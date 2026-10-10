Cơ quan Thuế yêu cầu BIDV, MB, VPBank, Vietcombank... phong toả tài khoản của loạt người nộp thuế có tên sau

Ngày 8/10, Thuế cơ sở 7 tỉnh Vĩnh Long đã đăng tải loạt Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Lý do bị cưỡng chế được cơ quan Thuế đưa ra là người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Danh sách được tổng hợp từ các Quyết định của Thuế cơ sở 7 tỉnh Vĩnh Long như sau:

STT Tên người nộp thuế Trích tiền từ tài khoản được mở tại Số tiền bị cưỡng chế 1 Nguyễn Minh Tâm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 5.658.603 đồng 2 Nguyễn Văn Danh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 8.114.850 đồng 3 Lư Công Tuấn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 3.911.497 đồng 4 Nguyễn Văn Danh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam 8.114.850 đồng 5 Nguyễn Minh Tâm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 5.658.603 đồng 6 Huỳnh Duy Khang Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki 9.705.995 đồng 7 Trần Thị Kim Chi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 7.782.090 đồng 8 Trần Thị Kim Chi Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngoại thương Công nghệ số 7.782.090 đồng 9 Huỳnh Tấn Lịnh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 7.843.216 đồng 10 Lư Công Tuấn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam 3.911.497 đồng 11 Lư Công Tuấn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 3.911.497 đồng 12 Huỳnh Tấn Lịnh Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 7.843.216 đồng 13 Tăng Thành Hậu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 6.218.548 đồng 14 Huỳnh Duy Khang Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 9.705.995 đồng 15 Ngô Ngọc Lộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 13.851.690 đồng





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Phong tỏa tài khoản ngân hàng là một trong những biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 215/2013/TT-BTC quy định về các trường hợp bị cưỡng chế, trong đó có nội dung cưỡng chế đối với người nộp thuế trong trường hợp sau:

- Nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế quá 90 ngày tính từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

- Người nộp thuế vẫn đang còn tiền thuế nợ mà có hành vi bỏ trốn hoặc tẩu tán tài sản.

Như vậy, trường hợp người nộp thuế chậm nộp tiền thuế quá 90 ngày thì cơ quan thuế có thẩm quyền có quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế phong toả tài khoản ngân hàng của người nộp thuế.

Ảnh: Báo Chính phủ

Trước khi ban hành quyết định cưỡng chế, cơ quan thuế sẽ rà soát, xác minh thông tin về tài khoản của người nộp thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác. Trường hợp cần thiết, cơ quan thuế có thể yêu cầu cung cấp thông tin về số tài khoản, số dư và các thông tin giao dịch liên quan để phục vụ việc cưỡng chế.

Sau khi quyết định cưỡng chế được ban hành, quyết định và lệnh thu ngân sách nhà nước được gửi đến người nộp thuế và ngân hàng, tổ chức tín dụng nơi người nộp thuế mở tài khoản. Khi đó, ngân hàng thực hiện việc phong tỏa và trích số tiền trong tài khoản để nộp vào ngân sách nhà nước theo quyết định cưỡng chế.

Gỡ phong tỏa tài khoản như thế nào?

Khi người nộp thuế đã nộp đủ số tiền nợ thuế bị cưỡng chế, hoặc ngân hàng đã trích đủ số tiền theo quyết định vào ngân sách nhà nước, cơ quan thuế sẽ thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực của quyết định cưỡng chế.

Cơ quan thuế sẽ dự thảo, trình người có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định cưỡng chế, sau đó gửi quyết định này cho người nộp thuế và ngân hàng, Kho bạc Nhà nước hoặc tổ chức tín dụng liên quan để chấm dứt việc cưỡng chế.