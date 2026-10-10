Đà Nẵng: Chấp thuận đầu tư Khu công nghiệp WHA 2.709 tỷ đồng

Một góc khu công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng. Ảnh: NT.

Theo đó, nhà đầu tư được chấp thuận là Công ty WHA Industrial Development International (SG) Pte. Ltd. Dự án có quy mô 400ha, triển khai tại xã Thăng Bình và xã Đồng Dương, với tổng vốn đầu tư tương đương 105 triệu USD.

Trong tổng vốn đầu tư, nhà đầu tư góp 459,24 tỷ đồng, chiếm 16,95%; vốn huy động là 2.249,76 tỷ đồng, chiếm 83,05%. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, tính từ thời điểm Nhà nước quyết định cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo kế hoạch, giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự kiến thực hiện từ quý II/2026 đến quý IV/2027. Công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng kéo dài từ quý IV/2026 đến quý I/2031.

Dự án được chia thành 2 giai đoạn xây dựng. Giai đoạn 1 triển khai trên diện tích 200ha, dự kiến từ quý IV/2027 đến quý IV/2030. Giai đoạn 2 thực hiện trên 200ha còn lại, từ quý I/2031 đến quý I/2034.

Thời gian xây dựng cơ bản, đưa công trình vào hoạt động, khai thác và vận hành là 72 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

UBND TP Đà Nẵng giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cùng các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, bảo đảm dự án thực hiện đúng nội dung được chấp thuận, quy hoạch và quy định pháp luật.

Nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ các quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và kinh doanh bất động sản. Đồng thời, dự án phải bố trí quỹ đất xây dựng nhà lưu trú công nhân cùng các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng phục vụ người lao động theo quy hoạch được phê duyệt.