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Một đại gia nước ngoài làm khu công nghiệp hơn 2.700 tỷ đồng tại Đà Nẵng

| | Bất động sản

Đà Nẵng có thêm Khu công nghiệp WHA Đà Nẵng với quy mô 400ha, tổng vốn đầu tư 2.709 tỷ đồng do WHA Industrial Development International làm nhà đầu tư.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 4602/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp WHA Đà Nẵng với quy mô 400ha, tổng vốn đầu tư 2.709 tỷ đồng.

Theo đó, nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty WHA Industrial Development International (SG) Pte. Ltd. Dự án có quy mô 400ha, địa điểm thực hiện tại xã Thăng Bình và xã Đồng Dương.

Tổng vốn đầu tư dự án là 2.709 tỷ đồng, tương đương 105 triệu USD. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 459,24 tỷ đồng, chiếm 16,95% tổng vốn đầu tư; vốn huy động là 2.249,76 tỷ đồng, chiếm 83,05%. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Một đại gia nước ngoài làm khu công nghiệp hơn 2.700 tỷ đồng tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: WHA Vietnam

Về tiến độ thực hiện, giai đoạn chuẩn bị đầu tư kéo dài từ quý II/2026 đến quý IV/2027; công tác giải phóng và bàn giao mặt bằng dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2031.

Dự án được triển khai theo 2 giai đoạn, gồm giai đoạn 1 với quy mô 200ha, từ quý IV/2027 đến quý IV-2030; giai đoạn 2 với quy mô 200ha, từ quý I/2031 đến quý I/2034.

Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác, vận hành là 72 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Tiến độ huy động vốn dự kiến từ quý III/2028 đến quý III/2030.

UBND TP Đà Nẵng giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án theo nội dung được chấp thuận, quy hoạch được duyệt và quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện dự án đúng mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ được chấp thuận; tuân thủ các quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và kinh doanh bất động sản; đồng thời bố trí quỹ đất dành cho nhà lưu trú công nhân, các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng phục vụ người lao động phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về nhà đầu tư dự án, WHA Industrial Development International tiền thân là Công ty Hemaraj Land and Development, hiện là công ty con phụ trách lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp trực thuộc Tập đoàn WHA.

Tập đoàn WHA được thành lập năm 2003, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Thái Lan trong lĩnh vực logistics, khu công nghiệp, tiện ích và năng lượng.

Theo giới thiệu trên website WHA Vietnam, WHA phát triển trên 17 khu công nghiệp và quỹ đất công nghiệp tại Thái Lan và Việt Nam với tổng diện tích 14.224 ha cùng với đó là 855.700 m² nhà xưởng xây sẵn và khu logistics. Tổng vốn đầu tư tại Thái Lan và Việt Nam ước tính 48 tỷ USD.

Theo Hà Ly

An Ninh Tiền Tệ

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