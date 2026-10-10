Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui: Vượt Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam đứng TOP 10 thế giới trong bảng xếp hạng này

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong hạng mục 20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới do độc giả tạp chí nổi tiếng Condé Nast Traveler của Mỹ bình chọn, Việt Nam xếp vị trí thứ 10 với số điểm là 92,99.

Tin vui: Vượt Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam đứng TOP 10 thế giới trong bảng xếp hạng này- Ảnh 1.

Mới đây, tạp chí nổi tiếng Condé Nast Traveler của Mỹ vừa công bố kết quả giải thưởng "Readers’ Choice Awards 2026" ở hạng mục các quốc gia được yêu thích nhất trên thế giới.

Trong bảng xếp hạng Top 20, Việt Nam đứng vị trí thứ 10 với tổng số điểm là 92,99. Với số điểm này, thậm chí Việt Nam còn được độc giả của Condé Nast Traveler xếp hạng trên Hàn Quốc ( 92,98 điểm) và Thái Lan (92,89 điểm).

Sự công nhận này phản ánh vị thế ngày càng nổi bật của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế, nhờ vào cảnh quan đa dạng, di sản văn hóa phong phú, ẩm thực đặc sắc và những trải nghiệm du lịch đáng nhớ.

Những điểm đến hàng đầu của Việt Nam bao gồm Hà Nội, với khu phố cổ và di sản văn hóa phong phú; Thành phố Hồ Chí Minh, nổi tiếng với nhịp sống năng động; Vịnh Hạ Long, nổi tiếng với cảnh quan ngoạn mục; và Hội An cùng Huế, nổi bật với các giá trị di sản.

Trong khi đó, Đà Nẵng, Phú Quốc, các cung đường núi phía Bắc Việt Nam và những không gian văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm độc đáo.

Tin vui: Vượt Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam đứng TOP 10 thế giới trong bảng xếp hạng này- Ảnh 2.

Ảnh được tạo bởi AI

Nhìn chung, những điểm tham quan này tạo nên một bức tranh du lịch đa dạng và độc đáo của Việt Nam trong mắt du khách quốc tế.

Ẩm thực cũng đã trở thành một trong những "điểm nhấn" đặc biệt trong hành trình khám phá. Từ phở, bánh mì và cà phê đến các món ăn địa phương mang hương vị đặc trưng của từng vùng miền, văn hóa ẩm thực Việt Nam giúp đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với du khách quốc tế.

Đồng thời, sự thân thiện và cởi mở của người dân địa phương, cùng với những trải nghiệm gắn liền với cuộc sống địa phương, ngày càng làm tăng sức hấp dẫn của những chuyến du lịch khám phá đất nước hình chữ S này.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón trên 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng tháng 9/2026, lượng khách quốc tế đạt 1,77 triệu lượt, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, ngành du lịch đã đạt gần 71% kế hoạch đón 25 triệu khách quốc tế trong năm 2026.﻿

Việc Việt Nam lọt vào top 10 quốc gia được yêu thích nhất trong Giải thưởng Lựa chọn của Độc giả năm 2026 là một cột mốc quan trọng khác đối với thương hiệu du lịch quốc tế của đất nước.

Kết quả này không chỉ nhấn mạnh sức hấp dẫn của điểm đến mà còn phản ánh sự đánh giá ngày càng cao của quốc tế đối với vẻ đẹp thiên nhiên, di sản văn hóa, ẩm thực và con người Việt Nam.

Condé Nast Traveler là một tạp chí du lịch chuyên về du lịch hạng sang và phong cách sống. Đây là một ấn phẩm uy tín toàn cầu về du lịch, cung cấp tin tức, lời khuyên và hướng dẫn, cũng như nguồn cảm hứng và những hiểu biết chuyên sâu từ các chuyên gia. Tạp chí này nổi tiếng với quan điểm thẳng thắn về du lịch và văn hóa, cũng như thúc đẩy các cuộc thảo luận về tính bền vững, sự hòa nhập và chuyển đổi.


Ngọc Khánh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lộ diện TP đầu tiên và duy nhất ghi nhận FDI tiến sát mốc 19 tỷ USD: Thu hút hơn 8 tỷ USD chỉ trong 1 tháng, bỏ xa toàn bộ TP trực thuộc TW

Lộ diện TP đầu tiên và duy nhất ghi nhận FDI tiến sát mốc 19 tỷ USD: Thu hút hơn 8 tỷ USD chỉ trong 1 tháng, bỏ xa toàn bộ TP trực thuộc TW Nổi bật

Làm chủ công nghệ lõi - nền tảng để Việt Nam xây dựng đường sắt tốc độ cao

Làm chủ công nghệ lõi - nền tảng để Việt Nam xây dựng đường sắt tốc độ cao Nổi bật

Việt Nam đang đào núi xây hầm dài hơn 600m thuộc dự án 10.000 tỷ đồng, quyết thông hầm ngay tháng sau

Việt Nam đang đào núi xây hầm dài hơn 600m thuộc dự án 10.000 tỷ đồng, quyết thông hầm ngay tháng sau

16:13 , 10/10/2026
Hà Nội khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tiến Thắng giai đoạn 1

Hà Nội khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tiến Thắng giai đoạn 1

15:56 , 10/10/2026
Công an đề nghị 439 chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an đề nghị 439 chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168

15:53 , 10/10/2026
Doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu: Cơ chế giám sát ngăn bắt tay, thổi giá?

Doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu: Cơ chế giám sát ngăn bắt tay, thổi giá?

15:19 , 10/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên