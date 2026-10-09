Thêm 10 khu đất tại Hải Phòng được thí điểm nhà ở thương mại, tổng vốn đầu tư hơn 11.300 tỷ đồng

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Thông báo số 327/TB-UBND về việc chấp thuận cho tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện dự án thí điểm (đợt 2) theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội.

Trên cơ sở Danh mục đã được HĐND TP Hải Phòng thông qua, có 10 dự án được chấp thuận thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội.

Theo đó, 10 dự án có tổng diện tích đất hơn 611.000m2, tương đương hơn 61ha, tập trung tại 4 phường Gia Viên, Hải An, Hồng An và Đồ Sơn, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 11.346 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án Chung cư cao cấp Hoàng Gia tại số 275 Lạch Tray, phường Gia Viên với quy mô 5.355,3m2 do Công ty TNHH Hoàng Gia Hải Phòng đề xuất.

Dự án phát triển nhà ở thương mại tại Lô đất HH 33-11 tại phường Hải An quy mô 6.969,09m2 do Công ty CP Xây dựng Thương mại Phương Mai đề xuất.

Dự án Khu nhà ở Thương mại tại Phường Hồng An có quy mô 103.264,7m2 do Công ty CP Đầu tư MEGASTAR đề xuất.

Khu đất ở số 275 Lạch Tray, phường Gia Viên (Hải Phòng) được thực hiện Dự án chung cư cao cấp Hoàng Gia. Ảnh: Báo Hải Phòng

Dự án Khu đô thị phức hợp tại đường Phạm Văn Đồng, phường Đồ Sơn có quy mô 412.645m2 do Công ty CP Du lịch Dịch vụ Thủy sản Đồ Sơn đề xuất.

Dự án Nhà ở thương mại tại đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Đồ Sơn có quy mô 75.454m2 và dự án Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại, dịch vụ tại Số 262 Nguyễn Hữu Cầu, phường Đồ Sơn có quy mô 3.559,9m2 đều do Công ty CP Du lịch và Dịch vụ Thủy sản Đồ Sơn đề xuất.

Dự án tổ hợp chung cư tại thửa 02/B1 lô 26BC đường Lê Hồng Phong, phường Gia Viên có quy mô 940m2 và Dự án tòa nhà chung cư cao cấp tại thửa 02A/B1 lô 26BC đường Lê Hồng Phong, phường Gia Viên cũng có quy mô 940m2 đều do Công ty TNHH Thương mại Vượng Tiến đề xuất.

Dự án tòa nhà chung cư cao tầng tại thửa 03/B1 lô 26BC đường Lê Hồng Phong, phường Gia Viên và Dự án tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ và căn hộ tại thửa 03A/B1 lô 26BC

đường Lê Hồng Phong, phường Gia Viên cùng có quy mô 940m2 và đều do Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam đề xuất.

Thông báo là căn cứ để các tổ chức kinh doanh bất động sản và các cơ quan nhà nước có liên quan triển khai các bước tiếp theo thực hiện dự án thí điểm theo quy định.

UBND TP Hải Phòng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường công bố Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên Cổng Thông tin điện tử của Sở; hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp về trình tự, thủ tục triển khai dự án theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thông báo các trường hợp dự án không đáp ứng yêu cầu đưa vào Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố Danh mục.