và thông xe kỹ thuật. Đây là những đoạn cuối cùng trong tổng số 13 đoạn của toàn tuyến Vành đai 2.5 với dài hơn 19 km. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, tăng cường kết nối giữa các khu vực và giảm áp lực cho những tuyến đường hiện hữu.

Với tinh thần ''Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả'' được thành phố Hà Nội xác định là giải pháp mang tính đột phá trong đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật quản lý, trực tiếp liên quan đến kỷ luật, kỷ cương mà còn là niềm tin của nhân dân.

Cũng trong sáng nay, thành phố Hà Nội đã khánh thành, đưa 20 công trình, dự án đi vào khai thác kỹ thuật. Ngoài ra, thành phố còn công bố danh mục trên 290 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 384.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngoài ngân sách là hơn 350.767 tỷ đồng, chiếm trên 91%. Đây là những công trình, dự án động lực gắn với mục tiêu tăng trưởng của Hà Nội từ 11% trở lên trong giai đoạn 2026-2030.


Theo Ban Thời sự

VTV

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