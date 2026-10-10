Việt Nam đang đào núi xây hầm dài hơn 600m thuộc dự án 10.000 tỷ đồng, quyết thông hầm ngay tháng sau

Công tác đào và gia cố hầm chính đã đạt 450/609,5m, đạt hơn 66% chiều dài hầm (Ảnh: Đèo Cả)

Tập đoàn Đèo Cả cho biết, ngày 8/10, ông Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn Km19+000 - Km53+000.

Cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu có tổng chiều dài 34km, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 9.997 tỷ đồng. Tại dự án, Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu liên danh nhà thầu thi công gói XL02, đảm nhận thi công hạng mục hầm số 2 cùng một số đoạn tuyến và hai cầu trên tuyến.

Đèo Cả cho biết, với đặc thù địa hình đồi núi phức tạp, điều kiện tiếp cận công trường còn nhiều hạn chế, Ban điều hành gói thầu đang tập trung nguồn lực, tổ chức các mũi thi công phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ những hạng mục trọng điểm.

Hiện tại, cán bộ, kỹ sư, công nhân trên tại gói thầu XL02 đang nỗ lực bám sát kế hoạch, từng bước hoàn thiện các hạng mục trọng điểm, hướng tới mục tiêu thông hầm số 2 trong tháng 11, góp phần thúc đẩy tiến độ dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Ban điều hành gói thầu XL02 báo cáo, liên danh nhà thầu đã huy động khoảng 100 nhân sự, gần 30 thiết bị, tập trung triển khai các hạng mục, ưu tiên thi công hầm số 2.

Tính đến ngày 7/10, công tác đào và gia cố hầm chính đã đạt 450/609,5m, đạt hơn 66% chiều dài hầm. Tại khu vực quảng trường hầm số 2, lực lượng thi công đang thực hiện phá đá, đồng thời triển khai thi công phía trước cửa hầm và đường dẫn đầu hầm. Khối lượng thực hiện đạt khoảng 60.000/266.000m³.

Công tác gia cố mái cơ và một phần hệ thống thoát nước mái cơ cũng đang được triển khai đồng thời, nhằm đảm bảo tiến độ dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Ảnh: Đèo Cả)

Bên cạnh hạng mục hầm, các hạng mục đường và cầu cũng được tổ chức thi công theo điều kiện thực tế. Đoạn tuyến từ Km35+196,70 đến Km35+318,33 đang thực hiện đào hạ nền, với khối lượng đạt 95.000/137.000 m³.

Đối với hạng mục cầu, tại cầu Km35+093, công tác thi công cọc khoan nhồi đã thực hiện 31/32 cọc, đồng thời triển khai thi công bệ, thân trụ.

Theo báo cáo tại hiện trường, quá trình triển khai gói XL02 đặt ra nhiều khó khăn đối với công tác tổ chức thi công. Địa hình biệt lập, việc tiếp cận công trường qua đường thủy khiến thời gian vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị kéo dài.

Thời tiết mưa nhiều cũng ảnh hưởng đến việc vận chuyển và triển khai các hạng mục tại hiện trường. Bên cạnh đó, công tác đổ thải đất đá cũng gặp nhiều khó khăn.

Tại buổi kiểm tra, Ban điều hành dự án kiến nghị chủ đầu tư đẩy nhanh công tác phê duyệt thiết kế, dự toán điều chỉnh, xem xét cơ chế bù giá nhiên liệu, vật tư phù hợp với thực tế thi công, tạo cơ sở để nhà thầu chủ động nguồn lực và tổ chức thi công liên tục.