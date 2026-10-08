Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên

Phối cảnh cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La.

Theo Quyết định, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án này là Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2 Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Thứ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Các ủy viên Hội đồng là lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tư pháp; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Bộ Xây dựng là Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định nhà nước.

Rà soát kỹ sự cần thiết đầu tư, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm, tiêu cực

Quyết định nêu rõ: Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng, Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định nhà nước được thực hiện theo quy định tại các Điều 4, 5, 6, 7, 8 Nghị định số 19/2026/NĐ-CP ngày 14/01/2026 của Chính phủ.

Hội đồng có trách nhiệm rà soát các quy định của pháp luật, đánh giá kỹ đề xuất xác định cơ quan chủ quản đối với Dự án, bảo đảm việc triển khai Dự án khả thi, hiệu quả; đánh giá kỹ việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 3638/VPCP-CN ngày 24/4/2026 của Văn phòng Chính phủ.

Lưu ý đảm bảo cơ sở chính trị, pháp lý và đánh giá đầy đủ hiệu quả kinh tế - xã hội theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, rà soát kỹ sự cần thiết đầu tư, quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư, khả năng cân đối vốn, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm, tiêu cực.

Bên cạnh đó, Hội đồng có trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án theo đúng quy định; hoàn thiện Báo cáo thẩm định, trong đó phải khẳng định rõ hồ sơ Dự án đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án.

Chi phí thẩm định của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 19/2026/NĐ-CP. Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản (nếu cần) của Bộ Xây dựng để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

Hội đồng tự giải thể sau khi Dự án được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (07/10/2026).