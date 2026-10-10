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176km cao tốc Hạ Long - Móng Cái không có trạm dừng nghỉ, tài xế gặp khó

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau hơn 4 năm khai thác, cao tốc Hạ Long - Móng Cái dài 176km vẫn chưa có trạm dừng nghỉ, gây bất tiện cho tài xế và hành khách.

Trên cao tốc, trạm dừng nghỉ là nơi tài xế nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu và bảo đảm an toàn cho hành trình. Vì vậy, việc chậm xây dựng các trạm dừng nghỉ đang gây nhiều bất tiện cho người đi đường.

Đáng chú ý, cao tốc Hạ Long - Móng Cái đã khai thác 4 năm qua nhưng vẫn chưa có trạm dừng nghỉ. Người tham gia giao thông trên tuyến này đang gặp nhiều khó khăn.

Anh Hoàng Văn Khánh (trú ở Hải Phòng) thường xuyên di chuyển trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái. Trước mỗi chuyến đi, anh luôn phải chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ thuật xe, sức khỏe và nhu cầu sinh hoạt để bảo đảm an toàn suốt hành trình. Theo anh, với 176 km nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có trạm dừng nghỉ chính thức nào đi vào hoạt động trên tuyến cao tốc này.

Tuyến cao tốc Hạ Long - Móng Cái đã đưa vào sử dụng trên 4 năm, tuy nhiên với chiều dài 176 km nhưng không có bất cứ một trạm dừng nghỉ nào. Thiếu trạm dừng nghỉ cũng đồng nghĩa với việc tài xế có thể phải lái xe liên tục nhiều giờ, làm ảnh hưởng đến kỹ năng xử lý tình huống trên đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Cùng với đó, nhiều dịch vụ thiết yếu khác, nhất là việc cung cấp nhiên liệu cho phương tiện cũng gặp khó khăn khi cả tuyến đường dài không có điểm dừng chân.

Anh Lê Văn Tuyền cho rằng việc thiếu trạm dừng nghỉ gây nhiều bất cập, nhất là với những người mới lái xe hoặc không quen đường. Khi phương tiện cần tiếp nhiên liệu hoặc người lái cần nghỉ ngơi, việc không có điểm dừng phù hợp khiến hành trình trở nên áp lực hơn.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Trường cho biết hành khách có nhu cầu đi vệ sinh hoặc nghỉ ngơi trong chốc lát cũng khó tìm được địa điểm phù hợp. Việc dừng xe tùy tiện trên lề đường cao tốc vừa nguy hiểm, vừa có thể vi phạm quy định giao thông.

Việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Hạ Long - Móng Cái đang là nhu cầu vô cùng cấp bách.


Theo PV

VTV

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